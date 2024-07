¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

Ahora que pasaron las Vacaciones de Julio o “vacaciones de invierno” como gustan llamarles algunos, es momento para evaluar el tema y re planificar para años venideros.

Cuando la semana pasada una asociación de maestros del departamento de Rivera propuso cortar las clases y volver a las vacaciones (que habían tenido la semana anterior), estuvimos de acuerdo con ellos en que estas vacaciones tienen que ser dos semanas (como en la Educación Media, Formación Docente, etc.), pero no con que lo hubieran planteado sobre la marcha (hubiera sido de una improvisación inconveniente). Por eso insistimos en que son cosas que deben estar bien planificadas de antemano.

A veces sentimos que se quieren cambiar cosas que por algo están como están y son como son. No es bueno que se las cambie. Lo que está bien, no debe tocarse. Que los escolares tengan dos semanas de vacaciones, como fue siempre, no es un capricho de nadie. Se debe simplemente a que es esa la cantidad de días que viene bien para estar más tiempo en la casa y no en la escuela, a fin de evitar la propagación de enfermedades respiratorias y otras. Por eso, además, se establecen en esa fecha y no en otra.

Si el argumento para quitar una semana de vacaciones, como se hizo este año, es que se pierden muchos días de clase al año, nos parece un argumento demasiado frágil. Porque se pierden mucho más clases en otros momentos del año y por actividades que, hablando pronto y mal, no tienen pie ni cabeza. Seamos sinceros.

Vacaciones de Julio o de invierno dos semanas, como ha sido siempre, y punto. No le hace mal a nadie, sino todo lo contrario.