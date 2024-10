Hoy se vota en todo el país: detalles a considerar en el día de las elecciones

Desde las 8 de la mañana los 283 circuitos con mesas receptoras de votos abrirán sus puertas a los 104.873 salteños habilitados a concurrir a votar por alguna de las 89 hojas de votación con las que se encontrarán en el cuarto secreto representando a 11 partidos políticos, además de dos papeletas con propuestas de modificar la Constitución de la República, una de color amarillo que promueve los allanamientos nocturnos y una blanca que busca reformar algunos aspectos de la seguridad social.

Se estará votando hasta las 19.30 horas, pero de haber aún personas por votar, la hora de votación se correrá automáticamente hasta las 20.30 horas para ese circuito, razón por la cual la veda electoral es hasta esa hora. Para conocer más detalles de cómo se podrá votar en Salto, EL PUEBLO dialogó con Maximiliano Muñóz, Jefe de la Oficina Electoral Salto, quien recordó que se estará trabajando en dos sedes, la central de calle Treinta y Tres y en calle Rivera 672 de donde salen y son recepcionadas todas las urnas de la jornada de hoy.

CIUDADANOS HABILITADOS

“El total de votantes habilitados para el domingo (hoy) –comenzó diciendo Muñóz- van a ser 104.873, que se van a distribuir en 283 circuitos a lo largo de todo el departamento de Salto. La diferencia grande que tenemos con la interna, es que el padrón era un poquito más grande, que era poco más de 106 mil personas, porque tenían la posibilidad de votar personas que forman parte de lo que llamamos nómina de no votantes, que es gente que ha pasado dos períodos consecutivos sin votar, tiene la posibilidad de hacerlo en la interna, y si no lo hacen, terminan siendo definitivamente excluidos del padrón, que es lo que sucedió”.

CUARTA BANCA PARA SALTO

De acuerdo al padrón electoral de Salto contrastado con el padrón nacional de ciudadanos habilitados para votar esta jornada, nuestro departamento tiene derecho a tener una cuarta banca, pero para eso, hay que ir a votar. Es por esa razón que Muñóz deja claro que la cuarta banca a la Diputación para Salto no está asegurada. “No me animaría a afirmar que la cuarta banca es totalmente segura”. La información oficial que lo anunciaba ocurrió porque “la Corte Electoral hace una adjudicación previa con los números de los habilitados, pero después la adjudicación concreta de los cargos se hace en base a los votos emitidos válidos”, por lo que “tendría que votar arriba del 95 o 96%, y a su vez, se hace la comparación con los otros 18 departamentos”.

“Lo seguro son las 2 bancas que te da el artículo 88 de la Constitución, y la tercera banca es altamente factible. Para la cuarta banca ya habría que ver el resultado de la elección no solo de la gente que participa en Salto, sino también tener en consideración el resto de los departamentos”.

VOTOS OBSERVADOS

“El voto observado está habilitado, pero lo que hay que tener presente es cuándo y en qué condiciones puede hacerlo. Para votar observado fuera de mi circuito urbano, solo están habilitados de hacerlo los integrantes de las mesas receptoras de votos y los custodias de las urnas, esas personas pueden votar en el circuito que trabajan”.

“Después están los votos observados que son en circuitos urbanos pero que merecen algún tipo de observación por parte de la mesa, que puede pasar en el caso que yo me presente a votar con credencial en mano, pero no estoy figurando por error u omisión en el padrón o en el legajo de hojas electorales que tiene la mesa. Entonces, dependiendo de la observación, la mesa receptora me tiene que aceptar el voto en carácter de observado”.

“También cabe la posibilidad que tenga algún tipo de discapacidad motriz y el circuito que me corresponde no es accesible porque tiene escaleras. Siempre en el plan circuital habrá un local como mínimo que tenga accesibilidad, y ahí puedo votar en calidad de observado simple, siempre respetando que sea un circuito que esté dentro de mi misma serie”.

“Los circuitos rurales pueden recibir votos observados que no sean del circuito, siempre y cuando el votante pertenezca a una serie rural del departamento de Salto y que tenga la credencial en mano, porque puede ocurrir que haya gente que pueda ser de una localidad del interior del departamento y el domingo esté en la ciudad de Salto, podrá acercarse a cualquiera de los dos circuitos, la Escuela 26 de Osimani o la 34 de Daymán, que son las más mesas rurales más próximas a la ciudad”. No hay voto observado interdepartamental.

CAUSALES DE ANULACIÓN DEL VOTO

“Cuando se anula un voto por alguna de las causales que veremos a continuación, se anula la totalidad del voto. Ejemplo, si se introducen dos listas de diferentes lemas en el sobre, esa anulación implica anular también su voto por alguna de las papeletas a consideración para reformar la Constitución, en caso de haber votado por alguna de ellas o por ambas, sea por la seguridad social o por los allanamientos nocturnos”, o viceversa.

“También es causal de anulación del voto introducir algún objeto extraño al sobre. Otra causal de anulación es si se introducen 3 hojas o más idénticas, o sea que sean del mismo lema y número de hoja. Pedimos a la comisión receptora que evalúe la intencionalidad del votante. O sea, si quise identificar y marcar ese voto votando de esa manera o simplemente cometí un error. El criterio que se tomó es que si pongo 2 hojas idénticas se considera que la persona al retirarla del cuarto secreto se le pudo haber pegado una hoja a la que eligió, no la vio y metió las 2 hojas en el sobre. En ese caso se valida solo un voto, pero de 3 hojas idénticas para arriba, se anula”.

QUÉ SE VOTA

Cada hoja de votación lleva una candidatura a la Presidencia de la República, una lista al Senado de la República, una lista a la Cámara de Representantes y una lista a la Junta Electoral, “que es la representación política de los partidos que trabajan de manera mancomunada con nosotros y de manera honoraria, que se encargan de la organización de las elecciones, garantizando así la efectividad y transparencia de nuestra tarea”.

DOS PLEBISCITOS

“El voto se introduce en un único sobre amarillo. La gente va a tener a disposición en el cuarto secreto las hojas de votación a los cargos electivos y dos papeletas por las reformas, el SI amarillo por el tema allanamientos nocturnos y la papeleta blanca por el SI a la reforma previsional. Dentro de esas opciones, la gente podrá elegir la combinación que quiera. Por ejemplo, poner 3 hojas, en el sentido de poner una política más los 2 plebiscitos, o si no la combinación que me dé la gana, una paleta y la otra no, o los dos SI y ninguna política. No hay una papeleta por el NO, si no se quiere votar por alguna de esas opciones, directamente no se pone nada en el sobre”.

“Es importante destacar que no habrá dos sobres, una para la lista política y otra para alguna de las opciones plebiscitarias. Habrá un único sobre para poner cualquiera de estas combinaciones. Para que alguna de las reformas sea considerada aprobada, deberá contar con el voto de la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los votos emitidos”.

JUSTIFICACIÓN DEL NO VOTO

Los ciudadanos que no puedan participar en las elecciones nacionales del próximo domingo, tendrán un plazo de 30 días para presentar sus justificaciones, desde el 29 de octubre hasta el 29 de noviembre. En caso de una segunda vuelta, este plazo se extenderá hasta el 26 de diciembre para ambas elecciones. Las justificaciones se deberán realizar a través de un formulario web que estará disponible en el sitio oficial de la Corte Electoral.

CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN PARA NO VOTAR

Las justificaciones aceptadas, siempre que se presenten las pruebas correspondientes, incluyen: Enfermedad o incapacidad física, en este caso se requiere un certificado médico, que, si es emitido por una institución privada, debe incluir un timbre profesional. También se aceptará un certificado de un establecimiento asistencial o de asilo. Estar fuera del país, en ese caso se deberá presentar documentación que acredite la fecha de salida y entrada al país, como un certificado de la Dirección Nacional de Migración, un pasaporte sellado o pasajes aéreos. El plazo para justificar esta causal es de 30 días desde el regreso a Uruguay. Las personas con residencia en el exterior deberán concurrir a la oficina consular uruguaya más próxima dentro de los 20 días anteriores y los 20 posteriores a la elección para que se labre un acta que acredite que se encuentran en el exterior. Razones de fuerza mayor, por lo que se deberá especificar y documentar las razones. Esto incluye situaciones como encontrarse en un departamento diferente al de su lugar de votación.

MULTAS POR NO VOTAR

Aquellos habilitados para votar que no lo hagan ni justifiquen su ausencia deberán abonar una multa según los siguientes detalles: costo de la multa: una unidad reajustable ($ 1.741 al mes de octubre). Costo de la multa para funcionarios públicos o profesionales con títulos de la Universidad de la República: dos unidades reajustables ($ 3,483 al mes de octubre). El pago de las multas podrá realizarse a través de la web de la Corte Electoral.