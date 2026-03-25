Preocupación en Salto: Asociación de Ciegos enfrenta posible desalojo

La Asociación de Ciegos de Salto podría perder su sede y solicita ayuda urgente para continuar apoyando a personas con discapacidad visual.

La Asociación de Ciegos de Salto (ACISA) atraviesa una situación crítica tras recibir una notificación de desalojo del local que ocupa desde hace varios años, lo que pone en riesgo la continuidad de sus actividades sociales, educativas y de apoyo a personas con discapacidad visual.

Según un comunicado emitido por la institución, el aviso establece un plazo de 15 días para abandonar el inmueble, actualmente ubicado en calle 8 de Octubre. Desde la organización señalan que la medida los tomó por sorpresa, ya que anteriormente se les había informado que podrían permanecer en el lugar por más tiempo bajo un régimen de comodato.

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La situación se originó tras la venta del inmueble por parte de la cooperativa propietaria, lo que generó incertidumbre sobre el futuro de la sede. Desde ACISA sostienen que, incluso, existían acuerdos verbales y documentación que indicaban plazos más extensos para el uso del espacio.

Esta problemática no es nueva. De acuerdo a un informe de Diario El Pueblo, la institución ya había manifestado su preocupación meses atrás por la posible pérdida del local, donde funciona desde hace aproximadamente nueve años.

Un espacio clave para la inclusión

ACISA es una organización sin fines de lucro con más de dos décadas de trayectoria, dedicada a mejorar la calidad de vida de personas ciegas y con baja visión en Salto. Entre sus actividades se destacan talleres de braille, orientación y movilidad, informática adaptada y actividades recreativas.

Actualmente, entre 35 y 40 personas asisten regularmente a la sede, que funciona como un centro educativo, cultural y social fundamental para este colectivo. (EL PUEBLO)

Desde la institución advierten que, de concretarse el desalojo sin una alternativa, decenas de usuarios quedarían sin un espacio de contención y aprendizaje.

Llamado a la comunidad

Ante este escenario, la directiva de ACISA realizó un llamado a la solidaridad de la comunidad salteña, solicitando la colaboración para conseguir un nuevo local. La única condición planteada es que el lugar cuente con acceso a líneas de transporte público, un aspecto clave para la movilidad de sus integrantes.

Asimismo, remarcan que la organización no cuenta con recursos económicos suficientes para afrontar un alquiler, por lo que apelan a donaciones, comodatos o apoyos institucionales.

Incertidumbre y búsqueda de soluciones

La posible pérdida del local representa un duro golpe para la asociación, que ha invertido tiempo y esfuerzo en acondicionar el espacio actual. En paralelo, continúan realizando gestiones para encontrar una solución que les permita mantener sus actividades sin interrupciones.

Desde ACISA insisten en que su labor es esencial para la inclusión social en el departamento y subrayan que su desaparición significaría un retroceso en los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad visual en Salto.

📞 Datos de contacto de ACISA

📍 Dirección: 8 de Octubre 2083 – Salto, Uruguay

8 de Octubre 2083 – Salto, Uruguay 📞 Teléfono: 4732-0671

4732-0671 📧 Correo electrónico: [email protected]

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