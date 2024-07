¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

Dialogamos con Natalia Lucero, licenciada en Psicología y licenciada en Enfermería, sobre el tema de la ansiedad.

Cuando le preguntamos qué es la ansiedad, Natalia explicó: “Es útil mencionar que la Organización Mundial de la Salud la define como un trastorno que afecta a 260 millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la ansiedad tiene múltiples manifestaciones y no se aplica de la misma manera a todos. Cada persona la vive de una forma muy particular.

Según el manual diagnóstico DSM-IV, la ansiedad se refiere a una aparición temporal y aislada de miedo o malestar intenso, acompañado de cuatro o más síntomas entre los cuales se incluyen palpitaciones, sudoración, temblores, fatiga, sensación de ahogo, náusea, inestabilidad, mareos y desmayos, entre otros. El manual ofrece diversos criterios para establecer un diagnóstico diferenciado, permitiendo determinar si se trata de ansiedad generalizada o de diferentes subtipos, como ataques de pánico o fobias específicas. Es importante entender que la ansiedad es una experiencia clínica distinta. Tampoco es útil considerarla como algo malo; aparece como una respuesta o reacción emocional para la supervivencia. En otras palabras, podemos considerarla como un componente de protección, una reacción emocional que protege al individuo frente a un peligro, que puede ser real o imaginario”.

“Las respuestas pueden alcanzar niveles de intensidad que resultan inmanejables para la persona, ocasionando una serie de síntomas físicos y emocionales. La ansiedad es miedo a algo que aún no ha ocurrido y que suponemos que en el futuro nos va a producir angustia. El querer evitar ese malestar, por aquello malo que va a suceder, arrastra a la persona a un terreno de pánico. La persona se siente desvalida, sin los recursos necesarios para enfrentar esa situación que la desestabiliza. Se coloca en una situación de incapacidad, sintiéndose incapaz de lidiar con lo que le pasa, y el cuerpo reacciona con una serie de síntomas que intentan protegerlo. Posiblemente, la persona viva un intenso oleaje de emociones incontrolables que abruman y ahogan, llegando en algunos casos a sentir que pueden morir”.

Lucero afirmaba que “la ansiedad es totalmente tratable, y con la ayuda de un profesional, la persona puede retomar el control de su vida. Como primer paso, es necesario aceptar que padecemos este trastorno. Ser conscientes de nuestras emociones y sensaciones, y vivir de manera consciente, nos permite entender que no estamos ante un peligro real. Aceptar no implica no sentir dolor, sino estar preparados para enfrentarlo. Reconocer que algo nos pasa nos da las herramientas para ver las cosas con más claridad. Siempre que entendemos lo que nos pasa, nos salvamos”.