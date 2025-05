Frontera con Brasil: comerciantes artiguenses esperan respuestas concretas del gobierno

- espacio publicitario -

Andrés Feris, presidente del Centro Comercial e Industrial de Artigas, se refirió a la crítica situación del comercio fronterizo con Brasil y a las expectativas por la visita del ministro de Economía, Gabriel Oddone, prevista para el jueves 5 de junio. Diario El Pueblo acompañará la recorrida oficial.

El Centro Comercial e Industrial de Artigas dejó en claro que no apoya ni alienta medidas prohibicionistas como solución a la crisis comercial en la frontera con Brasil. “Prohibir no sirve. No le hace bien a nadie: ni al gobierno, ni a los comerciantes, ni a la población”, afirmó su presidente, Andrés Feris, en diálogo con Diario El Pueblo. En cambio, el gremio empresarial apuesta por medidas inteligentes, fiscales y estructurales que permitan mitigar el impacto de la diferencia cambiaria y recuperar la competitividad frente al mercado brasileño.

La diferencia de precios y la pérdida de competitividad del comercio artiguense frente a Brasil no son una novedad, pero la situación se ha vuelto insostenible. Así lo manifestó Andrés Feris en una entrevista concedida a El Pueblo, en la antesala de la visita del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quien recorrerá varias localidades fronterizas para conocer de primera mano el impacto económico de la brecha cambiaria.

“La competitividad con Brasil se ha transformado en cero. Esto no es algo esporádico: es todos los días. El comercio local está muy mal”, advirtió Feris, señalando que cada vez más personas cruzan diariamente a Quaraí para abastecerse. En ese contexto, pidió al gobierno medidas concretas y realistas: “No se puede prohibir, hay que buscar soluciones inteligentes, como se hizo con las estaciones de servicio. Por ejemplo, la devolución de IVA en frontera puede ser un camino”.

Feris recalcó que, en la actual coyuntura, muchos pequeños comerciantes se ven forzados a operar de manera informal para sobrevivir. “Hay quienes compran en Brasil y revenden en los barrios. No hay otra forma. Si no pueden competir, tienen que cerrar. Y eso sería un caos social”, afirmó.

El dirigente señaló que la pérdida de clientela local es progresiva y preocupante. “Ya hay unas 4.000 personas que se fueron a vivir del lado brasileño. Trabajan en Artigas, pero gastan todo en Quaraí. Esa plata no vuelve. El Estado no recauda y encima debe gastar más para sostener el desempleo que se genera”.

También denunció que la diferencia de precios no solo responde a la cotización del real —actualmente por debajo de los 8 pesos uruguayos—, sino también a la elevada carga impositiva y a la existencia de monopolios en la importación de productos. Una lata de cerveza uruguaya que en nuestro país cuesta 90 pesos, del otro lado vale 35, lo mismo pasa con productos de higiene. “Eso no se puede explicar solo con impuestos”, subrayó.

Free shops y el efecto TEMU

Feris también se refirió al impacto que han tenido los free shops instalados del lado brasileño, señalando que, aunque aún no se ha medido con precisión su efecto, es evidente que generan una presión adicional sobre el comercio local. “Seguramente el impacto va a ser grande, como ya lo está siendo”, sostuvo. En ese sentido, comparó el fenómeno con la plataforma internacional china. “Es como TEMU, pero a una cuadra. Si la gente puede comprar barato y cerca, lo va a hacer. Y eso pone aún más en jaque al comercio tradicional”. Según datos de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, hasta marzo de este año se comercializaron unos US$ 15 millones por régimen de franquicia y se espera que para el cierre de 2025 supere los US$ 180 millones, mientras que solo en Quaraí, los uruguayos gastan entre 4 y 7 millones de dólares mensuales, sin contar las compras en otras ciudades brasileñas fronterizas como Barra do Quaraí, Santana do Livramento, Aceguá, Jaguarão y Chui, sostuvo el presidente del Centro Comercial e Industrial de Artigas.

Buenas señales

En cuanto a la visita del ministro Oddone, prevista para el jueves 5 de junio, Feris expresó que espera no solo ser escuchado, sino que el gobierno llegue con medidas sobre la mesa. “Tenemos la esperanza de que vengan con una batería de soluciones. Artigas necesita herramientas fiscales, apoyo al sector comercial e incentivos para el desarrollo industrial. No es solo un problema de precios, también necesitamos formación y valor agregado en áreas como la minería”.

Diario El Pueblo acompañará la recorrida del ministro de Economía por la frontera norte y estará presente en Artigas para cubrir las instancias de diálogo con empresarios e instituciones locales.