La importancia de la Semana Santa en la tradición occidental

La Semana Santa, una de las conmemoraciones más arraigadas en el calendario cristiano, trasciende lo religioso para convertirse en un fenómeno cultural y social de gran relevancia en el mundo occidental. Con orígenes que se remontan a los primeros siglos del cristianismo, esta celebración sigue viva hoy a través de rituales, feriados y manifestaciones populares. En este informe se analiza cómo la Semana Santa ha influido en la identidad cultural de diversos países y qué papel juega actualmente en una sociedad cada vez más secularizada.

El informe examina la importancia histórica y actual de la Semana Santa en la tradición occidental. Destaca su origen religioso centrado en la pasión y resurrección de Jesucristo, y cómo esto dio lugar a una amplia gama de tradiciones culturales como procesiones, representaciones teatrales y celebraciones populares. Se analiza su impacto en la vida social —desde la suspensión de actividades laborales hasta su rol como período de reflexión— y su influencia en el arte y la música. Además, el informe aborda el contraste entre la solemnidad original de la festividad y las formas más modernas y turísticas con que se celebra en algunas regiones. Finalmente, se señala cómo, a pesar del proceso de secularización, la Semana Santa sigue siendo un símbolo identitario en muchas comunidades.

IMPORTANCIA EN EL MUNDO OCCIDENTAL

La Semana Santa tiene una gran importancia en la tradición occidental, tanto desde el punto de vista religioso como cultural e histórico.

En el cristianismo, la Semana Santa conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Es el centro del calendario litúrgico cristiano, y sus días clave —el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección— reflejan los momentos más solemnes y sagrados de la fe cristiana.

Durante siglos, la Semana Santa ha moldeado costumbres, tradiciones, arte y música en el mundo occidental. Desde procesiones en España e Italia hasta celebraciones populares en América Latina, esta semana ha generado expresiones culturales muy ricas y diversas.

Tradicionalmente, la Semana Santa marcaba una pausa en la vida cotidiana: los tribunales no funcionaban, las escuelas cerraban y muchas actividades económicas se detenían. Aún hoy, en muchos países occidentales, es una semana de vacaciones o feriados, lo que refleja su arraigo social.

Más allá de la religión, la Semana Santa invita a la reflexión sobre temas universales como el sacrificio, la redención, el perdón y la esperanza. Estos valores han influido profundamente en la ética occidental y en la concepción del ser humano.

URUGUAY Y SU CRITERIO LAICO

En Uruguay, la Semana Santa es oficialmente conocida como Semana de Turismo, una denominación que refleja el carácter laico del país y su proceso histórico de separación entre el Estado y la Iglesia. Este cambio se formalizó el 23 de octubre de 1919 mediante la Ley N.º 6997, que también modificó otras festividades religiosas: la Navidad pasó a llamarse «Día de la Familia» y el Día de Reyes se convirtió en el «Día de los Niños».

El proceso de secularización en Uruguay comenzó a mediados del siglo XIX, impulsado por un movimiento anticlerical que buscaba establecer un Estado laico. Medidas como la secularización de los cementerios en 1861, la eliminación de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas en 1909 y la creación de un registro civil independiente de la Iglesia en 1879, fueron pasos clave en esta dirección. Durante los mandatos presidenciales de José Batlle y Ordóñez (1903-1907 y 1911-1915), se implementaron reformas que consolidaron la separación entre la Iglesia y el Estado, inspiradas en modelos europeos, especialmente el francés.

La decisión de renombrar la Semana Santa como Semana de Turismo también estuvo alineada con la promoción del ocio y el turismo como actividades económicas. Durante esta semana, se desarrollan eventos populares como la Vuelta Ciclista del Uruguay, la Semana Criolla en la Rural del Prado y la Semana de la Cerveza en Paysandú.

Esta tradición laica ha convertido a Uruguay en el país menos religioso de América Latina, con un 37% de su población sin afiliación religiosa, según un informe del Pew Research Center.

LA ERA ACTUAL Y LA CELEBRACIÓN

La Semana Santa, que en 2025 se celebra del 13 al 20 de abril, sigue siendo una conmemoración de gran relevancia en diversas partes del mundo, adaptándose a contextos contemporáneos y manteniendo tradiciones arraigadas. A continuación, se destacan algunas de las formas en que se celebra actualmente:

Fechas Clave de la Semana Santa 2025

Domingo de Ramos: 13 de abril

Jueves Santo: 17 de abril

Viernes Santo: 18 de abril

Domingo de Resurrección: 20 de abril

Celebraciones Destacadas en el Mundo

España:Las procesiones son el corazón de la Semana Santa española. En ciudades como Sevilla y Málaga, se llevan a cabo desfiles solemnes con imágenes religiosas, acompañados de música y fervor popular.

Italia:En Roma, el Papa preside ceremonias emblemáticas como el Vía Crucis en el Coliseo y la Misa de Pascua en la Plaza de San Pedro, atrayendo a peregrinos de todo el mundo.

México:La representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa es una de las más significativas, combinando teatro y devoción en una tradición que data de 1843.

Filipinas:Algunos devotos participan en actos de penitencia extremos, como autoflagelaciones y recreaciones de la crucifixión, reflejando una profunda expresión de fe.

Tradiciones y Costumbres

Procesiones:Son desfiles religiosos que representan escenas de la Pasión de Cristo. En países hispanos, como España y Guatemala, estas procesiones son eventos centrales de la Semana Santa.

Huevos de Pascua:En muchas culturas, el intercambio de huevos decorados simboliza la fertilidad y el renacimiento. Esta tradición está extendida en países como Alemania, Francia y Estados Unidos.

Lunes de Pascua:En países como Italia, se celebra la «Pasquetta» o Lunes de Pascua, un día festivo donde las familias realizan excursiones al aire libre y comparten comidas campestres.

Adaptaciones Contemporáneas

En la era actual, la Semana Santa ha incorporado elementos modernos:​

Tecnología: En ciudades como Jerez, España, se utiliza la geolocalización a través de aplicaciones móviles para seguir las procesiones en tiempo real, mejorando la experiencia de los asistentes.

Festivales Alternativos:Eventos como el «Crápula A Go-Go!» en Ponferrada, España, ofrecen una celebración alternativa durante la Semana Santa, fusionando géneros musicales como el garage y el punk.

Estas adaptaciones reflejan cómo la Semana Santa continúa siendo una celebración viva y dinámica, que respeta las tradiciones mientras se adapta a las realidades contemporáneas.

“Es un momento de reflexión, en el que debemos preguntarnos qué paso podemos dar en nuestras vidas para salir de la esclavitud a la libertad”. Mons. Arturo Fajardo – Obispo de la Iglesia Católica

El Obispo de la Diócesis de Salto, Mons. Arturo Fajardo, expresó la importancia que tiene para los cristianos la Semana Santa, haciendo hincapié en que el principal mensaje debe de ser la celebración de la vida, y el cumplimiento del compromiso asumido con Dios, de ser mejores personas para sí mismos y la comunidad.

SIGNIFICADO DE LA SEMANA SANTA

En una oportunidad la llamamos la “Semana que cambió el mundo”, porque era la semana del amor más grande, que era otra forma de decirlo, creyendo que siempre es una invitación a volver a encontrar lo mejor de nosotros mismos, y comprender que el amor es lo que transforma la historia; como dice una canción que cantábamos: “mueve el milagro, el barro”.

La Semana Santa está enmarcada en esas realidades, de un amor hasta el extremo. Según el Evangelio de San Juan, la noche del Jueves Santo fue cuando se llevó ese amor al extremo, hasta darse la vida por nosotros.

Es la semana mayor, es la semana en la cual se conmemora la pasón y resurrección de Cristo. En su origen, la tomada de la tradición rural y del pueblo de Israel; la liberación de un pueblo que salía de la esclavitud del Faraón, en Egipto, hacia la libertad, cruzando el Mar Rojo, conocido como el Éxodo. Y, para nosotros, los cristianos, en el marco de la Pascua judía, Jesús establece la Pascua cristiana.

Se nos pregunta por qué cambia de fecha la Pascua, y es por el calendario lunar que se fija el acontecimiento.

En esta fecha, el Domingo de Ramos, es el pórtico; es la apertura de la Semana Santa, que recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén, con la aclamación del pueblo que corta las ramas, y que ponen -según la tradición- los mantos en el piso para que pase Jesús, quien iba montado en un burro; terminando, ese día, con la lectura de la pasón, estando allí resumida la historia. Es una fiesta muy popular, sobre todo por la bendición de los ramos.

El lunes tiene lugar otra celebración importante, que es la Misa Crismal (que se adelanta en esta ocasión por un tema de distancias), donde llegan sacerdotes de toda la Diócesis y renuevan las promesas sacerdotales, como también, delegaciones de todas las parroquias. Previamente se realiza un retiro espiritual, donde se bendice el aceite con el que se confeccionan los sacramentos: el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos y, también, el Santo Crisma.

El Jueves Santos, el recuerdo de la última cena, la primera misa, donde se efectúa el lavatorio de los pies. Ese gesto de Jesús que se pone a los pies de los discípulos donde les dice: “ustedes dicen que soy Señor y Mesías, y lo soy; si hago esto por ustedes, háganlo entre ustedes, también”.

El viernes, es el único día en que la Iglesia no celebra la misa, estando centrada en la Pasión. Aquí hay una celebración muy austera, de veneración de la cruz, se lee la Pasión según San Juan, que es la más larga, y se recibe la Comunión con las ostias que se consagraron el Jueves Santo. En horas de la tarde, como comúnmente se hace, se realiza el Vía Crucis, por las calles de la ciudad. Este año partirá desde la Parroquia del Carmen hasta la Catedral.

El sábado es el día del gran silencio, de la espera, que termina con la Vigilia Pascual, que es celebración más importante del año para la Iglesia, que comienza con la bendición del fuego, el encendido de la luz; luego viene la liturgia de la palabra, la renovación de las promesas bautismales, y la bendición del agua con la que se van a realizar los bautismos, y el resto de la celebración.

El origen de la palabra Pascua viene de paso, de pasar de una situación a otra. Por lo tanto, siendo me pregunto, qué pequeño paso podemos dar, incluso aquellos que no tienen fe. Qué paso podemos dar en lo personal; en lo familiar, en lo comunitario, en lo social; de salir de la oscuridad a la luz; de menos persona a más persona; de la esclavitud a la libertad. Creo yo, que ese es el mensaje central de la Semana Santa.

LA JUVENTUD Y EL COMPROMISO

Normalmente se organizan en muchas parroquias Pascuas jóvenes, participando en los Vías Crucis. Jueves, viernes y sábado, realizarán un retiro en el Colegio Sagrada Familia, organizado por el Movimiento de la Palabra, en el cual participan muchos jóvenes. Creo que, en el centro de todo esto, para los cristianos, es puesta en acto, se trata de revivir, de actualizar el misterio del amor más grande. Por lo tanto, creo que los jóvenes, también hoy, como siempre -aunque no en gran cantidad -, son muy sensibles a esta dimensión del amor y de la entrega, que se ve a veces, en tantas realidades de servicios sociales o voluntariados, donde se expresa esa realidad.

Esto que celebramos ritualmente, sacramentalmente, es importante que después, lo llevemos a la vida misma; siendo importante, repito, preguntarnos qué paso podemos dar, qué acontecimiento podemos celebrar, cómo podemos estar cerca de algunas personas que sufren o, en algunas situaciones que surgen complejas, para hacernos pasar, justamente, de menos a más. Es una dimensión del hacer, y no sólo de celebrar, sino que, nos compromete, también, a vivir “pascualmente” durante el año, haciendo el bien, poniendo en práctica las enseñanzas y el espíritu.

EL MENSAJE, ES CELEBRAR LA VIDA

Hemos tenido la asamblea, el plenario ordinario de la Conferencia Episcopal, donde se trató, justamente, como uno de los temas, la defensa de la vida, que tiene mucho que ver con la Pascua.

Los asuntos que se vienen tratando como proyectos de ampliación de los términos del aborto o de la eutanasia, nos mantiene preocupados, por lo que creemos que es fundamental reconocer el valor de la vida, y que esta vale siempre, y que no hay ninguna vida que sea descartable. Que tomemos conciencia de que la vida tiene valor desde la concepción en el vientre de la madre, hasta el fin natural; lo que no supone, tampoco -porque a veces se entiende mal el mensaje-, el encarnizamiento terapéutico. Hay un documento que se escribió, precisamente, sobre la eutanasia, que se ha hecho público, donde se deja claramente expuesta la postura de la Iglesia al respecto.

Nuestro mensaje, en particular, se llama “Peregrino de esperanza, testigo de tu luz”. Lo dejamos escrito en una Carta Pastoral que realizamos recientemente. En ella hacemos una invitación a redescubrir la alegría de la fe, y poderla comunicar a los demás. En un mundo que pierde el sentido, los cristianos, encontramos en Jesús, a aquel que nos enseñó el camino de la vida.

“Salto cuenta hoy, con una propuesta organizada y multifacética de cara a brindar mejores y mayores opciones al turista”. Carlos Beasley – Turismo – Intendencia de Salto

El Coordinador de Turismo de la Intendencia de salto, Carlos Beasley, dialogó con EL PUEBLO respecto a las actividades que se desarrollaran en los centros turísticos de Salto, de cara a la Semana de Turismo. Destacó que, de acuerdo a los datos que se manejan, podría llegar a ser una de las mejores temporadas de los últimos tiempos.

ACTIVIDADES

Tanto la Intendencia de Salto, como operadores privados de todos los rubros turísticos y conexos -hablamos de hotelería, gastronomía, paseos guiados, servicios varios, atractivos y entretenimientos-, venimos preparándonos para una semana en la que, todos, a priori, catalogamos por los números y las proyecciones, como que será muy buena.

Hay algunos anuncios climáticos adversos para la semana, como frío y lluvia, pero nada que escape a la realidad de todas las semanas de turismo en la historia. Y, en ese sentido, desde la Intendencia y dentro de los parques termales, venimos organizando una suerte de actividades de entretenimiento, lúdica y culturales, al borde de las piscinas, o en los lugares deportivos dentro de los propios parques termales de Arapey y Daymán, y, sobre la tardecita, noche, escenarios con números artísticos.

Todo esto en una fuerte apuesta a lo local; mucho más allá de las ofertas, de números foráneos, y las posibilidades reales que existen de contratar afuera, porque, creemos, que hay que apostar al desarrollo regional, y levantar un poco las manos, sosteniendo a nuestros artistas locales (números tropicales, rock, solistas) que son muchos y buenos. Debemos respaldar a los nuestros, porque, espectáculos a nivel internacional, tenemos en la Semana de la Cerveza, por ejemplo. Son públicos diferentes y apostamos al turista que duerma en Salto, consuma en Salto, y disfrute de nuestras cosas. En ese sentido, también la actividad privada, los locales gastronómicos, están haciendo una apuesta fuerte para mantener música en vivo, bailes, danza, karaoke, en sus locales comerciales particulares, como un apoyo, también, como atractivo, para sus propios emprendimientos.

Además de esto que es lo tradicional, el movimiento dentro de los parques termales, Acuamanía abre en Semana de Turismo; contándose, también, con otras actividades lúdicas, recreativas y culturales, que van a complementar la plaza de comidas que tiene en el interior dicho parque.

También contaremos con Termas de Salto Grande, y, en la órbita privada, se sigue con una serie de actividades que suman a esta semana, algunas de las que comenzaron unos días antes, como la Semana de Harriague, que arrancó el pasado 10, con actividades técnicas, culturales, paseos guiados y gastronomía; en el Mercado 18 de Julio, y en el propio predio de la Bodega Harriague, que se complementa con una actividad que organizan Turismólogos de Salto, que es un emprendimiento de docentes y estudiantes de turismo, pero que, en la actividad privada se organizan, y van a movilizar un bus turístico con una recorrida patrimonial por varios lugares de la ciudad, con punto cúlmine en la tardecita, y en conjugación con la Semana de Harriague, en la propia Bodega, participando de degustaciones y algún número artístico.

Hay, por otra parte, un grupo de artistas y artesanos, que nos proponen una exposición al aire libre, en la zona del Parque Lineal en la zona del Ayuí, la nueva plaza, donde tendrán durante dos o tres noches, dependiendo del clima, la exposición de sus obras entalladas en madera, en cobre, etc., como para ofrecer, también, algo diferente.

Y, se siguen sumando a la Semana de Turismo, actividades que se vienen realizando en forma natural, durante todo el tiempo. Hablamos de remo, tabla surf, kayakismo, rescate acuático, en la zona del Ayuí, con eco vida aventura; las actividades en las propias canteras del terrible; la lanche Don Demetrio que regresó con los viajes hacia Concordia como transporte y viaje de turismo, de placer, siendo otra actividad diferente y atractiva.

Todo esto apuesta a tener un destino ordenado, organizado, con, además de los atractivos naturales de las termas, un montón de opciones para que, quienes se acerquen a nuestro lugar tengan entretenimientos.

PREVISIONES DE OCUPACIÓN TOTAL EN CENTROS TERMALES

Los números que se prevén en ocupación, que es lo que hace prever una buena temporada, en lo que refiere a la hotelería propiedad de la Intendencia en Termas del Arapey, hay un 100% de ocupación; el camping, en el cual no se hacen reservas, el que se ocupa por orden de llegada, va a estar completo, porque los niveles de consulta son muy altos acerca de precios y condiciones. Los servicios aumentan en las áreas turísticas, porque también suman algunos atractivos como barras de tragos y otras propuestas gastronómicas que llegan al lugar para atender esa llegada de turistas.

Dentro de la hotelería privada, si bien no tenemos una colecta de datos completa, en las declaraciones e informes preliminares de uno y otro operador, dicen que los niveles de reservas son muy altos, lo que abre perspectivas de una ocupación muy alta, y una Semana de Turismo que se prevé como una de las mejores como fue la de Carnaval.

“Lo importante es que la gente pueda disfrutar de un magnífico entorno natural que ofrece la naturaleza”. Mario Rossi – Cabalgata Guiada

Mario Rossi, responsable de Cabalgatas Guiadas, emprendimiento que se encuentra en Termas del Daymán, y que es una interesantísima opción de disfrute, explicó las distintas actividades que ofrecen al turista y al salteño, no solamente en fechas claves, sino, también, durante todo el año.

A pocos metros del principal centro termal de la zona, representa una posibilidad de apreciar el entorno natural desde una faceta diferente y atarctiva.

DIFERENTES OPCIONES PARA SEMANA DE TURISMO

Nosotros tenemos diferentes opciones de paseo, el que es de una hora, que se recorren los senderos, por el monte autóctono, llegando hasta la orilla del Río Daymán; también se anda por la parte de campo y se llega hasta el puente ferroviario. Luego, tenemos una promoción de una cabalgata que puede ser de dos horas de paseo, que puede tocar dos puntos, llegando hasta el Cerro Gansina, al río, teniendo, también, dentro de ese paseo, la oportunidad de ver los ciervos y todo un entorno que se presta para el disfrute, el relax, porque es todo fauna y flora autóctona, espectacular, más allá del placer de andar a caballo.

Para el jueves, viernes y sábado, tenemos programadas cabalgatas nocturnas de luna llena, que también son muy interesantes para gente que, por ahí, no tuvo la posibilidad o la vivencia de ver el campo desde adentro mismo en la noche, pudiendo disfrutar, entonces, de esa modalidad en esta Semana Santa y de Turismo.

La gente, por lo general, lo que más solicitan, por donde arrancan, es por el paseo de una hora, y, después, terminan enganchándose en esas otras opciones, como el paseo en horas de la noche. Después que prueban y que vencen ese miedo que a veces hay del primer contacto con el caballo y el temor de subir una vez que el caballo mismo hace su trabajo de conquista, esa persona no va a querer bajarse y va a querer volver a subirse y seguir andando. A veces, por ejemplo, cuando hay niños, después que andan un poco, y lo que hacen es volver a repetir el paseo o, hacer algunas de las otras opciones disponibles, coordinando para el paseo nocturno o el más largo de dos horas.

PASEOS Y CLASES DE EQUITACIÓN

Nosotros tenemos una escuela a la que concurren personas de Salto, de todas las edades, que aprenden a andar a caballo y todo lo relacionado con el caballo. También organizamos eventos, campeonatos de prueba de rienda, y ahí practican el juego de la prueba de rienda, entrenan, habiendo agregado algo de salto, para que aprendan a saltar en el caballo, por lo que practican, también, ese otro deporte que es muy interesante.

A veces hacemos algún juego de polo campero, que es muy divertido, teniendo, por lo tanto, diferentes actividades para la sociedad salteña que puede ir, con clases mensuales, para que puedan disfrutar del caballo y realizar distintos deportes.

A la prueba de rienda, por ejemplo, le llamamos el deporte de la familia, porque ahí andan desde el niño chiquito, hasta la madre, el padre, el abuelo, yendo, muchas veces, a realizar esa actividad en familia, compartiendo una hora o poco más, en familia.

La cabalgata hace 22 años que la tenemos en desarrollo, y, hace un poco menos que tenemos la escuela. Este año, justamente, festejamos los 10 años de la organización de eventos de las pruebas de rienda, como la Buena Rienda, del coliseo de las pruebas de rienda. Es un año en el cual tendremos muchos festejos, y, esta Semana de Turismo, posiblemente tengamos algún juego con los alumnos, enganchándose los turistas, por lo que, en el marco de esos 10 años, estaremos realizando algún festejo.

PRINCIPALES FECHAS

Para el paseo del turista y para Daymán mismo, vamos de la mano del público que viene a la zona. Por lo tanto, las principales fechas de desarrollo de la actividad, más allá de la escuela que mencioné, serían la Semana Santa o de Turismo, que es la más importante, con mayor flujo de gente, y el resto de las anunciadas como vacaciones. Nosotros organizamos, programamos en el resto del año actividades como las de prueba de rienda, que tratamos de llevarlas a cabo en fechas en las que no hay tanta gente, precisamente para atraer público, al venir de distintos departamentos, a competir en la Buena Rienda, originando algún movimiento en alojamientos, restaurantes, etc. Son fechas en las que por lo general no hay tanta demanda, y el tratar de atraer a ese público, en esa fecha más tranquila, es importante.

Para poder contactarse con nosotros es por medio del WhatsApp: 099494288 o sino, en la cabalgata misma, antes de llegar a Daymán, a la terminal de ómnibus, verán el cartel que dice Cabalgatas Guiadas, con dos caballitos en la ruta, que es el punto de salida donde coordinamos los horarios para que no tengan que estar con mucha espera, yendo ya con la cabalgata coordinada para disfrutar. No importa que tengan o no experiencia; cualquiera puede tener esa vivencia de cabalgata, y los caballos se adaptan a la situación, son animales que están adiestrados con doma racional, y, de esa manera, se le da a la persona confianza para que se sienta cómoda y pueda disfrutar de un muy lindo paseo que nos ofrece la naturaleza con un entorno realmente magnífico.