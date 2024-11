La justicia de Salto condenó a 45 años de prisión al asesino de Tamara Borges

El Dr. Paulo Aguirre, Juez de 4to turno, emitió ayer la sentencia en el caso del homicidio de Tamara Borges, ocurrido el 28 de abril de 2022. Varios delitos llevaron a la condena del acusado, quien cumplirá un total de 45 años de prisión efectiva, según los detalles aportados por el Juez.

El Dr. Aguirre puntualizó que no revelará el nombre del acusado para proteger los derechos del menor involucrado en el caso. «No voy a revelar el nombre de la persona condenada, atento a que también podría salir perjudicado un menor de edad, y para protegerlo y evitar su revictimización, omitiré el nombre del condenado», explicó.

La sentencia impuesta es de 30 años de penitenciaría por “homicidio especial y muy especialmente agravado” y otros delitos como “ultraje público al pudor” y “abuso sexual sin contacto corporal”. “Se ha impuesto en esta primera instancia una sentencia de 30 años de penitenciaría, junto a medidas eliminativas de seguridad con un mínimo de 10 y un máximo de 15 años, aplicadas por el Código Penal en casos donde hay pronóstico de reincidencia basado en pericias forenses.”

También se contempló la omisión de los deberes de patria potestad, ya que “dentro de ese automóvil había un menor de edad” que presenció el acto inapropiado.

El Juez aseguró que no tiene dudas sobre la responsabilidad del condenado en la muerte de Borges. “El hecho delictivo vulnera varias figuras penales, lo que justifica la condena por múltiples delitos”. Además, señaló que el acusado “no declaró y mantuvo su inocencia, aunque colaboró en algunas instancias de la investigación.” Tras el homicidio, el condenado se dirigió al puente de San Antonio para deshacerse del cuerpo.

El Dr. Aguirre también mencionó las pericias psicológicas y psiquiátricas realizadas al condenado, que indicaron “gran peligrosidad”, y fundamentaron las medidas eliminativas de seguridad.

Las evaluaciones psicológicas incluyeron pruebas estandarizadas y entrevistas para analizar la personalidad y tendencias del condenado. Según el Dr. Aguirre, “las pericias indican que su personalidad demuestra gran peligrosidad, lo que justifica las medidas eliminativas de seguridad.” Las pericias psiquiátricas se enfocaron en el estado mental del acusado, revelando que era capaz de actuar premeditadamente, lo que incrementó la preocupación por su potencial de reincidencia.

Ambas evaluaciones fueron decisivas para la sentencia. “Con estos elementos fundantes, se impusieron medidas adicionales que buscan prevenir futuros delitos, reflejando una visión proactiva del sistema judicial ante la posibilidad de reincidencia.”

A pesar de los detalles recopilados, no se pudo establecer el motivo del crimen. El Dr. Aguirre señaló: “El motivo del asesinato no surge explicitado en las investigaciones. No se sabe por qué tomó la acción criminal de darle muerte a Tamara Borges. No surge del expediente.”

Respecto a la relación entre la víctima y el condenado, se confirmó que “no había relación anterior entre ellos”. La dinámica del crimen fue analizada, y se determinó que la víctima fue asfixiada en el vehículo. “El condenado la tomó con sus dos brazos por el cuello y la llevó hacia su asiento”, causándole la muerte.

Como ocurrieron los hechos

Solicitud de Colaboración del viernes 28

de abril de 2022

Se solicita la colaboración de la población para

ubicar a Elizabeth Tamara Borges

Rodríguez, de 24 años de edad, domiciliada en

la ciudad de Salto. Su último contacto con

familiares fue el jueves 28 de abril de 2022,

alrededor de las 19:00 horas. La denuncia fue

radicada el día anterior en la Seccional 2da. de

Policía.

Tamara es de complexión delgada, mide

aproximadamente 1,65 metros, tiene piel

morena clara, cabellos castaños oscuros y ojos

negros. En el momento de su desaparición,

vestía un buzo top rojo, vaqueros jeans nevados

y botas de taco color negro.

Cualquier información se agradece hacer llegar

a la comisaría o unidad policial más próxima, o

al Servicio de Emergencia Policial 911. Se

menciona que la persona está requerida por el

Juzgado de Familia de 7mo. Turno de Salto.

Hallazgo del Cuerpo El cuerpo sin vida de la joven Tamara Borges fue encontrado el lunes 2 de mayo en el arroyo

San Antonio. Este hallazgo se produjo en el

marco de la investigación por la desaparición de

la mujer de 24 años, cuya denuncia se había

realizado el viernes anterior.

Detención del Presunto Homicida

La fiscalía solicitó prisión preventiva de 180

días para el presunto homicida de Tamara

Borges, por el delito de homicidio muy

especialmente agravado por femicidio.

, Al finalizar la audiencia de formalización, el

fiscal Augusto Martinicorena informó que se

solicitó la formalización de la investigación y la

imputación del hombre detenido como presunto

autor del crimen.

Detalles de la Investigación

El fiscal afirmó que la investigación continuará

para completarla y presentar la acusación

correspondiente. En relación a la autopsia, se

reveló que la causa de muerte fue asfixia por

sofocación.

Se señaló que Tamara había desaparecido el

jueves por la tarde, la denuncia se hizo el viernes 29 y fue localizada el lunes sobre

mediodía. Se sospecha que el homicidio

ocurrió la noche del jueves y dentro del

automóvil del imputado.

Implicaciones de un menor

Consultado sobre la posible participación de un

menor en el hecho, el fiscal indicó que esta

situación sigue bajo investigación y aún no hay

elementos suficientes para confirmarlo.

Análisis y Pruebas

La investigación aún requiere diversas

diligencias, incluyendo análisis de laboratorio,

pericias científicas y la búsqueda de pruebas

biológicas tanto de la víctima como del

imputado. También se están analizando los

teléfonos celulares involucrados.

Motivo del Homicidio

Según la fiscalía, el móvil del crimen se deriva

de un menosprecio hacia la víctima por su

condición de mujer. Aunque el imputado no

ha reconocido ser el autor del femicidio, su

versión de los hechos contradice la evidencia

obtenida de cámaras de vigilancia y posicionamientos de antenas de su teléfono

celular, que muestran que estuvo en el lugar

donde se encontró el cadáver.

La pena prevista por el código para este delito

es de 15 años como mínimo y 30 años como

máximo. El fiscal Martinicorena señaló que, al

finalizar la investigación y contar con todos los

elementos, se determinará la pena que solicitará

en la acusación.