Nacimientos múltiples en Uruguay

Los nacimientos múltiples —ya sean de mellizos, gemelos, trillizos o más— constituyen una situación particular dentro del campo de la salud materno-infantil. Aunque representan un porcentaje relativamente bajo del total de nacimientos en Uruguay, su importancia médica, social y legal es significativa.

Este fenómeno ha adquirido relevancia creciente en las últimas décadas, en parte debido al aumento de técnicas de reproducción asistida, el retraso en la edad de la maternidad y el mayor acceso a controles prenatales. Sin embargo, los embarazos múltiples también conllevan riesgos obstétricos elevados, tanto para la madre como para los bebés, lo que exige un seguimiento médico especializado y una serie de medidas de protección desde el punto de vista normativo y sanitario.

En Uruguay, el marco legal ha reconocido la especificidad de estos casos, otorgando derechos diferenciales en materia de asignaciones familiares, atención médica y cobertura social. A su vez, tanto las recomendaciones de organismos internacionales como la normativa del Ministerio de Salud Pública han desarrollado protocolos clínicos y asistenciales para garantizar una atención integral y humanizada en estos casos.

En este temario abordaremos los distintos aspectos del embarazo y nacimiento múltiple en Uruguay: su dimensión médica, sus implicancias sociales, el marco normativo vigente y las políticas públicas orientadas a su acompañamiento y cuidado.

Marco Normativo

​En Uruguay, la normativa que regula los embarazos múltiples ha evolucionado para brindar mayor protección y apoyo a las familias en esta situación. A continuación, se presenta un análisis detallado de las leyes y beneficios vigentes:​

Ley N.º 17.474 (2002)

Esta ley estableció por primera vez derechos específicos para mujeres con embarazos múltiples y para quienes tienen a su cargo hijos nacidos de estos embarazos. Los principales beneficios incluyen:

Asignación prenatal: Las mujeres con embarazo gemelar múltiple tienen derecho a una asignación equivalente al triple de la establecida en el régimen general por cada hijo en gestación.​

Asignación familiar: Por cada niño nacido de un embarazo múltiple, se otorga una asignación al triple del valor general hasta los 5 años, al doble entre los 6 y 12 años, y al valor común entre los 13 y 18 años, según el nivel de ingresos familiares.

Atención médica: Los niños tienen derecho a atención médica domiciliaria desde el nacimiento hasta los 3 años y prioridad en consultorios hasta los 9 años, independientemente de la cobertura de salud.​

Ley N.º 20.365 (2024)

Esta ley amplió y actualizó la Ley N.º 17.474, introduciendo las siguientes modificaciones:

Ampliación del concepto: Se sustituyen las expresiones “embarazo gemelar múltiple” y “nacimiento gemelar múltiple” por “embarazo múltiple” y “nacimiento múltiple”, respectivamente, abarcando así todos los casos de múltiples gestaciones, incluyendo mellizos y gemelos.​

Asignación prenatal y familiar: Se mantiene el derecho a una asignación prenatal desde la constatación del embarazo múltiple y se establece que quienes tengan a su cargo hijos nacidos de estos embarazos recibirán asignaciones familiares al triple hasta los 5 años, al doble entre los 6 y 12 años, y al valor común entre los 13 y 18 años.

Atención médica: Los niños nacidos de embarazos múltiples tienen derecho a atención médica rutinaria domiciliaria hasta los 3 años y prioridad en consultorios hasta los 9 años, cualquiera sea la cobertura de salud.

Pérdida de uno de los hijos: La pérdida de uno de los hijos en gestación o después del nacimiento determinará el cese de los beneficios, excepto que sobrevivan al menos dos hijos.

Vigencia y reglamentación: La ley entró en vigencia el 1.º de agosto de 2024 y establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentarla en un plazo no menor a 30 días desde esa fecha.​

Beneficios Económicos

El Banco de Previsión Social (BPS) otorga una prestación bimestral en dinero a mujeres que cursan un embarazo múltiple o a familias con hijos nacidos de estos embarazos. Los montos varían según la edad de los hijos y el nivel de ingresos familiares:​

Asignación prenatal: Triple del valor establecido en el régimen general por cada hijo en gestación.

Asignación familiar: Triple hasta los 5 años. Doble entre los 6 y 12 años.Valor común entre los 13 y 18 años.

Para acceder a estos beneficios, el ingreso familiar mensual debe ser inferior a $121.693 (valor vigente desde enero de 2025).

Atención Médica

Los niños nacidos de embarazos múltiples tienen derecho a: Atención médica domiciliaria: Desde el nacimiento hasta los 3 años, a través de instituciones de salud pública o privada. Prioridad en consultorios: Hasta los 9 años, independientemente de la cobertura de salud.​

Procedimiento para Acceder a los Beneficios

Para acceder a las asignaciones y beneficios establecidos por la ley, se debe:​

Constatar el embarazo múltiple: Presentar un certificado médico ginecológico que certifique la condición y establezca el número de hijos en gestación.

Solicitar la asignación: Realizar la solicitud correspondiente ante el BPS.

En caso de tener a cargo hijos nacidos de un embarazo múltiple, la solicitud de la asignación familiar puede realizarse a partir de la fecha de la solicitud, independientemente de la existencia de una relación laboral formal.

Para más información y para realizar los trámites correspondientes, se puede consultar el sitio web del BPS​

“Sería muy valioso que existieran más políticas públicas pensadas para embarazos múltiples”. Agustín y Romina – Padres de mellizos

Agustín de Paula y Romina Duffey, son padres de Ema y Mateo. Esta familia es uno de los muchos ejemplos que existen en nuestra ciudad y en el país, producto del embarazo múltiple, el cual fue afrontado con responsabilidad y, como lo expresaron a EL PUEBLO, “con mucho amor”. Compartimos con ustedes la hermosa experiencia.

¿Cómo fue el momento en que se enteraron que tendrían más de un bebé?

Ya sabíamos que había una posibilidad, porque fue un embarazo buscado con mucho amor, a través de un tratamiento de fertilidad. Aun así, cuando en la ecografía los vimos a los dos por primera vez, fue una emoción inmensa, una mezcla de gratitud, alegría y un poquito de miedo también. Pero sobre todo, una felicidad que no se puede explicar con palabras.



¿Qué desafíos enfrentaron durante el embarazo y el parto?

El embarazo múltiple siempre tiene sus cuidados especiales. Fue una etapa de muchos controles y emociones, había días en los que el miedo asomaba, pero contábamos con un gran apoyo del equipo médico que nos acompañó. El parto fue por cesárea, lo recordamos como un momento lleno de amor y expectativa. Verlos por primera vez fue una de las sensaciones más fuertes de nuestras vidas.



¿Qué aspectos de la crianza de múltiples hijos consideran más desafiantes?

Todo se multiplica: el cansancio, las noches sin dormir, la organización, la logística diaria…pero también el amor. Lo más desafiante quizás es poder estar emocional y físicamente para ambos, sin sentir culpa por no poder dividirnos en dos.



¿Qué tipo de apoyo adicional creen que sería beneficioso para familias en su situación?

Sería muy valioso que existieran más políticas públicas pensadas para embarazos múltiples: licencias extendidas, acompañamiento psicológico, ayuda económica. También más espacios para compartir experiencias con otras familias que hayan pasado por lo mismo, porque sentirse acompañado hace una gran diferencia.

Además, creemos importante que las instituciones educativas respeten el deseo de las familias respecto a si los hijos van juntos o separados de clase, tanto en el jardín como en la escuela. Cada familia conoce lo que es mejor para sus hijos, y poder decidirlo en conjunto con los educadores sería un gran paso hacia una crianza más consciente y respetuosa.



¿Qué mensaje darían a familias que están esperando mellizos, trillizos o más?

Que respiren hondo y confíen. Que sí, va a ser intenso, pero también increíblemente hermoso. Que no duden en armar una red de apoyo y que no tengan miedo de pedir ayuda. Que se permitan llorar, reír, equivocarse y volver a empezar. Y que disfruten, porque la aventura de criar múltiples es única, transformadora y llena de amor en estado puro.

La importancia del embarazo multiple desde el punto de vista médico Dr. Rafael Aguirre – Ministerio de Salud Pública

Desde el Ministerio de Salud, el Dr. Rafael Aguirre, Coordinador del Área Programática de Salud Sexual y Salud Reproductiva DIGESA, brindó información precisa sobre la importancia del embarazo múltiple desde el punto de vista médico, el cual radica en los riesgos aumentados, el seguimiento especializado que requiere y las implicancias tanto para la madre como para los fetos.

El embarazo múltiple es considerado de alto riesgo obstétrico y requiere un manejo multidisciplinario. Su importancia radica en la necesidad de vigilancia estrecha para minimizar los riesgos, promover un desarrollo fetal saludable y garantizar la seguridad materna.

Por eso, tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el Ministerio de Salud Pública (MSP), han emitido recomendaciones y conformado protocolos para el mejor manejo de dicha condición.

DEFINICIÓN

El embarazo múltiple ocurre cuando una mujer gesta dos o más fetos simultáneamente, como en los casos de mellizos (dicigóticos) o gemelos (monocigóticos). También puede haber embarazos de trillizos o más, aunque son menos frecuentes.

IMPORTANCIA MÉDICA

Riesgos para la madre:

Hipertensión gestacional y preeclampsia: mayor probabilidad debido a la carga cardiovascular aumentada. Anemia: el requerimiento de hierro y nutrientes es más alto. Diabetes gestacional: el metabolismo se altera más intensamente. Hemorragia postparto: mayor riesgo por sobredistensión uterina. Parto prematuro: es más frecuente y puede generar complicaciones para la madre.

Riesgos para los fetos:

Prematurez: alrededor del 60% de los embarazos múltiples terminan antes de las 37 semanas. Restricción del crecimiento intrauterino (RCIU): uno o más fetos pueden no desarrollarse adecuadamente. Síndrome de transfusión fetofetal (en gemelos monocoriales): un desequilibrio en la circulación compartida puede poner en riesgo a ambos fetos. Malformaciones congénitas: ligeramente más frecuentes que en embarazos únicos. Complicaciones en el parto: como posición fetal anómala o sufrimiento fetal.

Seguimiento médico especializado

Ecografías frecuentes: para controlar crecimiento y bienestar fetal. Consultas obstétricas más seguidas: para prevenir y detectar precozmente complicaciones. Evaluación nutricional y suplementación: más rigurosa, con control del aumento de peso. Evaluación del tipo de parto: se analiza si será necesario programar cesárea por riesgos asociados.

Intervenciones médicas necesarias

Hospitalización anticipada en casos de complicaciones. Uso de corticoides prenatales para maduración pulmonar en caso de riesgo de parto prematuro. Unidad de Neonatología disponible en el centro de parto.

Importancia psicosocial

El embarazo múltiple puede generar estrés emocional, ansiedad, y un aumento en las demandas físicas y económicas, por lo que es crucial un acompañamiento integral: médico, psicológico y social.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y PROTOCOLOS

​Desde el punto de vista médico, el embarazo múltiple presenta desafíos específicos que requieren una atención especializada y protocolos adaptados. Por eso es importante tener en cuenta las recomendaciones detalladas tanto por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como por el Ministerio de Salud Pública (MSP)​

Recomendaciones de la OMS

La OMS enfatiza la importancia de una atención prenatal adecuada para embarazos múltiples, destacando:

Ecografía temprana: Realizar una ecografía antes de las 24 semanas para estimar la edad gestacional, detectar anomalías fetales y embarazos múltiples, y mejorar la experiencia del embarazo.

Suplementación nutricional: Administrar diariamente a las embarazadas un suplemento que contenga entre 30 y 60 mg de hierro elemental y 400 µg de ácido fólico para prevenir la anemia materna y otras complicaciones.

Vacunación: Aplicar la vacuna contra el tétanos según el historial de vacunación de la embarazada para prevenir la mortalidad neonatal por tétanos.

Evaluación del consumo de sustancias: Obtener información sobre el consumo de alcohol y otras sustancias lo antes posible en el embarazo y en cada visita prenatal.

Protocolos del MSP en Uruguay

El MSP, a través de su «Manual para la atención a la mujer en proceso de embarazo, parto y puerperio» (2014), establece lineamientos específicos para la atención de embarazos múltiples:​

Atención humanizada: Promover un modelo asistencial que garantice la intimidad, privacidad y respeto por las pautas culturales de la mujer, evitando prácticas invasivas o suministro de medicación no justificada.

Uso adecuado de tecnologías: Garantizar el uso apropiado, oportuno y eficiente de las tecnologías disponibles, implementando buenas prácticas asistenciales basadas en evidencia científica.

Educación prenatal: Fomentar programas estructurados de educación prenatal que preparen física y psicológicamente a la mujer para afrontar el embarazo, el parto y el puerperio.

Consideraciones clínicas adicionales

Estudios realizados en Uruguay han identificado que la corionicidad (número de placentas) es un factor determinante en el riesgo perinatal. Los embarazos monocoriales presentan mayores riesgos debido a la posible presencia de anastomosis vasculares entre los fetos.

En resumen, tanto la OMS como el MSP uruguayo coinciden en la necesidad de una atención prenatal especializada, humanizada y basada en evidencia científica para embarazos múltiples, con el objetivo de minimizar riesgos y garantizar la salud de la madre y los fetos.

“La gestación de dos o más bebés es una bendición y, al mismo tiempo, un deafío constante”. Inés Acosta – Nacimientos Múltiples Uruguay (NAMUY)

Inés Acosta, de 37 años, es madre de las mellis Clara y Camilo de 21 meses. Forma parte de una asociación de apoyo mutuo en ciernes, Nacimientos Múltiples Uruguay (NAMUY), junto a otras siete madres que cursaron el embarazo múltiple, las que se han juntado para brindarse el respaldo necesario ante sus coincidencias en el tema. Abogando por que se reconozca y se apoye una realidad que implica un esfuerzo emocional, logístico y económico enorme desde el día cero

Dialogó con EL PUEBLO, especificando sus objetivos y los desafíos que tienen en común.

¿Cuál es el objetivo que persigue la organización que se encuentran creando?

Visibilizar y acompañar la realidad de las familias múltiples en Uruguay. Somos un grupo de 8 madres que nos unimos para crear una comunidad, una asociación, con el fin de brindar apoyo mutuo, promover derechos y abrir espacios de escucha y acción. Todo nace o se hace desde la experiencia real ya que criar a 2 o más bebés al mismo tiempo no es simplemente «duplicar», no es tan solo «el doble de trabajo», es una dinámica única con una carga económica, y emocional extrema que requiere una mirada específica desde el punto de vista social e institucional.

Nacimientos Múltiples Uruguay (NAMUY), puede ser constatada a través de Instagram: @nacimientosmultiples.uy – WhastApp: 092261311.

Además, se tiene una comunidad de WhatsApp con un grupo específicamente dedicado a la Ley de Nacimientos Múltiples 20365 que es de ingreso libre, y otros dos grupos dedicados a consulta y apoyo de maternidades múltiples.

¿Es suficiente el respaldo que perciben por parte del Estado, y cuál sería el correcto desde su punto de vista?

La realidad es que el respaldo actual es insuficiente. Si bien el inicio de la implementación de la Ley 20.365, aprobada en agosto de 2024, es un avance importante, su aplicación por el momento es parcial. Muchas familias estamos a la espera del cobro de la asignación, que se tiene prevista para mayo, y además la parte que refiere a la atención prioritaria en salud, tanto domiciliaria como en prestadores, no se está cumpliendo.



No pedimos nada fuera de lugar. Solo que se reconozca y se apoye una realidad que implica un esfuerzo emocional, logístico y económico enorme desde el día cero, y que eso se vea reflejado en apoyos reales.



El respaldo correcto sería uno que llegue a tiempo, se traduzca en acciones concretas, información clara, cumplimiento pleno, y que venga acompañado de proyectos que realmente mejoren la calidad de vida de las familias múltiples. Por ejemplo, ofrecer acompañamiento psicológico gratuito durante y después del nacimiento, asesorías en lactancia para múltiples (no es lo mismo amamantar a uno que a dos al mismo tiempo), y apoyo real en las primeras semanas de vida, donde todo se vuelve más difícil.



Y es importante aclarar que el desafío no termina con el puerperio. Criar dos bebés, después dos niños, y más adelante dos adolescentes con las mismas demandas al mismo tiempo, sigue siendo un esfuerzo sostenido en el tiempo. El sistema también debería contemplar esa carga.

Ser una familia de nacimiento múltiple ¿bendición o inconveniente en los tiempos actuales?

Gestar 2 o más bebés al mismo tiempo es una bendición claro que si! Es el más puro amor MULTIPLICADO; pero también un desafío constante, sobre todo en un mundo que no está preparado para este tipo de maternidad. Uno de los mayores obstáculos es el sistema laboral. Muchas madres se ven obligadas a abandonar su trabajo o a enfrentar el costo insostenible de niñeras o maternales. Y cuando se trata de dos bebés con las mismas necesidades simultáneamente, las tareas diarias básicas como cambiar pañales o calmar llantos se multiplican, convirtiéndose en un esfuerzo agotador.



Muchas veces la falta de red de apoyo y una figura paterna que debe retornar a su trabajo fuera de casa vuelven ésta situación aún más difícil. El agotamiento físico y sobre todo emocional, están muy presentes de una manera exagerada. Si a ésto le sumamos bebés prematuros que puedan tener alguna condición todo se agrava y la vuelta al trabajo es casi imposible. En este contexto, la contención psicológica no es un lujo: es una necesidad.



También es urgente que la legislación laboral contemple realmente estas realidades. La reducción horaria por lactancia debe ser por lactante, sin quedar a criterio del empleador. Ese «simple» cambio haría una diferencia enorme en la vida de muchas madres.



La contención psicológica es esencial para que la maternidad múltiple no se convierta en una experiencia solitaria y desgastante. Es necesario un entorno de apoyo emocional para poder disfrutar de esta etapa tan especial.

Aun así, algo te aseguro: a pesar de todo, cualquier madre múltiple te diría —y sin dudarlo—: ¡No cambiaríamos a nuestros mellis, gemes, trillis o cuatris por nada del mundo!

Nos pusieron el mundo patas arriba, pero no hay nada más reconfortante que ver todas esas miradas de emoción cuando llegás a casa.

BPS y los beneficios otorgados

El Banco de Previsión Social (BPS) informó que a partir de mayo entrará en vigencia la Ley 20.365, una normativa que establece un nuevo beneficio económico para las familias con nacimientos múltiples. Esta ley amplía el alcance de la Ley 17.474, que desde 2002 solo contemplaba a las familias con trillizos o más, y ahora incluirá también a aquellos con mellizos y gemelos, lo que marca un avance significativo en el reconocimiento de las necesidades adicionales de estas familias.

La Ley 20.365 modifica la legislación anterior y establece un sistema de asignación familiar (AFAM) con montos diferenciados según la edad de los hijos nacidos en embarazos múltiples:

Triple durante la gestación y hasta los 5 años de edad.

durante la gestación y hasta los 5 años de edad. Doble entre los 6 y los 12 años.

entre los 6 y los 12 años. Común hasta los 18 años.

La nueva ley modifica la Nº° 17.474, vigente desde mayo de 2002, que contemplaba este beneficio únicamente para familias con nacimientos de trillizos o más.



Las personas beneficiarias recibirán una asignación familiar (AFAM) equivalente a la establecida por la Ley n.° 17.474 y el pago podrá ser retroactivo al inicio de vigencia de la nueva ley, el 1º de agosto de 2024, dependiendo de la fecha en que fue solicitado.



No es necesario tener una actividad laboral para acceder a este derecho y, en el caso de contar con ingresos, el tope máximo es de $ 121.693 mensuales a enero de 2025.



En cuanto al monto, se otorgará una asignación triple para beneficiarios en gestación y hasta los 5 años de edad, doble entre los 6 y los 12 años, y común hasta los 18 años.



El nuevo sistema entra en funcionamiento en abril y el primer pago para los mellizos y gemelos se realizará en mayo. En el caso de trillizos y cuatrillizos, ya vienen cobrando normalmente.

Todos los nacimientos múltiples que actualmente perciban una partida económica por AFAM-PE o por la Ley n.° 15.084 recibirán el monto que les resulte más beneficioso.



La población estimada de beneficiarios es de 5.566 pares de gemelos o mellizos, 75 trillizos y 2 cuatrillizos. Quienes ya lo solicitaron no deberán hacer ninguna gestión adicional en el BPS y serán informados a través de su correo electrónico si es más beneficiosa que la asignación familiar que perciben actualmente. En ese caso se les comunicará al respecto y se les pagará por la nueva ley.

Embarazos y nacimientos múltiples

Es una prestación bimestral en dinero que otorga BPS a mujeres que cursan un embarazo múltiple o a familias que tengan a su cargo dos o más hijos producto de un nacimiento múltiple.

Beneficiarios

Todas aquellas mujeres a las cuales se les constate fehacientemente un embarazo múltiple (dos hijos o más) tendrán derecho al cobro de una asignación prenatal a partir del momento en que se determine el embarazo.

Todas aquellas personas que tengan a su cargo hijos o menores, producto de un nacimiento múltiple, tienen derecho a la prestación a partir de la fecha de la solicitud, independientemente de la existencia de una relación laboral formal de los padres o tutores.

Derecho a percibir

Para beneficiarios en gestación, el triple del que les correspondería según el régimen general de asignaciones familiares (Ley 15.084).

Para beneficiarios ya nacidos, el triple hasta los 5 años, el doble entre los 6 y los 12 años, y común hasta los 18 años, también de acuerdo al régimen general de asignaciones familiares (Ley 15.084).

Monto a percibir

Tope de ingresos familiares:

Hasta $ 48.670 – Monto a percibir (por mes por beneficiario): $ 1.291

Hasta $ 121.693 – Monto a percibir (por mes por beneficiario): $ 645

Según la edad de los beneficiarios ya nacidos, corresponderá el triple, doble o simple de estos montos.

Atención médica

Tendrán derecho a recibir atención médica rutinaria domiciliaria desde su nacimiento hasta los 3 años de edad, a través de la cobertura de instituciones de Salud Pública o Privada.

También tendrán prioridad en la atención en consultorio hasta los 9 años de edad cualquiera sea la cobertura de salud.

Topes

Se fija en 18,5056 BPC ($ 121.692,83) y se computará de acuerdo a la Ley n.º 16.697.

A QUIÉN CORRESPONDE

Es una prestación económica que se sirve a los trabajadores de la actividad privada con hijos o menores a cargo. Se otorga desde el momento de comprobado el embarazo, se liquida en forma bimestral y su monto varía según los ingresos del hogar.

Niños y adolescentes que:

Reciben educación primaria estatal o privada, hasta los 14 años.

Cursan estudios secundarios en institutos estatales o privados habilitados (UTU, liceo), hasta los 18 años.

Padecen alguna discapacidad. Si no perciben pensión por invalidez, tendrán derecho a una asignación especial de por vida. De lo contrario, podrán acceder a una asignación simple hasta los 15 años.

Los padres o encargados de beneficiarios de asignaciones familiares deben residir en Uruguay y además integrar alguno de los siguientes grupos o ramas de actividad:

Trabajadores dependientes del sector privado (rural, industria y comercio, servicio doméstico y construcción) tanto en actividad como en seguro de desempleo.

Jubilados o pensionistas (rural, industria y comercio, servicio doméstico y construcción).

Pequeños productores rurales de hasta 200 hectáreas.

Trabajadores a domicilio.

Personas en subsidios transitorios (cuya actividad fuera habilitante de asignaciones familiares)

REQUISITOS

Para realizar el trámite, el solicitante deberá tener actualizada la información de sus vínculos personales en BPS. Si estos no están registrados o actualizados, deberá regularizarlos. Puede consultar sus vínculos en Consultar mis vínculos personales.

Deberá presentar la siguiente documentación:

Cédula de identidad del solicitante y de todos los integrantes del hogar.

Embarazadas: además, deberán presentar carné obstétrico donde conste la fecha probable de parto. En caso de embarazo múltiple, debe indicar la cantidad de prenatales. No será necesario presentar controles prenatales luego del nacimiento del bebé.

Hijos o menores de edad a cargo, menores a 5 años: carné de salud.

Hijos o menores de edad a cargo, desde los 5 años: Si asiste a una institución pública, al solicitar la prestación y cuando se produzca el pasaje a educación primaria o secundaria, deberá presentar el certificado de estudio del BPS del año en curso, con sello y firma del director de la institución educativa ingresando a Solicitar Asignación Familiar desde su Usuario personal BPS. Si asiste a una institución privada, esta deberá registrarlos a través del servicio en línea Ingresar certificados de estudio para instituciones privadas.

Menores o mayores de edad a cargo con discapacidad: constancia emitida por el Centro Martínez Visca (ex Patronato). Si el beneficiario es de Montevideo deberá solicitarla en Cubo del Norte 3717, tel. 0800 8490 de 8 a 11 h. Tiene vigencia de un año y debe ser renovada en dicho centro para seguir cobrando. Si es del interior del país, se tramita en las dependencias del BPS de su localidad. Si percibe pensión por invalidez de BPS, no necesita presentar constancia.

Se solicitará tenencia judicial o acuerdo de Centro de mediación del Poder Judicial cuando el o la menor de edad —siendo reconocido por ambos padres— conviva solo con el padre o cuando el solicitante del beneficio no sea progenitor. También le será solicitada a la madre cuando exista tenencia registrada a nombre de otra persona.

Si inició la tenencia judicial y el trámite no ha finalizado aún, puede concurrir con copia de petitorio de tenencia donde conste el número de expediente y sello del juzgado y se le otorgará un plazo de 8 meses para presentar la tenencia definitiva.

Por centros de mediación consulte en el sitio web del Poder Judicial.

Si alguno de los padres es funcionario público deberá presentar un negativo de cobro de Asignación familiar emitido por el organismo donde trabaja, que deberá incluir:

Fecha de emisión.

Membrete del organismo, sello y firma del funcionario responsable.

Nombre del trabajador del empleo público.

Nombre de los menores de edad que no son beneficiarios de Asignación familiar.

Fecha desde la que dejó de percibir Asignación familiar o, en caso de nunca haber sido beneficiario, que quede explícito.

En caso de ser necesario regularizar la información de vínculos personales, deberá presentar la siguiente documentación, según corresponda:

Casados: partida de matrimonio con 30 días de vigencia (excepto partidas digitales, ya que no tienen vencimiento).

Divorciados: sentencia de divorcio.

Si está viviendo en concubinato deben presentarse los dos con cédulas de identidad para registrar el vínculo en nuestras oficinas.

Hijos o menores de edad a cargo: partidas de nacimiento con 30 días de vigencia (excepto partidas digitales, ya que no tienen vencimiento).

Toda documentación extranjera deberá estar traducida al castellano (de corresponder). De tratarse de partidas (nacimiento o matrimonio) deberán estar inscriptas en la Dirección General del Registro del Estado Civil uruguayo (DGREC). Podrá solicitar la prestación presentando la constancia de haber iniciado este trámite y, una vez concluida la gestión, debe presentar la inscripción en la DGREC, para mantenerla. En estos casos no aplica la vigencia de 30 días.

Modalidad y lugar donde se realiza el trámite

En línea: A través del servicio en línea Solicitar Asignación familiar, ingresando con su Usuario personal BPS. Dentro de este servicio también cuenta con un asistente en línea para realizar consultas.

Presencial: Asesoramiento sobre la gestión. En Montevideo, podrá concurrir a realizar consultas de forma presencial al local de Tres Cruces. En el interior, en las oficinas de las capitales departamentales.