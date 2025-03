Se propone la ampliación de plazos y la facilitación a su acceso.

El aborto en Uruguay y su controversia

La situación actual sobre el aborto en Uruguay sigue siendo un tema de legislación progresista en la región. En 2012, Uruguay fue uno de los primeros países en América Latina en despenalizar el aborto bajo ciertas condiciones, y desde entonces, la ley ha permanecido vigente con ciertos ajustes.

La ley del aborto en Uruguay sigue siendo un derecho consolidado, con un marco de regulación que busca proteger la salud, autonomía y bienestar de las mujeres, y el acceso a servicios de aborto seguro continúa siendo una prioridad en el país.

A lo largo de los años, ha habido debates sobre posibles modificaciones a la legislación, tanto por parte de defensores de los derechos reproductivos como de sectores conservadores. Los cambios propuestos y las discusiones actuales están centradas principalmente en la ampliación de plazos y la facilitación del acceso al aborto.

LEY DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVE)

La Ley 18.987 sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo fue promulgada en 2012, y establece que:

Plazos: El aborto es legal hasta la 12ª semana de gestación para cualquier mujer, sin necesidad de justificación. Luego de este período, solo se permite el aborto en casos de riesgo para la vida de la mujer, malformaciones fetales incompatibles con la vida o inviabilidad del feto.

Requisitos para acceder al aborto:

La mujer debe solicitar el aborto ante un equipo médico, compuesto por al menos tres profesionales. Debe cumplir con una consulta obligatoria de asesoramiento psicológico de al menos 5 días antes de la intervención, con el fin de garantizar que la decisión sea informada y reflexiva. Si después de este tiempo la mujer sigue adelante con la solicitud, el aborto puede realizarse de forma legal. Aspectos éticos y de derechos: El derecho a decidir sobre el propio cuerpo es considerado un derecho fundamental, y se busca garantizar la salud y autonomía reproductiva de las mujeres.

Situación Actual

Acceso y cobertura: El aborto está disponible en hospitales públicos y privados, y la ley establece que el Estado debe garantizar el acceso a la interrupción del embarazo, financiado por el sistema de salud pública para las mujeres sin recursos.

Impacto en la salud pública: Según estadísticas oficiales, las tasas de abortos clandestinos han disminuido significativamente desde la legalización, lo que ha mejorado la salud de las mujeres al evitar complicaciones por procedimientos inseguros.

Controversias y debates: Aunque la ley ha sido un avance importante en la protección de los derechos reproductivos, el tema sigue siendo debatido por ciertos sectores de la sociedad, como grupos religiosos, que están en contra de la legalización.

Perspectiva internacional: Uruguay ha sido visto como un modelo en la región por su enfoque de salud pública, legalidad y derechos reproductivos. A pesar de la resistencia, sigue siendo un ejemplo positivo de cómo manejar el aborto dentro de un marco legal que respeta los derechos de las mujeres.

RIQUISITOS PARA ACCEDER AL ABORTO EN URUGUAY

En Uruguay, para practicar un aborto de manera legal, se deben cumplir ciertos requisitos establecidos por la Ley 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que fue aprobada en 2012. A continuación, te detallo los requisitos y el proceso:

Plazo de gestación

El aborto es legal hasta la 12ª semana de gestación sin necesidad de justificar la razón. Después de la 12ª semana solo se permite en circunstancias especiales: riesgo para la vida de la mujer; malformaciones fetales incompatibles con la vida o inviabilidad del feto.

Proceso de solicitud

Solicitud ante un equipo médico: La mujer debe expresar su deseo de interrumpir el embarazo a un equipo médico formado por al menos tres profesionales de la salud (médicos, psicólogos y otros profesionales).

Asesoramiento psicológico obligatorio: Antes de la intervención, la mujer debe recibir asesoramiento psicológico por un período mínimo de 5 días. Este asesoramiento tiene como objetivo garantizar que la decisión sea reflexiva e informada. En caso de que la mujer no cambie de opinión, el aborto puede proceder después de este período.

Cumplimiento del plazo: Una vez transcurridos los 5 días de reflexión, si la mujer decide seguir adelante con su solicitud, el equipo médico puede proceder con la interrupción del embarazo.

Causas excepcionales (después de la 12ª semana)

Si la mujer está fuera del plazo de las 12 semanas, el aborto solo se permite por razones médicas: Riesgo para la vida de la mujer: En caso de que el embarazo ponga en peligro la vida o la salud física o psíquica de la mujer. Malformaciones fetales graves: Si el feto tiene malformaciones que son incompatibles con la vida fuera del útero o tiene una viabilidad nula. Inviabilidad del feto: Si se determina que el feto no puede sobrevivir fuera del útero, incluso si llega a término.

Acceso al aborto:

El aborto está disponible tanto en el sistema de salud público como en el privado. En los hospitales públicos, el procedimiento está financiado por el Estado y es gratuito para las mujeres que no tienen recursos económicos. En el sector privado, el procedimiento también está disponible, aunque puede implicar un costo según la institución.

Regulación sanitaria:

La ley establece que los procedimientos de aborto deben realizarse bajo condiciones de seguridad médica para garantizar la salud de la mujer y minimizar riesgos. El aborto puede realizarse mediante distintos métodos, dependiendo del tiempo de gestación y de la evaluación médica.

Aspectos adicionales:

Confidencialidad: El proceso es confidencial, lo que significa que la información sobre el procedimiento y la decisión de la mujer está protegida.

Acceso para menores de edad: Las menores de edad pueden acceder a un aborto legal, pero deben contar con el consentimiento de sus padres o tutores. En casos excepcionales, si se considera que el embarazo pone en riesgo su salud o bienestar, el equipo médico puede proceder sin este consentimiento.

En resumen, el aborto en Uruguay es legal hasta la 12ª semana de gestación sin justificación, y más allá de este plazo solo se permite en casos de riesgo para la vida de la mujer o inviabilidad del feto. El proceso implica un asesoramiento psicológico, un equipo médico especializado y el cumplimiento de ciertos plazos y procedimientos establecidos por la ley para garantizar la salud y autonomía de la mujer.

CAMBIOS PROPUESTOS A LA LEY

En Uruguay, el aborto ha sido legal y regulado desde la promulgación de la Ley 18.987 en 2012. A lo largo de los años, ha habido debates sobre posibles modificaciones a la legislación, tanto por parte de defensores de los derechos reproductivos como de sectores conservadores. Los cambios propuestos y las discusiones actuales están centradas principalmente en la ampliación de plazos y la facilitación del acceso al aborto.

Ampliación del plazo para el aborto: En algunos sectores políticos y sociales, se ha propuesto ampliar el plazo de 12 semanas para la interrupción voluntaria del embarazo. Esto sería un cambio importante en la ley, ya que permitiría el acceso al aborto legal por más tiempo durante el embarazo, no solo en las primeras 12 semanas. Las propuestas van desde una extensión a 14, 16, o incluso 24 semanas para permitir a las mujeres más tiempo para decidir. Este cambio responde a situaciones en las que el embarazo es detectado tarde, o en casos de violación, malformaciones fetales, o problemas de salud de la mujer que se desarrollan más adelante en el embarazo.

Eliminación del período de reflexión (asesoramiento psicológico): Algunos sectores abogan por eliminar el período de reflexión de 5 días, que es obligatorio según la ley vigente. El asesoramiento psicológico previo es un requisito que muchas organizaciones consideran como un obstáculo innecesario y que puede ser perjudicial para la autonomía de la mujer. Argumentan que este período no es necesario y que las mujeres deberían poder tomar decisiones informadas y rápidas sobre su salud sin tener que esperar un tiempo adicional.

Mayor acceso a servicios de aborto: Existe un debate sobre la ampliación de los servicios de aborto en áreas rurales y en clínicas privadas. Aunque el aborto es legal y accesible en hospitales públicos y privados, algunas regiones más alejadas o rurales no cuentan con suficientes servicios especializados. También se ha propuesto mejorar el acceso a medicamentos abortivos en las primeras semanas de gestación, con el fin de permitir un aborto más accesible en casa y reducir la necesidad de intervención quirúrgica, especialmente en casos tempranos.

Incorporación del aborto en los seguros privados: En algunos debates se plantea la inclusión del aborto en los seguros de salud privados para que las mujeres que opten por este servicio en el sector privado puedan tener acceso sin costos adicionales.

Consideración del aborto como un derecho en la Constitución: Algunos grupos han propuesto reconocer el aborto como un derecho constitucional, para garantizar que no esté sujeto a cambios legislativos en el futuro y para proteger a las mujeres de posibles retrocesos en la ley.

Protección contra la objeción de conciencia: Si bien la ley actual permite la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la salud, ha habido propuestas para regular de manera más estricta la objeción en casos de aborto, para evitar que el derecho de las mujeres se vea vulnerado debido a la falta de profesionales dispuestos a realizar el procedimiento. Algunas personas consideran que debería haber más medidas para garantizar que las mujeres puedan acceder a un aborto sin obstáculos por parte del personal médico.

Derechos reproductivos en jóvenes y niñas: En relación con el acceso al aborto en menores de edad, algunos sectores han propuesto garantizar el acceso sin la necesidad de consentimiento paterno en ciertos casos, especialmente en situaciones de violación o cuando se considera que la joven está en situación de vulnerabilidad. Otros han sugerido mayores facilidades para que las adolescentes puedan acceder a información y servicios relacionados con el aborto de manera confidencial.

Contexto y posibles obstáculos: Oposición conservadora: Algunos grupos religiosos y conservadores siguen oponiéndose a la ampliación del acceso al aborto y a la eliminación de los requisitos actuales, como el período de reflexión o el límite de 12 semanas. Cultura de derechos reproductivos: A pesar de la oposición, el aborto sigue siendo un derecho consolidado en Uruguay y cuenta con el respaldo de muchas organizaciones de derechos humanos, feministas y de salud pública que argumentan que estos cambios son necesarios para garantizar el acceso libre, seguro y efectivo a la interrupción del embarazo.

Posibles escenarios: Aunque se han propuesto cambios en varias áreas, la posibilidad de una modificación de la ley depende de los cambios en el contexto político y las discusiones en el Parlamento. Los avances en la protección de los derechos reproductivos han sido significativos en Uruguay, pero la legislación sobre el aborto sigue siendo un tema de debate, con posturas encontradas entre diferentes grupos de la sociedad.

Si bien la ley de aborto en Uruguay ha logrado grandes avances en términos de derechos reproductivos, los debates continúan, y las propuestas de cambio siguen siendo parte de la discusión pública y legislativa.

María Eugenia Rosselló – Diputada Partido Colorado

Aún la propuesta no llegó formalmente al Parlamento, lo cual será muy discutido una vez presentada.

La Diputada colorada, María Eugenia Rosselló, manifestó la intención de discutir ampliamente la propuesta de la Ministra de Salud Pública, Dra. Cristina Lustemberg, quien expresó la intención de realizar modificaciones a la ley del aborto, pero cuyo texto aún no fue formalmente presentado al Parlamento.

La legisladora considera que dicho tema, tendrá, una vez más una amplia discusión, considerando, también, que las leyes deben ser cambiadas en diferentes momentos, al varias los tiempos y las circunstancias.

NO HAY PROPUESTA FORMAL

Lo real es que el anuncio fue por los medios de comunicación, no habiendo nada que haya quedado a texto expreso, ni escrito, ni presentado por parte del Ejecutivo. Como sabrán, la propuesta de modificar la ley del aborto, vino de boca de la actual Ministro de Salud Pública, la Dra. Cristina Lustemberg, quien, todavía, no ha enviado un texto al Parlamento, y, por lo tanto, no sabemos bien cuáles serían esos cambios o esas cuestiones a revisar, como ella lo planteó cuando lo anunció.

Sí lo que podemos decir, es que las leyes son modificables todas, porque varían las circunstancias, varían los tiempos, y hay que ir ajustándolas, justamente, a los cambios que van sucediendo. Es interesante conocer cuáles serían esos cambios que se plantean. Siempre fuimos defensores de que se legalice el aborto, más allá de estar de acuerdo o no con llevarlo adelante, pero que haya un marco jurídico que proteja a quienes toman esta difícil decisión, es muy importante. Pero, por el momento, estamos a la espera de que el Ministerio de Salud Pública, nos envíe este proyecto, suponiendo que sea un proyecto de ley; o que, algún legislador del Frente Amplio que tenga que ver con el área de la salud, presente un texto modificando la ley actual.

SE EVALUARÍAN CAMBIOS

Hablamos por nosotros; no lo hacemos, por el momento, en nombre del sector ni del partido. Como sabrán, la ley del aborto contó con los votos necesarios y fue aprobada mayoritariamente, habiendo tenido un debate bastante intenso y extenso, que duró mucho tiempo, porque hay disparidad de opiniones y es legítimo. Como por ejemplo, con el proyecto de ley de eutanasia. Son cuestiones sobre las que cada uno tiene su opinión, y en su real saber y entender consideran qué es lo mejor o no. Este tipo de revisión que se pretende hacer, es tan delicado, que lo que haremos, una vez presentado en el Parlamento, es consultar con nuestros técnicos, médicos de cabecera, que trabajan con nosotros en estos temas y en varios proyectos, para saber su opinión y saber a ciencia cierta de qué se trata. Si ellos nos aconsejan que es viable poder llevar adelante esa ampliación se semanas para hacer la solicitud del aborto, lo apoyaremos. Siempre y cuando no suponga un riesgo para quien está solicitándolo, que es lo primero que hay que hacer, velar por la protección de la vida de esa mujer que está llevando adelante, además, esa difícil decisión.

Otro punto importante a tener en cuenta, es la objeción de conciencia a la que están sometidos los médicos que se enfrentan a la cuestión del aborto. Hemos escuchado al Sindicato Médico al respecto, más que nada cuando se debatió sobre la ley, habiendo sido agregado a la ley por pedido de ellos, y está bien que esté allí. Lo mismo sucede con el proyecto de ley de la eutanasia, estando a texto expreso lo de la objeción de conciencia. Es importante su existencia, para que los profesionales puedan tener la libertad de elegir si desean llevarlo adelante o no, sin dejar de lado, obviamente, lo que concierne a la atención del paciente.

SERÁ UN TEMA MUY DISCUTIDO

La discusión de la propuesta de modificación de la ley de aborto, comenzaría una vez que sea presentado en el Parlamento por parte del Ejecutivo o por parte de algún legislador del oficialismo, saliendo, inclusive, como sucedió con el proyecto de eutanasia, con la firma de algún legislador de otro partido político. Probablemente, la Ministra Lustemberg se haya reunido con su bancada de legisladores que forman parte de la Comisión de Salud, pidiéndoles que hagan un proyecto otorgándoles toda la información necesaria. Repito, todavía esa idea aún no quedó plasmada a texto expreso; apenas eso suceda, será, sin dudas, por la sensibilidad que tiene, muy discutido.

Ing. Alexandra Bozzo – Grupo Pro Vida

Se habla solamente de las secuelas físicas, sin tomar en cuenta las emocionales, que son muchísimo peores.

El Grupo Pro Vida Salto, viene realizando una extensa tarea de concientización y sensibilización en cuanto a las consecuencias que apareja la realización de un aborto. Con tal motivo, llevará a cabo los días 25 y 28 de marzo, dos actividades donde se invita a participar en defensa del derecho a la vida de los no nacidos.

Una de las referentes de dicho movimiento, Ing. Alexandra Bozzo, dialogó con EL PUEBLO al respecto, destacando la labor de contención que se efectúa en respaldo a las familias que han transitado por ese difícil momento.

ACTIVIDADES LOS DÍAS 25 Y 28 DE MARZO

Dentro del Grupo Pro Vida y Familia de Salto, lo que vamos a hacer para este 25 de marzo que se conmemora el Día del Niño por Nacer, son varias actividades, con la finalidad de sensibilizar y concientizar a la gente sobre el valor de la vida, como algo sagrado y que hay que proteger, y que comienza en la concepción y es hasta la muerte natural de cada persona.

Entonces, en ese sentido, realizaremos diferentes actividades; unas, católicas, como la misa que tendrá lugar en la Catedral a las 19.00 hrs., donde se pedirá por la vida y por el fin del aborto en el Uruguay, mediante la derogación de la ley; también, se pedirá por los médicos y su conversión, ya que son quienes realizan los abortos. En la misma, habrá bendición de embarazadas y a aquellas mujeres que deseen tener hijos, quedar embarazadas, lo que es increíble; el año pasado fueron 24 mujeres embarazadas. Otra actividad, será rezar un rosario por la vida, antes de la misa mencionada, a las 18.15 hrs., y Adoración Perpetua, en la Capilla del barrio Mi Tío. O sea que, durante 24 horas, la gente va a estar haciendo adoración, encontrándose con Cristo, para pedir por el fin del aborto y por los médicos implicados; por la protección del niño por nacer. Eso el día martes 25.

El viernes 28 de marzo, se va a realizar una marcha, por supuesto a política, religiosa, donde se invita a las familias, a los jóvenes, a los que nos quieran acompañar como instituciones, iglesias, organizaciones, etc. Iremos de plaza Artigas a plaza Treinta y Tres, concentrándonos 19.15 hrs. y a las 19.30 sale la marcha. Luego se leerá una proclama y habrá otras actividades de concientización y sensibilización en plaza Treinta y Tres.

CAMBIOS SUSTANTIVOS EN LA LEY DE ABORTO

Este día queremos celebrar la vida, conmemorar la vida, porque, cada uno de nosotros tenemos una vida que es única e irrepetible. Sabiendo, además, que este año es importante, porque, probablemente habrá dos cambios en la ley del aborto. Uno de ellos, será el aumento del período de aborto desde la semana 14 hasta la semana 20, en aquellos casos de bebés con mal formaciones; y pensamos, mal formaciones que pueden una mala formación congénita del corazón, por ejemplo, sin saber a ciencia cierta qué es lo que ese concepto abarca en realidad. Lo que sí sabemos es que esos niños tienen el mismo derecho a vivir que nosotros. Se está ampliando el plazo con eso, cosa de que la madre tenga más plazo para poder decidirse por el aborto, sin dudas. Una cosa es cuando se termina el plazo a las 12 semanas y otra cosa es cuando tenemos hasta el quinto mes de embarazo para poder decidir abortar. Esto, sin lugar a dudas, va a aumentar muchísimo los abortos, con todo lo que ello conlleva; se termina con la vida del niño; la madre queda sobreviviendo a las secuelas emocionales profundas durante toda la vida y el padre también; con un daño tremendo a toda la familia, y esto está más que estudiado.

Nosotros que hacemos retiros pos aborto, acá en Salto, que es el único departamento del país que tiene retiros para secuelas pos abortos para madres, padres y abuelos, sabemos lo que es el dolor. A nosotros nadie nos cuenta lo que son las secuelas; la gente viene con el corazón y el alma partida, por tanto dolor; y, a veces, son 30 o 40 años de dolor, cambiándoles rotundamente la vida.

Acá en vez de hacerse algo positivo, se quiere seguir con esta ley nefasta, que no piensa en la familia ni en nadie en particular porque todos salen dañados, aumentándose las semanas hasta los cinco meses de embarazo.

Aparte, se quiere sacar el período de reflexión de cinco días. O sea que, la madre, quedará sin esos cinco días que sirven para tomar conciencia de lo que se le puede venir después del acto del aborto, pudiendo, como ocurre algunas veces, optar por continuar con el embarazo. Con el cambio, se saca este plazo, también, por lo que la madre de por sí ya se bloquea, porque es una decisión muy dura para ella abortar, encima, no se le da tiempo de días para reflexionar, o sea que, se soluciona todo mucho más rápido; el acceso al aborto en si, será mucho más rápido, y esto incrementará los mismos y, por supuesto, sus secuelas.

APOYAMOS EN EL POS ABORTO

El trabajo que venimos haciendo es como un trabajo de hormiga; el de concurrir a las policlínicas donde sabemos que se hace el aborto, tales días en tales horarios, tratando de concientizar a la gente; salir a hablar en los medios de comunicación, etc. Es un trabajo permanente el que tenemos. Ahora también, nos ocupamos de gente que abortó porque, reitero, somos conscientes de las secuelas que quedan, y queremos ayudarlas; hemos ido a hablar al Ministerio de Salud Pública a plantearle lo que se vive en estos retiros pos aborto, y el daño que le está haciendo a las familias, manifestando que hay que ponerle un freno al tema, y, la verdad, es que no nos sentimos escuchados. Sería muy bueno que se tomaran otro tipo de medidas, porque, la verdad, es que no hay conciencia y, te diría, también, que la mayoría de la gente aborta con total desconocimiento, porque, ni siquiera cuando firma el consentimiento informado, se habla de secuelas emocionales; de lo único que se habla, es de secuelas físicas, cuando, las emocionales, son mucho mayores, que por ahí una hemorragia que pueda tener la mujer. Y, no sólo dañan a la mujer, sino que también, a la pareja, porque es mentira que los hombres no quedan con secuelas. Nosotros lo estamos viviendo permanentemente ene estos retiros. Ya tenemos a mucha gente anotada en el retiro que tendrá lugar el 31 de mayo próximo, que vienen algunos desde Montevideo. Buscan una luz de esperanza para sus vidas, porque están con una permanente culpa, habiéndoles cambiado absolutamente sus vidas.

En el Uruguay no se toma conciencia de esto. Desde que salió esta ley nefasta y criminal, ya hay más de 105 mil bebés que no han podido vivir, y cientos y cientos de familias atrás, y generaciones que se pierde. No se está tomando en cuenta, también, que se están cerrando escuelas, que las maestras no tienen trabajo, siendo una cadena poco positiva. Un aborto afecta a todo. Empieza el maltrato entre las parejas, con los hijos vivos. Van parejas a hablar de sus problemas, donde aparecen las culpas, los reproches, etc. Por lo que, deseamos, por lo menos, que en los centros de salud se cuente cómo es el después; que se hable de esas secuelas pos aborto y que la gente no vaya engañada. Las verdades a medias, son mentiras. Muchas veces nos han encarado en esos lugares de mala manera, pero, continuaremos yendo, porque estamos colaborando con la ley, haciendo lo que no hacen en los centros de salud, y, después, nadie se ocupa de esa madre, y con ese dolor que le cambia la vida.

RESPALDO SOCIAL

Sabemos que hay algunos actores políticos que están a favor de la vida, y se han manifestado al respecto. Ahora, qué están dispuestos a hacer, hasta dónde pueden llegar, no lo sabemos.

Haremos todo nuestro esfuerzo para volver a contactarnos con los referentes políticos para saber qué podemos hacer y hasta dónde están dispuestos a ayudarnos. Pero, realmente, ojalá podamos decir que se pueda derogar esta ley, aunque lo vemos difícil.

Florencia Barindelli – Frente Amplio

Respaldaremos todo lo que ayude a defender la salud y los derechos de las mujeres

El gobierno encabezado por el Presidente de la República, Yamandú Orsi, planteó la necesidad de cambiar la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), normativa impulsada por el Frente Amplio hace más de una década en 2012. Así lo han manifestado tanto la Ministra de Salud Pública, Dra. Cristina Lustemberg, como el Subsecretario, Dr. Leonel Briozzo.

EL PUEBLO dialogó con la dirigente frenteamplista e integrante del sector encabezado por la Dra. Lustemberg, Florencia Barindelli, quien aportó la visión del sector respecto al tema siempre candente del aborto, y la posibilidad de llegar a respaldar las reformas mencionadas.

LA PROPUESTA

El actual Subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Dr. Leonel Briozzo, manifestó que la ley del aborto da “felicidad pública” porque “las nuevas generaciones ya no tienen presente la angustia y el terror que causaba un embarazo no deseado hace 15 años atrás”.

Indudablemente que sus dichos generaron múltiples críticas políticas en redes sociales, sobre todo cuando el jerarca de la salud argumentó que se encontraba a favor de extender el plazo general de despenalización del aborto de 12 semanas en casos de malformaciones en el feto. El nuevo límite que plantearon las autoridades sería hasta las “19, 20 semanas”, sin dar más detalles al respecto.

El Subsecretario de Salud Pública, Ginecólogo Grado 5 de la Facultad de Medicina e impulsor de la ley actual, planteó que ese límite tiene una dificultad. Si bien con el screening del primer trimestre (12 semanas) se puede saber si hay problemas de malformaciones, “sucede que muchas veces los resultados están a la semana 14 o 15”.

La IVE prevé excepciones a las 12 semanas: la violación “acreditada” hasta las 14 semanas; cuando “se verifique un proceso patológico, que provoque malformaciones incompatibles con la vida extrauterina”, y “la gravidez implique u grave riesgo para la salud de la mujer”.

“Tomando en cuenta que el feto no tiene ninguna chance de viabilidad extra uterina hasta las 20 semanas es que se plantea extender el plazo”, para “casos seleccionados”, dijo Briozzo. Con esta ampliación se buscaría evitar la {2angustia” en las madres, que han derivado en intentos y casos de “suicidio”, dijo.

Si bien el jerarca dijo que “todavía ni miras” de hacer cálculo político de si se llegan o no a los votos, el Frente Amplio tiene mayoría en Senadores, pero no en Diputados. Por lo tanto, debería conseguir la adhesión de, además de los suyos, de otros dos legisladores.

SE ESPERA EL PROYECTO PARA SU DISCUSIÓN

Desde el Frente Amplio, el sector El Abrazo de la Ministra Lustemberg, espera la presentación formal del proyecto en el Parlamento, lugar donde se daría la discusión correspondientes, pero que, permitiría plantear a la opinión pública su tratamiento social.

En diálogo con la dirigente Florencia Barindelli, manifestaba que, si bien aún no existe una información de revisión de la normativa actual, consideran que es bueno estar siempre pendiente de la realidad del tema.

Le entrevistada expresó que, desde la aprobación de la IVE en 2012, con la cual Uruguay se constituyó en un país pionero en la región, la tasa de abortos -contrariamente a lo que se piensa-, disminuyó, siendo una de las menores en América Latina. La utilización del método, no se transformó en una herramienta anticonceptiva, sino todo lo contrario, como una forma de brindar salud a mujeres, especialmente niñas y adolescentes, que padecían ante los mecanismos sin garantías previos a la ley. Esta trajo aparejado el derecho a la salud, cuando antes, quienes se sometían al aborto morían por ser las prácticas inseguras e ilegales. La legalización o despenalización, trajo beneficios a la salud, no habiéndose aumentado su cantidad, sino que se mantuvo y redujo en condiciones adecuadas.

Lo que sí está muy claro, es que el sistema de salud no puede captar, lamentablemente, a todos los casos. Existen niñas y adolescentes, menores de 15 años, que viven situaciones penosas, que van de la mano de sus circunstancias familiares. Un 39% de esas mujeres-niñas, son embarazadas bajo condiciones de violencia y abuso sexual; en un 22%, esas circunstancias no se pueden descartar.

Muchas veces llegan a los centros de salud con dolores abdominales, desconociendo su real condición y los riesgos que corren tras un hecho de aborto. En la mayoría de esos casos, los embarazos no son queridos ni planificados, sumado a que conviven con el abusador, responsable de toda la coyuntura. Por lo que se está ante una realidad compleja y difícil de contemplar.

Por eso, un plazo extendido de unas 14 semanas, como ocurre en Holanda, Nueva York o el Reino Unido, no es descabellado. Un tiempo mayor de reflexión es importante

También hay que tenerse en cuenta el método utilizado. En Uruguay se usa el farmacológico, en el cual se suministra una pastilla a la embarazada, y esta espera el proceso sola, absolutamente, teniendo que estar en un lugar tranquilo, íntimo, seguro y adecuado, por la situación a la que se enfrenta. La metodología quirúrgica, se utiliza solamente en casos excepcionales como cuando existe riesgo de vida de la madre.

Entonces, si bien compartimos la actual normativa, creemos que en caso de que hayan modificaciones que sigan los parámetros internacionales y beneficien a la mujer, lo estaríamos apoyando. Tenemos nuestras dudas respecto a que se lleven a cabo ya que en la región hay un retroceso en las políticas de género, que pueden sopesar. Entendemos que, el Minisetrio de Salud Pública, como organismo estatal, seguirá sus políticas, como debe de ser. Nosotros como fuerza política, estaremos pendientes y respaldaremos aquello que consideremos que va acorde a la defensa de los derechos adquiridos y que no se los restrinja.