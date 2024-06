Marcelo Malaquina, precandidato a Intendente por el Partido Colorado

“Mucho de mi involucramiento en la actividad política tiene que ver con la realidad del departamento”

Marcelo Malaquina se presenta a su primera elección como precandidato a Intendente por el Partido Colorado (PC). Hijo de quien fuera tres veces Intendente de Salto, busca cambiar el liderazgo de su partido para comenzar a cambiar a Salto.

– ¿Qué significado le da a estas elecciones internas?

Para nosotros son las elecciones más importantes, porque de alguna manera este sector político creó su base fundamental pensando en la renovación dentro del liderazgo del PC, y esa renovación se tiene que dar el 30 de junio en la elección interna del PC. Tenemos tres metas como sector político, la primera es ésta, renovar el liderazgo, la segunda es ganar el gobierno departamental, y la tercera, mirando a más largo plazo, y seguramente no lo podamos hacer solos, es cambiar la visión de la gente sobre el sistema político que hoy tiene. Pero mucho de lo que se viene después, no es posible si no cambiamos el liderazgo del PC. Entonces, para nosotros es la elección más importante.

– Una de las papeletas que se estará votando es para elegir candidato único a Presidente de la República por su partido político y también representantes al órgano deliberativo nacional. ¿Cómo podría proyectar el próximo quinquenio de un gobierno presidido por uno de los candidatos que usted apoya?

Es fundamental que haya una continuidad a nivel nacional, aunque es verdad que hay que mejorar en muchas cosas, pero entendemos que la coalición de gobierno tiene que tener cinco años más para poder profundizar esos cambios. Con un PC fuerte y con más batllismo. Entendemos que se han hecho las cosas bien en algunos aspectos en esta coalición, y otras hay que mejorar. Por ejemplo, se hizo bien las cosas en ANTEL y en la transformación educativa, se hicieron bien las cosas en turismo, y de alguna manera, de cara a un próximo gobierno, queremos un poquito más de PC. Entendemos que es muy difícil que el PC sea gobierno, hay que ser realista en este tipo de cosas, pero sí un partido más fuerte para acompañar a la coalición de gobierno.

– La otra papeleta que se estará votando refiere a elegir a representantes al órgano deliberativo departamental, que terminará eligiendo, en su caso, al candidato único de su partido –del que usted es uno de los precandidatos- para integrar el lema Coalición Republicano. ¿Cómo vienen trabajando en esta perspectiva?

Mucho del involucramiento personal en esto de la actividad política tiene que ver con la realidad del departamento, que está en los peores índices, mire por donde lo mire, en desempleo, en cantidad de asentamientos, por índice de población, por la cultura, en turismo. Éramos la joyita del norte y hoy somos el departamento número doce visitado por los uruguayos. Por un montón de cosas hace mucho tiempo que el departamento no solo que está estancado sino que está cayendo. Es por eso que entendemos que la coalición es la herramienta para cambiar al departamento, y el 30 de junio con esa papeleta departamental, vamos a poder darle otra foto a mayo de 2025.

Creemos que el doctor Albisu va a ganar su interna dentro del Partido Nacional, entre Albernáz y Eguiluz seguramente estará la de Cabildo Abierto, aunque en este último tiempo apareció Daniel (Galliazzi), pero igualmente entendemos que dentro del PC está la diferencia del continuismo y la renovación. En el Frente Amplio será el hermano de Lima, Ramón Fonticiella, Chiriff, Marazzano, la misma foto de hace cinco años. Muchos de ellos son los mismos que vienen ocupando cargos hace quince o veinte años. Es por eso que entendemos que se trata de una elección bien importante para la interna del PC, pero también para la coalición.

Hay mucha gente en este tiempo que me ha dicho que no va a votar en la interna para darle un castigo a la clase política, y el problema que vemos, es que si las estructuras que van a ir a votar logran el voto de estructura mínimo y nosotros no tenemos el acompañamiento por ese enojo de parte de la sociedad con el sistema político, la foto del año que viene va a ser la misma, y cuando uno tenga la obligación de ir a votar, no va a tener más que optar por los que ya han estado durante tanto tiempo. Así que repito, para nosotros es fundamental que la gente participe y vaya a votar el 30 de junio, y que sobre todas las cosas, nos dé la oportunidad de cambiar un poquito a este departamento.

– La última palabra es suya.

Atándolo con lo que decía anteriormente, pedimos una oportunidad. Si tenemos la suerte de ser victoriosos en la elección, al otro día no ingresamos a ningún cargo, no ocupamos ningún rol ni ningún lugar, simplemente tenemos el orgullo de ser el candidato único a Intendente por el PC, y esto, es muy importante no solo para el PC y para nuestro sector, sino que es un mensaje para la clase política, para aquellos que han usado los recursos de todos nosotros en beneficio de campañas electorales desde hace veinte años. Y si alguien que viene de afuera del mundo político, que nunca ha estado involucrado, que no se ha puesto a consideración de la gente y logra ganar una interna, ya no se va a hablar más de que en política se compran los votos y que la gente no quiere saber nada más, sino que el voto opinión, para nosotros, es muy importante de cara a este 30 de junio.

PING PONG

Edad: 38.

Es del signo de Sagitario.

Es hincha de Nacional.

¿Cuál fue el último libro que leyó? “La fuerza de las ideas” de Julio María Sanguinetti.

¿Prefiere películas o series? Prefiero series, aunque no puedo mirar más por falta de tiempo.

Si pudiera pedir un deseo, ¿cuál sería? Que la gente vuelva a creer en los políticos.

¿Un color? Colorado.

¿Un número? El 1.

¿Usa cábalas? No tengo.