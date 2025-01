Ex obreros de Salto Grande sostienen que en 2024 demostraron «determinación y unidad» en la lucha por sus derechos

Este 2024 que hoy culmina, no ha sido un año más para los ex obreros de Salto Grande. Desde hace más de 40 años vienen reclamando por una ley reparatoria que pague lo que entienden se les debe una vez finalizaron sus tareas en la construcción de la represa. Y en un año electoral como este, las esperanzas supieron elevarse, sobre todo cuando uno (aunque solo uno) de los candidatos a la Presidencia de la República firmó un compromiso de pago en caso de ser electo.

Distintas elecciones

Hay que recordar en primer lugar, que en las elecciones internas celebradas el pasado 30 de junio, este movimiento de ex obreros (con el liderazgo de su representante legal Mario de los Santos) decidió ensobrar una papeleta diferente a todas, una papeleta propia que de alguna manera marcaba su inconformismo con el sistema político en general ante la falta de una respuesta.

Vinieron luego las Elecciones Nacionales del 27 de octubre y el movimientos decidió volcar su apoyo a la candidatura de Guido Manini Ríos, por haber sido este el único presidenciable que firmó el mencionado compromiso. Es más, en esa oportunidad, Mario de los Santos fue candidato a Diputado por Cabildo Abierto.

Casi un mes después, en el balotaje entre Yamandú Orsi y Álvaro Delgado, fue a este último que se volcó el apoyo, ya que en esa oportunidad el nacionalista sí firmó el referido documento, lo hizo en su última llegada a Salto durante la campaña. Pero al resultar triunfador el frenteamplista Yamandú Orsi, la desesperanza, o mejor la incertidumbre quizás, ha vuelto a instalarse.

Determinación y unidad

En diálogo mantenido ayer con EL PUEBLO, Mario de los Santos señaló que «este año 2024 ha sido un período de intensa movilización y esfuerzo para los ex obreros de Salto Grande. A pesar de no haber logrado aún nuestro objetivo, que es la reparación económica que merecemos, hemos demostrado una vez más nuestra determinación y unidad en la lucha por nuestros derechos».

Sobre las acciones llevadas adelante recordó que «realizamos múltiples asambleas públicas y movilizaciones, incluyendo reuniones en Plaza Artigas y viajes a la Torre Ejecutiva en Montevideo. Además realizamos asambleas en Fray Bentos, Mercedes y Paysandú».

A modo de evaluación, dijo que «estas acciones han mantenido nuestra causa visible y han demostrado nuestro compromiso inquebrantable».

Agregó que «conseguimos que la Cámara de Diputados aprobara una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo, solicitando el envío del proyecto de ley reparatoria al Parlamento. Este respaldo legislativo es un paso importante hacia nuestro objetivo».

Con el nuevo gobierno se renueva la esperanza

No faltó en este balance la referencia al diálogo directo con Luis Lacalle Pou, y entonces expresó de los Santos que «por primera vez hicimos historia con el hecho de que un Presidente de la República nos reciba en su despacho. Aunque no hemos recibido una respuesta definitiva del Poder Ejecutivo, mantenemos la esperanza de que el nuevo gobierno nacional en el 2025 será más receptivo a nuestras demandas. La lucha no termina aquí, estamos preparados para continuar con nuestras acciones y mantener viva la esperanza. El año 2025 se presentará con nuevos desafíos y oportunidades. Con el cambio de gobierno renovaremos nuestra esperanza y determinación. Continuaremos organizando asambleas y movilizaciones mensuales, y seguiremos trabajando para que nuestra voz sea escuchada y nuestros derechos sean finalmente reconocidos».

Finalmente, además de desear un feliz año nuevo, de los Saltos expresó su agradecimiento “a todos los ex obreros, familiares y simpatizantes que han participado activamente este año, por su compromiso y solidaridad; son fundamentales para mantener nuestra causa”.