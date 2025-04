Dislexia en Uruguay

En Uruguay, la dislexia es una condición que afecta a miles de niños y adultos, dificultando su capacidad para leer, escribir y, en muchos casos, comprender textos. A pesar de que la dislexia es reconocida como un trastorno del aprendizaje por diversas organizaciones internacionales, en el país aún persiste una falta de concientización general sobre cómo se manifiesta y cómo debe tratarse. Esto no solo impacta en la vida educativa de quienes la padecen, sino que también tiene implicancias en su bienestar emocional y social.

En el presente Informe, exploraremos cómo la dislexia afecta a las personas en Uruguay, los avances y retos en el sistema educativo y cómo se están implementando políticas para ofrecer el apoyo necesario.

Dislexia en niños

La dislexia infantil comienza a ser detectable en la etapa de preescolar y persiste durante la infancia, adolescencia e incluso es posible que se mantengan los síntomas de la dislexia a lo largo de la edad adulta.

Aunque existen perfiles muy variados, suele reconocerse porque los niños con dislexia suelen empezar a hablar bastante tarde, su nivel de comprensión oral y su vocabulario es inferior a la media de los niños de su edad, muchas veces confunden palabras fonéticamente similares y en su escritura intercambian letras gráficamente parecidas (como podrían ser la b y la d, o la p y la q). Además de estos conocidos síntomas de dislexia, también presentan aparente falta de atención y concentración.

La falta de concentración se debe a que el niño con dislexia necesita desempeñar un esfuerzo inmenso en la lectura y en la escritura. Esto provoca que se cansen y empiecen a distraerse y a resistirse a este tipo de tareas.

Dislexia y cerebro

Los niños con dislexia tienen ciertas particularidades neurológicas: las células que conforman sus circuitos lingüísticos no están ordenadas correctamente. Este error neuronal es el culpable de que a los niños con dislexia les cueste muchísimo decodificar las palabras y encontrar el significado de lo que están leyendo.

Para una lectura eficiente se requieren tanto procesos de interpretación como de comprensión y aprendizaje. Esto es lo que denominamos la «»estrategia léxica»», que es la forma en la que el cerebro aborda un escrito para comprenderlo. Las dificultades de acceso al léxico en los niños con dislexia están causadas por la combinación de: Déficits en el procesamiento lingüístico. Un funcionamiento deficiente de la memoria de trabajo. Problemas de velocidad de procesamiento.

Características de la dislexia

Una de las peculiaridades de la dislexia infantil es que puede presentarse de formas diversas, y los síntomas de dislexia pueden varían mucho de un niño a otro. Es llamativo también el nivel de inconsistencia, puesto que los síntomas de dislexia pueden variar incluso en un mismo día y evolucionan a medida que los niños crecen.

Estas son algunas de las características y síntomas de la dislexia:

Dificultades en las funciones ejecutivas: La función ejecutiva está compuesta por un conjunto de habilidades cognitivas complejas que son las encargadas de planificar cualquier tarea y dividirla en pasos. Estos pasos podrían ser, analizar la tarea y entender qué se necesita para ella, organizarse y determinar los tiempos necesarios para su ejecución, estructurar el trabajo, fijar las metas, evaluar las acciones puestas en marcha, ajustarlas en base a los resultados, etc… Una de las características de la dislexia más recurrente es presentar dificultades en el desarrollo ejecutivo, esto significa que cualquier tarea que requiera de una mínima planificación, como podría ser recoger su habitación, o terminar la tarea del colegio, puede suponer un auténtico reto para los niños que la padecen.

Síntomas en el lenguaje y comunicación: Dentro de este grupo de características, alguno de los problemas a los que podrían enfrentarse los niños con dislexia son la dificultad para entender determinadas instrucciones y por eso no poder seguirlas, no entender las bromas o chistes que se cuentan, incapacidad para aprender nuevas palabras o pronunciarlas incorrectamente, inseguridad a la hora de hablar o expresar una idea, etc..

Síntomas en la lectura: Hemos visto como los niños con dislexia presentan dificultades de descodificación, por eso la lectura les resulta tan complicada. Confunden la pronunciación de palabras y les cuesta mucho leer con fluidez y entender el significado de lo que leen, por eso no suelen mostrarse muy interesados en los libros o cuentos.

Síntomas en la escritura: Al no procesar correctamente los símbolos de la escritura les cuesta mucho deletrear las palabras y expresar ideas por escrito, pueden entender perfectamente lo que el profesor está contando, pero les cuesta mucho tomar apuntes o notas. Otros síntomas que también suelen verse es la escritura irregular, letra poco legible, demasiado grande o muy pequeña…

Síntomas en la Coordinación motora y orientación espacial: Algunos niños muestran dificultades con la coordinación motora y les cuesta distinguir izquierda – derecha, arriba – abajo, delante-detrás, dentro-fuera, etc… Este problema puede estar asociado a torpeza en el día a día donde parecen más patosos que el resto de niños y se pierden con más frecuencia. No son buenos en los deportes que requieren coordinación como montar en bicicleta ni en los juegos en equipo como puede ser el futbol.

Síntomas asociados a la comprensión del tiempo: Muchas veces para ellos supone un auténtico esfuerzo interpretar la hora (sobre todo en los relojes con manillas) y no les resulta nada fácil saber el día, mes o año en el que están.

Dislexia Numérica o discalculia: A algunos niños con dislexia les cuesta manejarse con los números, por lo que no les resulta fácil contar ni comprender los símbolos de sumar, restar, multiplicar, etc… Les resulta muy complicado memorizar la tabla de multiplicar.

Síntomas relacionados con la capacidad de socialización: Algunas veces los niños disléxicos tienen problemas de socialización y les cuesta emprender relaciones sociales nuevas. De todas formas, cada niño es un mundo, y vemos casos de rebeldía e intolerancia, pero también otros de sumisión.

Tipos de dislexia

Aunque la sintomatología que presenta suele ser común, existen diferentes tipos de dislexia y se desarrollan de forma muy dispar según el niño al que le afecte. Antes de profundizar, es importante diferenciar entre la dislexia evolutiva y dislexia adquirida:

Dislexia adquirida: Se produce tras un trastorno, o lesión cerebral concreta que daña las áreas del cerebro encargadas de procesar la lectoescritura (más conocido como alexia).

Dislexia evolutiva o dislexia del desarrollo: Es el tipo de dislexia que más suele verse en el ámbito escolar. Se da cuando el niño con dislexia no ha sufrido ninguna lesión cerebral concreta. Dentro de esta clasificación existen múltiples tipos de dislexia, pero nos centraremos únicamente en analizar los que afectan al procesamiento y rutas del cerebro: Dislexia superficial, dislexia fonológica, dislexia profunda o mixta.

Dislexia superficial: Suele ser la más habitual en niños, y en la mayor parte de los casos no suelen presentar importantes dificultades para la lectura. Para este tipo de dislexia la ruta que aparece más deteriorada es la visual, léxica o directa, por lo que se utiliza para leer la ruta fonológica. Esto quiere decir que los niños con dislexia superficial para leer una palabra la parten en diferentes fragmentos o sílabas. La dificultad aparece cuando las palabras no se corresponden con la pronunciación.

Dislexia fonológica: Este tipo de dislexia dificulta especialmente la lectura de palabras largas y también de palabras poco conocidas o no muy frecuentes. En cambio leen correctamente las palabras conocidas. Está asociada al mal procesamiento de la información en de la ruta fonológica, por lo que los niños que la padecen suelen leer a través de la ruta léxica o visual.

Dislexia profunda o mixta: Es la más grave, ya que se caracteriza por dificultades en los dos tipos de procesamiento de la lectura. Ambas rutas, fonológica y visual, están dañadas, por lo que se producen tanto errores semánticos como visuales.

¿Cómo detectar la dislexia?

Atendiendo al área cognitiva, los casos de dislexia tienden a presentar un mismo patrón de deterioro en habilidades como la memoria de trabajo, pero también se detecta debilidad en la velocidad de reacción, velocidad de procesamiento y funciones ejecutivas. Presentar bajos niveles en estas habilidades cognitivas puede ser un indicador de que padecemos dislexia.

¿Cómo corregir la dislexia?

Cuando a un niño se le diagnostica de forma temprana un trastorno como la dislexia y se le aplica un programa de intervención personalizado, el niño tendrá muchas más probabilidades de desarrollar estrategias de pensamiento alternativo que le permitan adaptarse al sistema de aprendizaje y al nivel escolar del resto de niños. A edades más tempranas, el cerebro tiene mayor plasticidad neuronal, es más permeable al aprendizaje y más proclive al desarrollo de nuevas células cerebrales, por lo que, cuanto antes utilicemos herramientas para fortalecer las redes de conexiones neuronales asociadas al procesamiento del lenguaje, más opciones de compensar las funciones deterioradas por la dislexia u otro trastorno semejante.

Además, una intervención precoz de la dislexia, ayudará a evitar la aparición de un cuadro de trastornos emocionales.

Lo recomendable es que, si una persona sospecha que es disléxica, acuda a un profesional y que éste pueda realizarle unas pruebas diagnósticas, detectar aquellas dificultades que siguen estando presentes y compensarlas mediante entrenamientos específicos para mejorar las habilidades cognitivas implicadas en el lenguaje. De lo contrario, la persona con dislexia puede verse afectada a nivel cognitivo, mediante falta de concentración, problemas en la memoria de trabajo o memoria a corto plazo, velocidad de procesamiento y otras habilidades imprescindibles para el día a día.

Políticas públicas para controvertir la problemática

La ANEP desarrolla diferentes programas de apoyo a estudiantes y docentes

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) de Uruguay reconoce la dislexia como una dificultad específica del aprendizaje que afecta a un porcentaje significativo de la población estudiantil. Según datos, entre el 3% y el 6% de los niños en edad escolar presentan esta condición. La dislexia se manifiesta en dificultades para leer y escribir de manera fluida y precisa, afectando el rendimiento académico y, potencialmente, el bienestar emocional de los estudiantes.

RECURSOS Y ESTRATEGIAS

Para abordar esta problemática, la ANEP ha desarrollado recursos y estrategias orientadas a docentes y estudiantes. A través del portal Uruguay Educa, se ofrece información detallada sobre la dislexia infantil, incluyendo posibles abordajes pedagógicos en el aula. Estos recursos están diseñados para sensibilizar y capacitar a los educadores en la identificación y apoyo a estudiantes con dislexia.​

Además, la ANEP promueve la implementación de adecuaciones curriculares, adaptaciones en la enseñanza que buscan facilitar el aprendizaje de todos los estudiantes, especialmente aquellos con dificultades específicas como la dislexia. Estas adecuaciones pueden incluir modificaciones en la metodología de enseñanza, materiales didácticos y evaluaciones, siempre con el objetivo de garantizar una educación inclusiva y de calidad. ​

La ANEP también organiza cursos y talleres dirigidos a la comunidad educativa para profundizar en temáticas relacionadas con las dificultades de aprendizaje y la dislexia. Por ejemplo, el curso «Dificultades de Aprendizaje» ofrece conceptos y herramientas para abordar estas dificultades en el aula, promoviendo la capacitación continua de los docentes y el desarrollo de materiales adaptados que potencien las habilidades de lectura y escritura de los estudiantes.

Estas iniciativas reflejan el compromiso de la ANEP con la atención y apoyo a estudiantes con dislexia, buscando ofrecer una educación equitativa y adaptada a las necesidades de cada alumno.

PROGRAMAS DESARROLLADOS POR ANEP EN URUGUAY CONTRA LA DISLEXIA

La ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) en Uruguay ha desarrollado una serie de programas y estrategias para abordar la dislexia y otras dificultades de aprendizaje, con el objetivo de garantizar una educación inclusiva y de calidad para todos los estudiantes. Algunos de los programas y acciones clave que se han implementado incluyen:

Educación Inclusiva y Adaptaciones Curriculares:

La ANEP promueve la inclusión de estudiantes con dificultades de aprendizaje, como la dislexia, en las aulas comunes. A través de adecuaciones curriculares, se busca adaptar el contenido educativo, la metodología y las evaluaciones para que estos estudiantes puedan acceder al currículo de manera efectiva. Las adecuaciones incluyen la modificación del ritmo de trabajo, el uso de materiales adaptados, y la implementación de estrategias pedagógicas que faciliten el aprendizaje.

Programa «Uruguay Educa»:

A través del portal Uruguay Educa, la ANEP ofrece recursos educativos para docentes, estudiantes y familias. Este portal incluye información sobre dificultades de aprendizaje, incluidas las relacionadas con la dislexia. Los recursos disponibles incluyen guías, estrategias pedagógicas y herramientas digitales que pueden ser utilizados en el aula para apoyar a los estudiantes con dislexia.

Capacitación y Sensibilización de Docentes:

La ANEP ha implementado programas de formación continua para docentes en torno a dificultades de aprendizaje, incluidos cursos específicos sobre la dislexia. Estos cursos están diseñados para que los educadores puedan identificar los signos tempranos de la dislexia y emplear estrategias efectivas para ayudar a los estudiantes afectados. Además, se promueve la sensibilización en torno a la importancia de ofrecer un entorno educativo inclusivo, donde se reconozcan y se aborden las necesidades individuales de cada estudiante.

Acompañamiento Psicopedagógico:

En algunas instituciones educativas, se han implementado programas de apoyo psicopedagógico que proporcionan asesoramiento especializado para los estudiantes con dislexia. Esto incluye sesiones individuales o grupales con psicopedagogos que ayudan a los alumnos a desarrollar habilidades de lectura y escritura. Los psicopedagogos también trabajan estrechamente con los docentes para desarrollar estrategias personalizadas para cada estudiante.

Iniciativas en el Nivel Secundario y Terciario:

En el ámbito de la educación secundaria y terciaria, la ANEP continúa con la implementación de programas de apoyo a estudiantes con dificultades específicas del aprendizaje. Estos programas se enfocan en proporcionar recursos adicionales y estrategias pedagógicas adaptadas para asegurar la continuidad de los estudios en niveles superiores.

Aulas de Apoyo y Modificación en Evaluaciones:

En algunas zonas del país, se han creado aulas de apoyo dentro de los centros educativos, donde los estudiantes con dislexia pueden recibir atención especializada y adaptaciones en su proceso de aprendizaje. También se promueve la modificación de las evaluaciones, permitiendo que los estudiantes con dislexia sean evaluados de manera más acorde a sus capacidades, con el uso de herramientas como exámenes orales o ampliación del tiempo para responder.

Proyectos de Sensibilización y Difusión:

La ANEP realiza campañas de sensibilización sobre las dificultades de aprendizaje en el ámbito escolar, con el objetivo de que tanto docentes como alumnos comprendan mejor qué es la dislexia y cómo afecta a quienes la padecen. Estas campañas buscan reducir el estigma asociado a la dislexia y fomentar un entorno más inclusivo y comprensivo.

Desafíos y Futuro

A pesar de los esfuerzos realizados, existen desafíos persistentes en la implementación de estos programas, tales como la necesidad de una mayor formación docente en todas las regiones del país y la disponibilidad de recursos adecuados para cada tipo de dificultad de aprendizaje. Sin embargo, la ANEP sigue trabajando en la expansión y mejora de estos programas para asegurar que todos los estudiantes, incluidos aquellos con dislexia, puedan desarrollar su potencial en un entorno educativo inclusivo y de calidad.

«Un hecho muy importante es considerar los antecedes familiares ya que la dislexia cuenta con un alto componente genético hereditario». Lic. Julieta Albini – Psicopedagoga

La Licenciada en Psicopedagogía, Julieta Albini, dialogó con EL PUEBLO, explicando determinadas características de la dislexia, el tratamiento adecuado, y derribando algunos mitos que estigmatizan a quienes la padecen.

¿Qué es la dislexia?

La dislexia se considera una Dificultad Específica del Aprendizaje (DEA) que afecta principalmente la lectura, entre otras áreas. Es de origen neurobiológico, es decir, que los desafíos se originan a partir de estructuras cerebrales disfuncionales y, además, no ocurre como consecuencia de un nivel intelectual descendido.

Es importante destacar que, para definirse este diagnóstico, debemos contar con que el paciente demuestre un nivel intelectual dentro de los parámetros normales, así como descartar que los desafíos no respondan a otras variables.

Si bien existen distintos tipos y la sintomatología puede variar en cada caso, los procesos generalmente afectados suelen ser la fluidez lectora, esto incluye la velocidad y precisión para leer. También se pueden presentar errores de ortografía, entre ellos, por ejemplo, inversión, sustitución o adición de letras en la escritura de palabras. Como consecuencia, en ocasiones, también pueden observarse debilidades en la comprensión lectora. Estos son algunos de los síntomas más reiterados, pero puede afectar también otras áreas vinculadas al aprendizaje, ajenas al lenguaje escrito.

La dislexia suele detectarse por medio de una evaluación psicopedagógica, a través de la administración de una batería de pruebas que valoran de manera global los procesos de aprendizaje. Tradicionalmente se puede arribar a un diagnóstico entre 3er y 4to grado de primaria.

¿Cómo puede ayudar un psicopedagogo a una persona con dislexia?

El objeto de estudio de la psicopedagogía es el aprendizaje. Desde el rol psicopedagógico, nos dedicamos a conocer como la persona aprende, como ese aprendizaje varía evolutivamente, y está condicionado por diferentes factores, con el fin de prevenir, detectar e intervenir sobre cualquier alteración que podamos identificar.

Con respecto al abordaje de las personas que presentan esta dificultad, el objetivo del tratamiento psicopedagógico es estimular las áreas que se encuentran más comprometidas, buscando desde la intervención compensar los desafíos presentes en el perfil de cada paciente y promover la adquisición de estrategias que faciliten su desarrollo. En otras palabras, se busca fortalecer y revertir los desafíos que actúen como barrera en su proceso de aprendizaje, situación académica o laboral.

¿Cuánto tiempo suele durar un tratamiento o acompañamiento?

No existe un tiempo preestablecido o común a todos. Esto va a depender de diversos factores, y se determina en función de la singularidad de cada caso.

En general, depende de la severidad de la sintomatología, de los recursos cognitivos que desarrolle la persona, de sus habilidades metacognitivas y emocionales, en la medida que esto se logre enmarcar dentro del tratamiento adecuado para ella.

Durante el proceso de tratamiento se continúa evaluando de forma periódica la evolución del paciente y de acuerdo con los resultados que observamos, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, podemos determinar la continuidad o discontinuidad del mismo.

Es importante tener presente que, por sus características de carácter crónico, no siempre las personas con dislexia alcancen percentiles normales, o los esperados tanto para la edad cronológica o el grado que cursen, en el caso de ser niños. En este sentido, cuando se considera pertinente determinar el alta de un tratamiento se suele tener en cuenta que el paciente haya logrado compensar sus desafíos y estos no le generen mayores limitantes en su rendimiento académico.

¿Se puede superar la dislexia o es una condición permanente?

Solemos aclarar que esta dificultad acompaña todo el ciclo vital, pero este hecho no significa que la persona no pueda superar los desafíos que le implique. Con intervenciones adecuadas, como el tratamiento psicopedagógico, desarrollo de estrategias compensatorias y adaptaciones en el entorno educativo, se pueden optimizar significativamente las habilidades de lectoescritura, permitiendo a las personas gestionar y regular mejor sus dificultades y alcanzar un mejor potencial académico y personal.

¿Qué tipo de apoyo educativo necesita un niño con dislexia en el aula?

Las adaptaciones curriculares o actualmente renombradas ajustes razonables, también se determinan según las necesidades específicas de cada niño.

El ajuste consiste en la toma de decisiones para adecuar la respuesta educativa a las características del estudiantado, para garantizarle el acceso al currículo y a la enseñanza. Por este motivo, el tipo de apoyo educativo que el niño necesite variará de acuerdo con su edad, donde estén centrados sus desafíos, las singularidades del contexto, entre otros agentes.

El paso a paso de una AACC generalmente consiste en elaborar un informe del alumno que permita comprender sus fortalezas y debilidades, realizar una propuesta de trabajo con el estudiante a partir de la planificación diseñada, plantearse objetivos e indicadores de logro que resulten compatibles con sus posibilidades, definir contenidos más relevantes a abordar, revisar y/o ajustar los criterios de evaluación.

Algunas de los ajustes más comunes que se realizan pueden ser el uso de materiales de lectura adaptados, el uso de textos con tipografías claras y de mayor tamaño, resúmenes o esquemas visuales, versiones en formato digital que permitan ajustes en su presentación. Implementar el uso de TICS, recursos tecnológicos y multimedia, programas de texto a voz, audiolibros y aplicaciones interactivas que faciliten la comprensión y permitan que el estudiante acceda al contenido de forma multisensorial. Adaptación de las evaluaciones, ajustar el formato de las instancias evaluativas, por ejemplo, ofreciendo instancias orales o prácticas, otorgando tiempo adicional para la realización de exámenes, facilitando consignas claras y concretas. Ofrecer tutorías personalizadas o actividades en grupos reducidos para reforzar conceptos y atender de manera más directa las dificultades particulares del estudiante.

¿Es posible que un niño tenga dislexia, aunque lea bien?

Sí, es posible. Un niño puede aprender a leer con precisión, es decir, decodificar correctamente las palabras, pero aun así tener dificultades en otros aspectos que caracterizan a la dislexia. Por ejemplo, aunque logre leer las palabras sin errores, es posible que la lectura sea más lenta o que le cueste mantener un ritmo fluido, lo cual puede afectar la comprensión lectora. La dislexia implica dificultades en la relación entre sonidos y letras. Esto puede significar que, a pesar de leer bien en apariencia, el niño puede necesitar un esfuerzo mayor para decodificar palabras o para aprender a escribir y deletrear. En algunos casos, la dificultad se refleja en una comprensión más limitada del texto o en problemas para recordar lo leído, especialmente cuando el material es más complejo o extenso.

En lenguas con ortografía relativamente transparente, como el español, es más común que se vea una lectura precisa, pero no necesariamente fluida o rápida.

¿Cuáles son los signos temprano de la dislexia?

Desde nuestro rol, buscamos promover la detección e intervención temprana sobre la dislexia. Reconocer y abordar a tiempo estos desafíos permite aplicar estrategias de enseñanza y apoyo que favorecen el desarrollo de las habilidades lectoescritoras.

Los predictores o señales de alerta a los que hay que prestar especial atención podrían asociarse a la presencia de alteraciones en el desarrollo del lenguaje oral, desafíos en el desarrollo de la conciencia fonológica, es decir, en los procesos previos a la adquisición de la lectura y escritura, por ejemplo, dificultades para identificar, segmentar, manipular los sonidos en las palabras.

También es importante atender a las debilidades presentes en la memoria de trabajo, si el niño presenta dificultades para retener y manipular información de forma temporal.

Un hecho muy importante es considerar los antecedes familiares ya que la dislexia cuenta con un alto componente genético hereditario.

Algunos signos más concretos pueden ser la inversión de letras o confusión entre letras con formas o sonidos similares como b/d, p/q, m/n, muestra de desinterés por actividades de lectura o escritura, lectura lenta, silábica o sin entonación.

¿Podrías mencionar algunos mitos sobre la dislexia?

Si.

Las personas con dislexia no son inteligentes . Esto es un gran error conceptual. La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje que justamente ocurre en personas con inteligencia promedio o incluso superior

. Esto es un gran error conceptual. La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje que justamente ocurre en personas con inteligencia promedio o incluso superior Las personas con dislexia no pueden aprender . Esto es falso. Con el apoyo adecuado, las personas con dislexia pueden aprender, desarrollar sus habilidades y alcanzar el éxito académico y profesional. Además, muchas personas con dislexia poseen habilidades y talentos en otras áreas, lo que demuestra que la dislexia es simplemente una forma diferente de procesar la información, no una barrera insuperable para el aprendizaje

. Esto es falso. Con el apoyo adecuado, las personas con dislexia pueden aprender, desarrollar sus habilidades y alcanzar el éxito académico y profesional. Además, muchas personas con dislexia poseen habilidades y talentos en otras áreas, lo que demuestra que la dislexia es simplemente una forma diferente de procesar la información, no una barrera insuperable para el aprendizaje La dislexia se cura ordenando los hábitos alimenticios . Una alimentación balanceada puede contribuir al bienestar general y a la salud, pero no existe evidencia científica que demuestre que cambiar la dieta pueda corregir o eliminar las dificultades propias de la dislexia

. Una alimentación balanceada puede contribuir al bienestar general y a la salud, pero no existe evidencia científica que demuestre que cambiar la dieta pueda corregir o eliminar las dificultades propias de la dislexia Si el niño tiene dificultades para leer y escribir tiene dislexia. No, no siempre. Es un mito pensar que, si un niño tiene dificultades para leer o escribir, automáticamente tiene dislexia. Estas limitantes también pueden ocurrir como consecuencia de una instrucción académica inadecuada, debilidades atencionales, otros trastornos del neurodesarrollo.

No, no siempre. Es un mito pensar que, si un niño tiene dificultades para leer o escribir, automáticamente tiene dislexia. Estas limitantes también pueden ocurrir como consecuencia de una instrucción académica inadecuada, debilidades atencionales, otros trastornos del neurodesarrollo. Los niños con dislexia no pueden aprender inglés. El mito de que las personas con dislexia no pueden aprender inglés es falso. La dislexia afecta principalmente la forma en que se procesa el lenguaje escrito, pero no impide la adquisición de una segunda lengua. Es cierto que, en el caso del inglés, que tiene una ortografía menos regular que otros idiomas, algunos aspectos del aprendizaje pueden representar un desafío adicional. Sin embargo, nuevamente con el apoyo educativo adecuado y estrategias adaptadas muchos estudiantes con dislexia pueden aprender inglés exitosamente.

En conclusión, como mensaje para las familias, instituciones educativas y profesionales en el área de la educación y salud mental, es fundamental permanecer atentos a las características mencionadas para poder identificar desde la infancia cualquier riesgo de presentar dislexia y prevenir que esto habilite mayores desafíos en la niñez, adolescencia y adultez.

El diagnóstico de cualquier dificultad de aprendizaje no funciona como etiqueta, sino como una gran oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas.

“Se puede triunfar en los objetivos propuestos teniendo dislexia”. Mag. Elisabet Castro – Instituto Evolución

En diálogo con EL PUEBLO, la Magíster en Psicopedagogía, Elisabet Castro, Directora General del Instituto Evolución, quien también es disléxica, explicó la importancia de detectar y tratar tempranamente esta dificultad, la cual, sobre todo en la etapa de la adolescencia, conlleva ciertas frustraciones en los jóvenes que, de ser abordados a tiempo, pueden revertirse.

CASO PERSONAL

La dislexia es algo que a mí me toca personalmente porque soy disléxica. Por lo tanto, puedo hablarle como tal y, a su vez, y como rehabilitadora de la dislexia.

Si bien convivo con esta dificultad, he arribado a grandes metas; y les puedo decir que, la dislexia, también la tuvieron personalidades como Albert Einstein, Steve Hopkins, Leonardo Da Vinci, Pablo Picasso, personalidades del mundo.

Como la mía, por ejemplo. Por lo que tengo que agradecerles a mis profesores de Posgrado, Ariel Cuadro y Daniel Trías, que, cuando comencé a cursarlo, me dijeron que lo era. Ahí, ya tenía 47 años de edad. Por eso mi dificultad al hablar, al expresarme.

Hay que entender que, se puede triunfar en los objetivos propuestos teniendo dislexia.

LA DISLEXIA Y SU ENFOQUE

La palabra dislexia significa: dificultad en las palabras. Esa dificultad está agrupada dentro del protocolo de la salud, como una Dificultad Específica del Aprendizaje (DEA).

Comento que es difícil de detectar la dislexia, no es fácil. Sobre todo, antes de la edad escolar; porque, para detectarla, hay que vincular los fonemas con los grafemas, es decir, los sonidos con las letras. Este proceso se llama decodificación.

También, podemos decirles que la dislexia no es un problema intelectual, No es un problema de audición ni de la vista. La mayoría de los niños con dislexia, pueden tener muy buenos resultados en la escuela, siempre y cuando, tengan programas de tutoría o de educación especializada. La evaluación y la intervención temprana dan excelentes resultados

¿Qué debemos ver los padres y los allegados del niño antes que entre a la escuela? Si tarda en comenzar a hablar; si aprende palabras nuevas a un ritmo muy lento. Verán que hay niños que no pueden decir palabras, y uno se las explica, como por ejemplo la palabra golpe, que pronuncian “gope”. Bueno, ahí hay que prestar atención, porque, si bien no significa que tenga dislexia, si permanece ese síntoma, se tiene que empezar a visualizar si no existen otros sonidos que son ocultos o invertidos. En vez de decir puerta, por ejemplo, dicen “peurta”; también, si confunden palabras que son muy similares: masa con mala.

Puede ser difícil reconocer -como ya lo dije-, reconocer la situación en el niño antes de la edad escolar; pero estas señales pueden indicar o detectar una pequeña dificultad.

También debo aclarar que, la dislexia no se cura. Hay casos en los que, por años, la dislexia no se diagnostica.

LLAMADOS DE ATENCIÓN

Es muy importante que, en la edad escolar, se trate la lectura. Que el niño asocie, decodifique perfectamente palabras sencillas y cortas. El niño puede tener mucha dificultad para encontrar la palabra correcta, o elaborar una respuesta a una pregunta. Otra condición, es que puede tener problemas para recordar una secuencia de palabras que el docente le pide que las repita.

Esto es importante, por lo que hay que hacer una detección temprana en la escuela, para poder hacerle esa tutoría especializada. Puede tener dificultades para deletrear una palabra corta, con tres sílabas, como ma-ña-na, muy sencilla, por lo cual tendría que hacerla correctamente, en los primeros años escolares.

El niño necesita mucho tiempo para completar tareas con letras o escrituras. Además, evita, no quiere las tareas en las que tiene que leer.

Estas cosas, son importante tenerlas en cuenta, para que el niño reciba la ayuda de un docente, o que un médico derive a que le hagan una exploración.

Cuando ya el niño es mayor, es adolescente, estando ya en el liceo, se avergüenza de su lectura, de hablar en público, y todo eso es importante para brindarle la contención emocional necesaria, y, sobre todo, darle la práctica de una lectura medianamente corriente, mediante técnicas especializadas. Por eso se debe consultar a un médico.

Cuando la dislexia no se diagnostica, ni se tratan las dificultades que aparecen en la infancia; continúan en la edad adulta y, junto con la parte emocional, constituyen una brava dificultad para abordar otras etapas como el liceo. El fracaso escolar por dislexia, es mucho. Pero, en los liceos, en secundaria, es mayor aún.

ANTECEDENTES FAMILIARES

Hay que tener en cuenta los antecedentes familiares. Si alguno de la familia tiene dislexia, el niño la puede poseer, porque se transmite genéticamente. Pero, es atendible. Lo importante es que cuando se descubre estos síntomas, se trate. En mi caso, lo hice tardíamente. Desde el Instituto tratamos de abordar la temática desde el punto de vista técnico, como debe ser, pero también, desde el social. Es importante tenerlo en cuenta al momento de tratarlo. El respaldo psicoemocional que se debe brindar, es fundamental.