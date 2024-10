“Los ciudadanos reclaman un cambio, y nosotros queremos representar ese cambio que busca salir de la chatura de la inseguridad y de la desigualdad”

En el marco de la campaña electoral, que se encuentra en las últimas dos semanas, llegó a nuestra ciudad el Senador Alejandro “Pacha” Sánchez, a participar del cierre de campaña de Mijail Pastorino, candidato a Diputado por el grupo “Raíces” Lista 133609 del Frente Amplio. Antes de participar de dicho acto junto a la experiodista Blanca Rodríguez en el Estadio Bernasconi, visitó la redacción de El Pueblo para conversar de algunos temas, como el de la seguridad.

– A casi dos semanas, ¿cómo observa la marcha de la campaña electoral?

– Estamos muy conformes con la campaña que estamos haciendo, basada en ideas, en propuestas, en escuchar a la gente, en recorrer mucho el país. Nuestra fórmula, en el caso del departamento de Salto, vino dos veces y visitó varias localidades, y así lo ha hecho en todos los departamentos. Además, no hemos ingresado a pelearnos con los otros candidatos, no queremos que la política se transforme en una especie de dimes y dirites entre candidatos. En cambio, ellos han hablado muchísimo de Yamandú. He tenido temor porque pensé que Delgado me quería sacar el trabajo de jefe de campaña porque dice lo que tiene que decir Orsi, a dónde tiene que ir, cómo tiene que vestirse. Nosotros hemos optado por no hablar de los problemas de los dirigentes sino en hablar de los problemas de la gente, porque creemos que Uruguay en estos cinco años ha sido bastante duro con ella porque no accede a los medicamentos, donde hay dificultad para acceder a un especialista, donde los salarios no han crecido lo suficiente, donde la economía creció pero no se repartió, donde aumentó la inseguridad. Es decir, un conjunto de problemas que tienen los ciudadanos que están reclamando un cambio, y nosotros queremos representar ese cambio que busca salir de la chatura de la inseguridad y de la desigualdad con una propuesta concreta que tiene que ver con que no venimos a destruir nada, que venimos a unir al Uruguay y que queremos construir un camino distinto al que ha construido este gobierno, sin hacer promesas que sabemos que no se pueden cumplir.

– Uno de los temas de la campaña tienen que ver con la seguridad, usted acaba de mencionarlo también. Desde el gobierno se preguntan, ¿cómo espera el FA resolver ahora lo que no logró resolver en 15 años de gobierno?

– Es verdad que el problema de la seguridad es uno de los principales problemas de los uruguayos, ahora, la pregunta debería ser al revés. El gobierno hizo campaña diciendo que como el FA tenía dificultades para atender el tema de los delitos, y esa es una realidad. Ahora, el gobierno vendió la idea que era facilísimo arreglar la seguridad, que era muy sencillo, que tenía una idea mágica, ¿y qué es lo que ha pasado con la seguridad en este país? ¿Mejoró o empeoró con este gobierno? Está claro que empeoró, hoy tenemos crímenes que antes no teníamos, hoy tenemos una penetración del crimen organizado que es brutal. Hoy tenemos barrios enteros donde la gente vive con temor porque hay balaceras todas las noches, y esa no es una realidad como lo era antes en el área metropolitana, hoy es una realidad extendida a todo el territorio nacional. Nos dicen que hay menos denuncias, así que el Ministro del Interior se pone contento porque no hay denuncias, debería ponerse contento si hay menos delitos, porque hoy la gente no puede denunciar de cualquier manera. Antes usted tenía que el 30% de las denuncias que se realizaban en nuestro país se hacían en la calle, en los patrulleros con las tabletas, algo que este gobierno eliminó. Ahora para hacer una denuncia hay que ir a la comisaría, y mucha gente a la que le roban el celular a través de una rapiña no va a hacer la denuncia porque ya sabe que no lo va a recuperar.

Nosotros aprendimos mucho de nuestros errores, porque uno se cae para aprender a levantarse, no queremos hacer lo mismo que hicimos antes. Nos parece que el tema de la seguridad hay que tomarlo en serio. Si somos gobierno, convocaremos no solo a un acuerdo multipartidario en seguridad, convocaremos a una comisión de seguimiento del acuerdo, porque firmar un documento es fácil, después hay que llevarlo adelante y después hay que tratar de tener la capacidad de poner a los mejores alrededor de esa comisión de seguimiento para ver qué es lo que no está funcionando y hacer otra cosa. También es importante que veamos la experiencia internacional, porque miro Guayaquil y Rosario, que eran ciudades muy similares a muchas de las nuestras, que vivían una vida bastante tranquila, y que el narcotráfico las ha cambiado por completo. Entonces, no podemos creer que los uruguayos tenemos la solución a todos los problemas, tenemos que ir a buscar en el exterior cuáles son las cosas que funcionaron bien y cuáles mal, y partir de ahí, llevarlo adelante.

Nos hemos comprometido a cosas muy concretas, además de esa comisión de seguimiento en acuerdo multipartidario, Yamandú Orsi ha sido muy claro diciendo que tiene que volver el PADO, era un buen programa que como era del FA lo ha dejado de emplear por revanchismo. Hay que volver a la profesionalización de la policía. Y si este gobierno ha aplicado algunas medidas que son interesantes en seguridad, continuarán, porque no se puede decir que como vengo yo y esto lo hiciste vos, entonces no lo hago, porque esa es la forma en que los ciudadanos muchas veces nos ven. Pero además, nos hemos planteado dos mil policías más, pretendemos llegar a las dos mil cámaras, queremos construir algo muy potente en protección de las fronteras, porque Uruguay no produce droga, pero somos un país de acopio. Por tanto, tenemos que parar que entre, y para eso tenemos que invertir. También debemos pensar en algún cambio de legislación que nos permita perseguir la ruta del dinero del narcotráfico, porque si no le quebramos la logística y su dinero, difícilmente lo podremos parar.