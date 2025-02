Marcelo Nobre, Presidente de Cabildo Abierto

“Se cometieron muchísimos errores poniendo a gente en cargos que no hizo el trabajo que tenía que hacer”

Esta semana se reunió la convención departamental de Cabildo Abierto (CA), la que tomó varias decisiones, como la de no presentar candidato a Intendente dentro del lema Coalición Republicana (CR) pero en cambio sí presentarán listas para la Junta Departamental como forma de apoyar el proyecto de la CR. Además, la convención eligió a sus nuevas autoridades, en la que Marcelo Nobre fue elegido su presidente. Con él conversó EL PUEBLO, para conocer cuáles son los desafíos que su partido tiene por delante.

– ¿Cómo asume la responsabilidad de haber sido elegido presidente de CA?

- espacio publicitario -

– En la convención departamental uno de los temas era la votación para la Junta, en donde ganó la agrupación de Cecilia (Eguiluz) y me brindan la confianza de ser el presidente. Para mí es un honor ocupar ese cargo, si bien es un partido chico que recién arranca y que todavía no se sabe si seguirá más adelante por cómo ha sido la última votación. Uno de mis principales objetivos ahora será tratar de mantener la unidad dentro del partido, que es algo que nuestra agrupación ha resuelto, porque en varias oportunidades esa pretendida unidad no existió.

– Es también presidente de la Agrupación Éxodo Siglo XXI de CA, ¿qué pasará ahora que además debió asumir la presidencia de CA?

– Por ahora sigo siendo el presidente de la agrupación y además, presidente de CA, hasta que nos volvamos a reunir en la asamblea de la agrupación y se tome la decisión si tengo que dejar de ser el presidente o no.

– Pero además hubo otras decisiones que la convención tomó respecto a la CR, ¿por qué decidieron que CA no presente candidato a la Intendencia de Salto?

– Ese fue otro de los temas en la convención, las elecciones departamentales, que se dividió en varios puntos. Uno era no participar como CA y participar dentro de la CR. El otro punto era llevar candidato a Intendente o no. Como parte de una estrategia política se habló de no llevar candidato, aunque igualmente se abrió la posibilidad que si alguna persona se quería anotar para ser candidato pudiera hacerlo, pero nadie se anotó, por eso se decidió ir en sublema apoyando a los dos candidatos, tanto al que se presente por los colorados, que posiblemente sea Malaquina, y al que se presente por los blancos, que posiblemente sea Albisu. CA va a hacer esa unión dentro de la CR llevando el apoyo a los dos candidatos.

– ¿Pero por qué se tomó la decisión de no presentar candidato?

– Porque entendemos que si bien las encuestas hoy a CA no le dan buenos números como para poder llegar a pelear una elección, es más importante en este momento llegar con una o dos bancas de ediles. Apostamos a hacer ese trabajo por sublema para llegar a la mayor cantidad de ediles posible.

– ¿Cada agrupación va a presentar una lista o habrá una lista única de CA dentro de la CR?

– Eso se viene conversando, ya este lunes (mañana) tendremos una reunión con la nueva directiva donde se va a tratar ese tema, pero en principio ya se manifestó que toda agrupación que quiera tener candidato a edil pueda presentarse, tanto con uno o con otro de los candidatos a intendente, o con los dos.

– ¿CA no tomó decisión de apoyar a sola una candidatura a la Intendencia por el lema CR?

– No, la decisión es apoyar a la CR, y con esos dos candidatos hacer una unión. Quizás haya gente que no quiera votar a un candidato a intendente o al otro, a ellos les pediremos entonces que nos den una oportunidad para demostrarles la manera en la que CA puede llegar a trabajar desde el legislativo.

– En líneas generales, ¿qué balance hace de lo ocurrido en la convención de CA?

– Creo que podemos extraer un balance positivo porque se tomaron todas las decisiones por unanimidad, donde quedaron siete agrupaciones trabajando juntas y unidas dentro de esa Junta Departamental del partido. Ahora tengo la tarea de llamar a los otros referentes que no está dentro de la Junta para que se integren y sigan trabajando. Una de las decisiones que se tomaron es que aparte de los 11 directivos, que además haya también uno por cada agrupación trabajando, cosa de no dejar a nadie afuera para que de esa manera el partido se fortalezca.

– Justamente iba a comentarle que a octubre se habían presentado 12 agrupaciones dentro de CA en Salto, ¿o sea que estarían faltando 5 agrupaciones?

– Las agrupaciones que no están son Salto Oriental, que es la de Albernáz, hay otra agrupación que tienen ellos pero que ahora no recuerdo, después está Abriendo Caminos y Guayabos.

– ¿La quinta agrupación quizás sería la de Mario de los Santos que ya se retiró?

– Si, ya se retiró del partido.

– ¿Ve factible que se integren las agrupaciones faltantes?

– Vamos a hacer todo el esfuerzo posible, vamos a invitarlos porque entendemos que si estamos unidos, CA tendrá una buena votación para llegar al menos a una banca de edil, con todo lo que lleva el trabajo político para estar adentro de la CR.

– En las reuniones previas que se venían realizando antes de la convención estaban concurriendo todas las agrupaciones, ¿qué pasó?

– Sí, hasta la última reunión de la Mesa de Asuntos Políticos estuvieron todos los sectores, donde todos estuvieron de acuerdo en esta votación en la convención, pero llegado el momento, no sé cuáles son las diferencias que tuvieron ellos que al final no se presentaron. O sea, si bien no se presentó la totalidad de los convencionales, sí se presentaron convencionales de todas las agrupaciones. Los que faltaron fueron los referentes de esas agrupaciones.

– Pasando la elección de mayo, ¿cuáles son los desafíos u objetivos que quedan a trabajar para CA en Salto?

– Uno de los principales pasos a dar por CA es llegar a la Junta para trabajar por todo el tema departamental y hacer una base política desde ahí. Otro punto importante que ya se está empezando a trabajar es sobre una mirada hacia el futuro, porque entendemos que Salto si bien hoy todos están disputando la Intendencia, creemos que quien la gane debe hacer un trabajo sobre dónde irá el crecimiento del departamento, que es algo que no se ha hecho. Viene pasando que el gobierno departamental se aboca únicamente a lo que es el arreglo de calles, levantar la basura, alumbrado público y algunas pequeñas cosas. Tenemos la visión que hace varios años Salto caminaba hacia el crecimiento de lo que era la hortifruticultura, hoy vemos que eso está muy reducido. También pasó con el turismo, hace años que no se invierte, si bien se hicieron algunas piscinas y se arreglaron unos vestuarios, hablamos que en más de 20 años departamentos vecinos han construido termas mucho más lindas que las que tenemos en Salto. Así que si vamos a apostar al turismo, tenemos que trabajar fuertemente en lo que tiene que ser el turismo departamental. O lo que fue también en su momento el tema de la universidad y el crecimiento de la población estudiantil de los alrededores que venían al departamento, y que hoy está muy trancado porque muchas carreras arrancan en Salto y que para poder terminarlas se tienen que ir a Montevideo. Todos los partidos políticos tienen que mirar más allá de su chacrita. Salto tiene que crecer ante algunos números que siguen siendo negativos desde hace tiempo para el departamento.

– Hablando de Salto, CA en octubre de 2019 tenía 3 agrupaciones y tuvo más de 12 mil votos, 5 años después, tuvo 12 agrupaciones y no llegó a los 4 mil votos. ¿Tienen pensado analizar qué pasó?

– Eso es parte del trabajo que deberá asumir la nueva Junta, pero tampoco hablarlo solo a nivel departamental sino también a nivel nacional. Se cometieron muchísimos errores poniendo a gente que estuvo en cargos que no hizo el trabajo que tenía que hacer, gente que hizo mal las cosas, una infinidad de problemas que tuvo el partido que terminó repercutiendo, y acá en Salto pasó lo mismo. No lo digo para culpar a nadie, pero acá hubo gente de CA que cometió errores que nos terminó llevando a esta magra votación. Entonces, una de las cosas en las que tenemos que afinar el lápiz es para que estas cosas no vuelvan a pasar.

– Otro tema pendiente para el mes de mayo sería la propuesta de reforma constitucional que patrocina CA sobre la llamada “Deuda Justa”. La Corte Electoral ha informado que se vienen rechazando muchas firmas que ponen en peligro que el plebiscito se lleve a cabo, ¿qué novedad tiene al respecto?

– Lo que sé es que Manini estaba pidiendo una reunión con la Corte para ver cuál era el problema que estaba habiendo, porque CA hizo un trabajo de recolectar las firmas y encima se preocupó de ver que el trabajo estuviera bien hecho, y no se entiende ahora cuál es el motivo del rechazo de tantas firmas. Por lo que nos han dicho, la mayor cantidad de firmas rechazadas sería por firmas diferentes a las registradas en la Corte. Por ejemplo, quien sacó la credencial a los 18 años ahora a los 60 cambió la firma y cuando ahora firmó lo hizo de otra manera, y cuando la Corte lo mira, ve firmas diferentes.

– La última palabra es suya.

– Para invitar a los salteños a que nos den un voto de confianza. Hemos demostrado que no nos escondemos, hemos salido a dar la cara siempre, aunque fuera para que nos pegaran igual hemos estado en todos lados tratando de hacer siempre lo mejor posible, seguramente cometiendo errores como humanos que somos, pero siempre dando la cara. Por eso pedimos que confíen en nosotros para las elecciones departamentales del 11 de mayo, y poder llegar a la Junta con el equipo de Cecilia, que es la agrupación en la que estoy, más allá de la presidencia del partido, pero que también confíen en las otras agrupaciones que presentarán sus candidatos. Vamos a tratar de subsanar todos los errores cometidos en nuestra interna y comenzar a juntar al partido. Vamos a trabajar por el departamento en diferentes temas con varios proyectos que tenemos en carpeta que serán presentados más allá que gané el gobierno la CR o el Frente Amplio. En los próximos años haremos lo mejor que esté en nuestras manos por Salto y su gente.

————————————–

PERFIL DE MARCELO NOBRE

Casado, tiene 3 hijos.

Es del signo de Géminis.

De chiquito quería ser futbolista.

Es hincha de Peñarol.

¿Alguna asignatura pendiente? Siempre he hecho lo que me ha gustado.

¿Una comida? El asado.

¿Un libro? Solo lee noticias en diarios e internet.

¿Una película? Hombre en llamas.

¿Un hobby? El fútbol.

¿Qué música escucha? Folklore.

¿Un día de la semana? El domingo.

¿El peor día de la semana? Los lunes.

¿Qué le gusta de la gente? Su autenticidad.

¿Qué no le gusta de la gente? La falsedad.