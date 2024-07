EN MODO CULTURA

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram



“Nadie camina mejor, te juro que aquel que aprende sobre su andar”

Y es ese caminar de Víctor Lima el que invita a recorrer la hermosa ciudad de Salto.

Increíblemente voy encontrando en mi camino algunos personajes icónicos que han realizado aportes enriquecedores a esta ciudad: ahí está Eladio Dieste, el Señor de los Ladrillos, construyendo lo que se conoce hoy como la terminal vieja; también vi a Horacio Quiroga mirando a su personaje recorrer desesperado el Paraná; en el Museo de Bellas Artes descubrí a Petrona Viera organizando sus cuadros para una exposición; también vi a Marosa di Giorgio ubicando sus libros en la Biblioteca Felisa Lisasola y así seguí mi camino celebrando conquistas con Eddy, Luisito y Federico…

Me enorgullezco de pertenecer a esta ciudad, pero a la vez me sorprendo y asombro al comprobar cuánta riqueza se encierra en ella y qué falta hace aprovecharla mucho más para lograr zambullirse en cultura.

Importa recordar que la palabra “Cultura” se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. Se trata de un término polisémico proveniente del latín con muchos significados interrelacionados y uno de ellos es la excelencia en el gusto por las bellas artes y las humanidades.

Según la RAE se asocia con la acción de cultivar o practicar algo, también puede ser el resultado o efecto de prevalecer conocimientos…

El gestor cultural Ramiro Caiza, en su ponencia del año 2017, presentada en el Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural expresaba: “La cultura como dimensión de la vida misma expresa la posibilidad de subvertir el orden establecido, o sea descentralizar, puesto que lo cultural es ruptura respecto de lo natural, lo cual posibilita que la comunidad ascienda creativamente a nuevas posibilidades de vida”.

Este recorrido realizado me permite detenerme y reflexionar sobre las excelentes posibilidades que ofrece esta ciudad en su relacionamiento con la cultura…

Allí está el majestuoso teatro Larrañaga declarado Monumento Histórico Nacional; las plazas –una de ellas enmarcada en las cuatro estaciones-; el Mercado 18 también declarado Monumento histórico y así podría seguir…

Salto también es una “Cidade maravilhosacheia de encantos mil” pero esos encantos están ahí esperando ser explotados y disfrutados en toda su dimensión.

Es necesario, entonces organizar proyectos que impulsen un enriquecimiento en el camino hacia la cultura.

Considero que dar relevancia a dinámicas sociales que posibiliten “cultivar cultura”, permitirá realzar las actividades propias de estos lugares y favorecer el intercambio cultural.

La organización de proyectos con características de dinámicas sociales enmarcadas en propuestas culturales implica, entre otros aspectos, creatividad e innovación. Es decir, surgimiento de nuevas ideas y de nuevas formas de hacer las cosas. Richard Florida, en su libro “La clase creativa” (2010) propone cuatro fases del pensamiento creativo: Preparación que corresponde a la fase de análisis del problema; incubación en el que tanto el consciente como el inconsciente le dan vueltas al problema; iluminación que es cuando la mente vislumbra una nueva solución y realiza una nueva síntesis. Y verificación que al decir de Florida se trata de “todo el trabajo que viene después”

Florida propone “ciudades que generen nuevas estructuras incluyentes y tolerantes, nuevas formas de organización social y nuevos entornos laborales que promuevan y estimulen la creatividad. La creatividad es un recurso prácticamente inagotable”, expresa, “sin embargo la sociedad sigue fomentando el talento creativo de una minoría y desdeña las capacidades creativas de la mayoría”. Para lograrlo propone la “ciudad creativa” la que debe ser “tolerante, incluyente, multiétnica, multicultural, interracial, un crisol de culturas y creencias diversas en el que participen de manera creativa todos los individuos, sin barreras de raza, nacionalidad, religión u orientación sexual”.

En la publicación “Queremos sonreír/queremos activar la cultura local” se pueden leer una serie de inquietudes que tienen que ver con los cuestionamientos que aquí hacemos: ¿Hace cuánto que la cultura dejó de ser también un reclamo ciudadano? ¿En qué momento se borró de nuestras luchas políticas? ¿Cuándo se diluyó de las promesas y programas electorales? ¿Quién aboga, o grita, o reclama, o se juega el cuerpo por los supuestos que define y defiende la cultura?

Creo que la inversión en proyectos culturales que aprovechen las riquezas con las que contamos en esta ciudad posibilitarían optimizar recursos de todo tipo; hacer un proceso de reflexión y relanzamiento de ideas; propiciar el involucramiento de diferentes participantes; movilizar diferentes agentes en un proyecto común.

«Planificar no significa saber qué decisión voy a tomar mañana, sino qué decisión debo tomar hoy para conseguir lo que quiero para mañana» (Peter Drucker 2005).

Considero que un proyecto debe ser una herramienta de trabajo si lo que se busca es transformar las ideas en acciones culturales.

Y eso es lo que hace falta en esta ciudad y a eso es a lo que nos comprometemos como Seregnistas: poner a Salto en “modo cultura” y así como se aprovechó en 1941 el agua termal que fluía a borbotones, transformado hoy en atracción turística, hacer surgir la cultura desde sus diferentes vertientes y enmarcar las propuestas en escenarios culturales inmersivos que permitan un desarrollo motivante y enriquecedor en el que el salteño pueda ser hacedor de su realidad.

Me gustaría que, al ingresar a Salto, el visitante viera un cartel que dijera: BIENVENIDO: PONGA SU MÓVIL EN MODO CULTURA.

Es así, entonces que prefiero no recordar los “decires” de Alfredo “En mi país qué tristeza”, sino que, frente a este sueño, me quedaré con los “decires” de Mario (…) “es decir, que en mi país/la gente viva feliz/aunque no tenga permiso”

Profesora Soraya Godoy

Gestora Cultural

Operadora en Psicología Social

Presidenta de la Comisión de Cultura de la Junta Departamental de Salto.