Hoy se marcha en Salto por quienes no tienen voz

Hoy , a las 17 horas, Salto vuelve a latir con fuerza por una causa urgente. Un grupo de vecinos convoca a concentrarse en Plaza Artigas para marchar en honor a los animales maltratados y cruelmente asesinados. El recorrido llegará hasta Plaza Treinta y Tres Orientales, con una consigna clara: dejar de mirar al costado cuando se violan los derechos de los animales y exigir que la ley se cumpla.

La movilización estaba prevista para el sábado pasado, pero debió ser suspendida debido a las inclemencias del tiempo. Hoy finalmente se realizará, con el mismo espíritu de lucha y compromiso.

La chispa que encendió esta marcha tiene nombre: Rex. Un pitbull blanco, apuñalado siete veces en Arenitas Blancas. Su historia, tan brutal como triste, tocó una fibra profunda en quienes aman y defienden a los animales. Pero Rex no fue el único. En los días previos, un cachorro fue quemado en la zona de Cien Manzanas. Otro, un pastor alemán, murió abichado en una casa con dueños, víctima de una agonía prolongada y del descuido más cruel: el de la indiferencia.

Glena Miranda, una de las organizadoras, explicó a EL PUEBLO cómo surgió esta iniciativa. “Lo de Rex nos quebró., Irene, nos llamó, nos planteó la idea de marchar, y enseguida nos unimos todas las animalistas”, contó. Lo hicieron con una convicción firme: no permitir que estos casos pasen como una anécdota más.

“No se trata solo de los golpes o asesinatos. El maltrato también es tener un perro atado sin abrigo, sin comida, sin agua. Es no castrar, es no buscar ayuda cuando un animal sufre. Es la omisión, la falta de empatía. Y eso también mata”, señala Glena, con firmeza pero sin perder la emoción que le tiembla en la voz.

La marcha de hoy es un grito que busca resonar fuerte en la conciencia colectiva. “Queremos levantar la voz por quienes no tienen voz, para que se sepa que no están solos, que vamos a luchar por ellos”, dice. El objetivo no es solo recordar a Rex y a tantos otros, sino llamar a la acción: a denunciar, a no callar, a involucrarse. Porque los animales también sufren. Porque los animales también tienen derechos. Y porque como sociedad, estamos fallando si no los defendemos.