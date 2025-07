LA «B» ADELANTA DOS PARTIDOS PARA EL SÁBADO

- espacio publicitario -

Este martes, en la sesión de la Divisional B, se resolvió adelantar dos partidos para el sábado próximo. En el marco de la cuarta fecha de la segunda rueda, a las 14.30′ en el Dickinson, Cerro vs. Chana y 16.45′, Parque Solari vs. Saladero.

Para el domingo 20 julio en cancha de Nacional, 13.30′ Fénix vs El Tanque y 16 horas, Almagro vs Palomar. Parque Carlos Ambrosoni, 13.30′- Dublín Central vs Deportivo Artigas y 16 horas, Peñarol vs Progreso.