BABY BOOMERS, LOS NUEVOS CONSUMIDORES CLAVE: LAS MARCAS

FRENTE A LAS OPORTUNIDADES QUE PLANTEA EL ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL

La población latinoamericana de más de 65 años se duplicará en 30 años y se espera que supere el 18% en 2050

Latinoamérica experimentará la tasa de envejecimiento más rápida del mundo en las próximas décadas

Un reciente informe de Ipsos, líder mundial en investigación de mercado, destaca que la población latinoamericana de más de 65 años se duplicará en los próximos 30 años y se espera que supere el 18% en 2050. La región experimentará la tasa de envejecimiento más rápida del mundo, redefiniendo el panorama de consumo y desafiando a las marcas a adaptarse a una nueva realidad.

El estudio analiza la evolución de las pirámides poblacionales en Latinoamérica y el Caribe desde 2010 hasta las proyecciones para 2050, evidenciando cómo la base de la pirámide demográfica se estrecha mientras la cima se ensancha. Este fenómeno, denominado modelo de transición demográfica, implica que el grupo de mayor edad representará una porción cada vez más relevante del mercado. En 2100, la proporción de personas mayores de 60 años en la región será mayor que en Asia, América del Norte, Oceanía y África.

«Las marcas que buscan conectar con los consumidores deben adaptarse a un mundo en el que la población dejará de crecer y donde, para 2050, las personas mayores de 65 años superarán en número a los menores de 14. Los datos que recopilamos revelan tendencias que no solo plantean desafíos, sino que también abren nuevas oportunidades, definiendo el rumbo de las estrategias de las marcas. Un ejemplo claro de este cambio es la Ciudad de Buenos Aires, donde hoy hay más mascotas que niños: la ciudad cuenta con 493.000 perros, 368.000 gatos y 461.000 niños menores de 14 años», explica Martín Tanzariello, Marketing & Communications Manager en Ipsos Argentina.

El informe también subraya el surgimiento de nuevos segmentos de consumidores dentro de los Baby Boomers, quienes, lejos de ser un grupo homogéneo, se dividen en distintos perfiles según sus aspiraciones, nivel de estabilidad económica y patrones de consumo. Desde los «boomers satisfechos», con un estilo de vida austero y estable, hasta los «indulgentes», que disfrutan sin mayores preocupaciones, cada segmento representa una oportunidad para diversas industrias, desde salud y bienestar hasta turismo y tecnología.

Fenómenos como los DINKs (Dual Income, No Kids) y los DINKWADs (Dual Income, No Kids, With A Dog) también se encuentran en esta generación. Los Baby Boomers que decidieron no tener hijos o cuyos hijos ya han dejado el hogar se consolidan como un público con poder adquisitivo y dispuestos a invertir en turismo, salud y bienestar, cuidado personal, gastronomía y el creciente mercado de mascotas, que sigue expandiéndose con productos y servicios específicos.

“En este contexto, las marcas tienen el desafío de revisar sus estrategias para conectar con una audiencia que demanda simplicidad y autenticidad en un mundo cada vez más complejo. La simpleza es clave para ayudar a las personas a alcanzar el bienestar en un entorno acelerado. Alternativas prácticas y fáciles marcan la diferencia. Al mismo tiempo, la autenticidad es la reina: en una era de desconfianza, las marcas cuentan con la oportunidad de comunicar con honestidad y credibilidad en cada interacción«, concluye Tanzariello.

¿Qué es Ipsos?

Ipsos es una de las principales empresas de investigación de mercado en el mundo, dedicada a ofrecer una visión clara y precisa sobre las opiniones y comportamientos de la gente entendida como ciudadanos, consumidores, clientes, profesionales de la salud, pacientes y empleados. Con presencia global y una amplia gama de metodologías innovadoras, Ipsos ayuda a las empresas a tomar decisiones estratégicas informadas y a comprender mejor a sus audiencias, generando valor agregado a sus clientes en un mundo de cambio constante, big data, globalización acelerada, fragmentación y competencia.