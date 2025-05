Según Ferrari, las jubilaciones que se pagan en Salto son 16.189 a un promedio de $ 32 mil

- espacio publicitario -

Este jueves y viernes el Director del Banco de Previsión Social (BPS) Ariel Ferrari, estuvo en Salto manteniendo una serie de reuniones con la Asociación Down, AJUPENSAL, vecinos de Villa Constitución y con funcionarios y autoridades de la sede local de la institución. En un alto de su agenda de trabajo, dialogó con EL PUEBLO, donde hizo referencia al interés que hay en participar de la convocatoria al diálogo social que está realizando el Poder Ejecutivo para discutir entre otros temas, la forma de financiación del sistema de la seguridad social.

– Por la tasa demográfica en nuestro país estamos generando más jubilados que contribuyentes del sistema. El gobierno va a convocar a un diálogo social para revisar la última ley sobre la jubilación, ¿se piensa discutir el financiamiento del sistema?

– En la primera reunión del Consejo de Ministros, el Presidente de la República tomó algunas resoluciones y entre ellas la convocatoria, como se había comprometido en campaña electoral, a un diálogo en materia de seguridad y protección social. Y lo primero que se empezó a hacer es una hoja de ruta que ya se le presentó a las organizaciones sociales, tanto de trabajadores como de jubilados, cámaras empresariales, PIT CNT, ONAJPU, y a cada uno de los partidos políticos con representación parlamentaria. Es decir, cómo será el proceso, un diálogo que tiene un término, esa resolución del Ejecutivo es que en abril del año que viene, tiene que haber cerrado el diálogo con acuerdos importantes y también en el documento final tendrán los desacuerdos, propuestas que puedan tener determinados sectores, para que el Poder Ejecutivo mande un proyecto de ley al parlamento. Es decir, no es un diálogo sin límite, y ahí hay 4 grandes ejes de trabajo, uno de ellos es el tema de cómo es la sostenibilidad, no sólo por un tema de cómo es el financiamiento y cómo absorbe el BPS los recursos para dar todas las prestaciones, de un país, donde el promedio de jubilación es de $ 36.000, en Salto son de $ 32.000 de las jubilaciones que se pagan.

– ¿Cuántas jubilaciones se pagan en Salto?

– En Salto, el total de jubilaciones 16.189, hay 11.300 por causal común, por edad avanzada 2.700, hay jubilaciones por invalidez 1.947. Pero si el mundo del trabajo cambia, si la tecnología a veces sustituye la mano de obra, entonces hay que ver si solamente con el aporte obrero patronal se puede financiar el sistema, o es necesario que si sustituí mano de obra por un robot, capaz que hay que pensar otras formas de tributar.

– Por la nueva ley, dentro de unos años las distintas Cajas se estarían unificando en un mismo sistema dentro del BPS, justo se está discutiendo en el parlamento la financiación de la Caja de Profesionales, ¿cómo observa ese debate?

– Entiendo que tiene que ser un proceso y que habrá que definir que el igualar derechos y obligaciones sea hacia arriba, no hacia abajo.

– Por los privilegios, dice usted.

– Por las diferencias que hay en lo que tiene que ver con las prestaciones. A ver, acá se cuestionaba que la propuesta fuera que el aporte de un profesional que hace ejercicio libre de la profesión, pasara a pagar el 22,5%, pero en el BPS un trabajador por cuenta propia paga sobre el ficto 22,5%. ¿Cómo está compuesto el 22,5%? El 15% del empleado y el 7,5% del patrón, si uno lo suma, da 22,5%. Y ya estaba planteado en un proyecto de ley que en el 2023 había mandado el Poder Ejecutivo y que no tuvo la mayoría parlamentaria. Y quedó sin efecto. Entonces, yo creo que a veces, cuando se plantea, de vuelta, en esta discusión, el Estado tiene que poner, y el Estado somos todos, cada uno de los ciudadanos somos parte del Estado, y ya ponemos, hasta cuando voy y retiro en la mutualista un medicamento, pago un timbre para la caja profesional de casi un dólar. Y ahí está la injusticia de que a veces los adultos mayores son los que necesitan más atención en salud, los que gastan más en medicamentos. Son un sector de jubilaciones bajas, que son las del BPS.

– ¿Está de recorrida en esta nueva faceta por el país?

– Exacto, poniéndonos a disposición pero también escuchando a la gente. Vinimos ayer, estuvimos en la sucursal de Salto, estuve con la Asociación Down, con AJUPENSAL, diciendo en qué andamos, cuál es la visión del actual Directorio y las preocupaciones que tenemos. Debemos elaborar el presupuesto, tenemos una carencia de funcionarios muy importante y el otro tema es que hay un atraso mayor al que creíamos que había, y lo digo yo que hasta diciembre fui director. Hay más de 20 mil expedientes, porque una cosa que siempre cuestionamos es que se avanzaba y se le ponía prioridad a los procesos más que a los beneficiarios y a los propios funcionarios que a veces no se tenían cuenta. Perdimos más de 480 puestos de trabajo en el periodo de la administración anterior, gente que se jubiló y en los próximos años se va a jubilar también porque si un grupo importante entró en el 81, hace 43, 44 años, y entró con 20, ya anda con más de 60 y ya tiene causal. Es una de las cosas que estamos hoy hablando con la OPP, porque es cierto que la tecnología sustituyó tareas que hacían funcionarios, pero eso es lo que yo digo, dejemos de lado priorizar los procesos porque la gente va al BPS y quiere mirarte a los ojos. Hay gente que no maneja internet.

Ayer (jueves) de tarde terminamos con una actividad muy linda en Constitución, habían 25 vecinos, donde había gente que desconocía o no entendía las razones de por qué habiendo trabajado toda una vida, hoy no puede jubilarse. Y vuelvo a los números de hoy, donde uno tiene que hay una informalidad en Uruguay de un 22%, pero en Salto es de casi un 31%. Hay desocupación un 8% en el Uruguay, pero en Salto hay más de un 10%. Estos son los datos oficiales entre el Instituto de Estadística y el BPS.