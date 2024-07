Elecciones internas ¿ obligatorias sí o no?

Carlos Bruno , candidato a diputado por Patria Grande de Cabildo Abierto y el candidato a diputado por el Partido Nacional Facundo Marziotte se refirieron a las elecciones de nuestro país.

Bruno entiende que las internas deben ser obligatorias, en tanto Marziotte opina lo contrario. En lo que ambos coinciden es en que el proceso electoral se hace muy largo y genera desmotivación y hasta aburrimiento en el electorado.

“Yo considero que estas elecciones, dada la importancia que tienen, lo he dicho varias veces, deberían ser obligatorias. Estas elecciones marcan, tienen una importancia tremenda, buscan el candidato presidencial, la fórmula presidencial de los diferentes partidos y a su vez tiene una posición local con la parte de los candidatos a intendentes, por lo tanto debería ser obligatoria. Prevemos que la votación no es muy buena, no va a ser muy buena, pero siempre Salto voto un poquito más de que la media del país.”

Agregó que “si llegamos a un 40%, nos tendremos que sentir muy felices, pero esa es la realidad que tenemos en la parte de proyecciones.”

Bruno agregó que la idea de que las elecciones internas sean obligatorias está en la agenda de propuestas.

“Porque realmente hay otras propuestas que yo considero que deben ser tomadas en cuenta, primero la cantidad de actos seleccionarios que hay (en el año, es decir, tenés lo que es la elección nacional, el balotage, luego las elecciones departamentales, la gente se empieza a desmotivar. Este año tuvimos el plebiscito de la LUC, entonces la gente como que si bien le gusta venir a votar, llega un momento que puede desmotivarse con tanta insistencia y le quita el foco al gobierno o quien esté de turno para atender otras cosas, por lo tanto muchos actos seleccionarios no es conveniente.

El tema es sencillo, yo lo digo siempre, no se puede quejar si no vas a votar, es decir, después la instancia, la oportunidad la tenés, si te quejas después y no fuiste a votar, no es válido. Eso es clarito. Igual que aquel que no habla del tema político, si vos no te metés en política, no te quejes después si hay decisiones que otros toman por ti porque vos no estuviste involucrado.”

Facundo Marziotte , no estoy por la obligatoriedad

“Creo que lo importante es la participación, lo importante es que la gente se arrime y que ejerza este rol que es tan importante. Hay que acordarse que en algunos otros años no lo tuvimos y que hay países que no lo tienen entonces tenemos que valorarlo. Y se valora ejerciendo el voto y decidiendo el futuro del país.”

“Yo no soy de los que creo que de pesado mejor. Yo creo que hay que replantearse quizá, si esto es muy largo, quizá sí hay que replantearse si tenemos un sistema de elecciones que es demasiado amplio y demasiado largo en cuanto al tiempo. Tenemos casi un año de elecciones y creo que como en todo lo que tiene que ver con la actividad política hay que escuchar a la gente y la gente nos dice que es muy largo y que es aburridor y que a veces se cansa un poco. Capaz que eso sí estoy dispuesto a que se cambie de alguna manera. La obligatoriedad, yo en principio te diría que no.”

“Para nosotros es muy lindo, lo trato de disfrutarlo. Por eso con la familia, con mi señora, con mi hijo, tratando de disfrutar la jornada con mucha ansiedad. Eso es inevitable, pero feliz por eso. Creo que si hay algo que tengo que hacer hoy es decir gracias. Gracias a los que me bancan todos los días, que es la familia y gracias al grupo que tengo también trabajando todos los días por esta causa que creemos que es noble, que es importante, que es usar en el buen sentido la actividad política para lo que corresponde, que es para tratar de mejorar la vida de los salteños y de los uruguayos. Creemos que podemos aportar, creemos que vamos a seguir haciéndolo desde este lugar.

“Yo creo mucho en escuchar qué dicen los salteños, leer esos mensajes y después veremos cómo, pero vamos a seguir trabajando. Esto nos corre por la sangre, así que vamos a seguir, vamos a seguir” afirmó Marziotte.