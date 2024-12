Alejandro Secco, Presidente del Partido Nacional

“La ciudadanía de Salto clama por un cambio en la administración municipal, es un clamor popular”

El Frente Amplio cumplió esta semana en proclamar las tres candidaturas a la Intendencia de Salto que los representará en las elecciones del 11 de mayo próximo. Pero mientras tanto, ¿qué está pasando en la Coalición Republicana? Para responder a esa y otras preguntas, EL PUEBLO también conversó con Alejandro Secco, Presidente de la Comisión Departamental del Partido Nacional.

– ¿Cómo evalúa lo que ha sido el 2024 en materia política?

– Naturalmente que ha sido un año muy intenso, con un montón de jalones que se fueron sucediendo, las internas, las elecciones nacionales parlamentarias, posteriormente el balotaje. Desde nuestro lugar de la orgánica del Partido Nacional, hemos tenido mucho trabajo coordinando básicamente con las distintas listas del partido tanto en la elección interna como en octubre, y después en el balotaje, sumándole toda la coordinación que ya habíamos iniciado de alguna manera anteriormente con la Coalición Republicana, con la que veníamos trabajando hace tiempo, pero como que en las internas y en octubre se había hecho un trabajo más hacia adentro del partido. En cambio, en octubre empezamos con la defensa de la reforma de la seguridad social y contra el plebiscito que promovía la derogación de la ley y de las Afaps. Ahí hubo un trabajo en conjunto bien importante e interesante con compañeros del Partido Colorado, de Cabildo y del Partido Independiente, que después de alguna manera se continuó en el balotaje. Por otro lado, había toda una movilización más orientada a lo político, a lo barrial, a lo territorial, y desde ese punto de vista la evaluación es satisfactoria.

– Por delante quedan nuevos desafíos, este largo proceso electoral aún no ha terminado, sigue la etapa de la elección departamental, ¿cómo se prepara el Partido Nacional?

– Exacto, el ciclo electoral culmina el 11 de mayo con la elección departamental. Como Partido Nacional, reorganizando filas, después de haber obtenido uno de los objetivos que nos habíamos planteado que era recuperar la Diputación para el Partido Nacional. No es un detalle menor, hacía dos períodos, diez años que el Partido Nacional no tenía Diputado en Salto, que entendemos es una figura preponderante por lo que significa el rol del Diputado como representante y por lo que implica la gestión en la capital, que muchas veces son definitorias. Entonces, uno de los objetivos se alcanzó, que era ese. El otro objetivo que es conquistar el gobierno departamental de Salto lo encaramos ahora en mayo en formato de Coalición Republicana. Sabemos que no es una tarea fácil, ya el balotaje lo demostró, los bloques están muy parejos, para eso sumamos al trabajo que veníamos haciendo un trabajo más específico, que a su vez tiene un formato experimental, de alguna manera, porque es la primera vez que en Salto particularmente vamos a asistir como lema Coalición Republicana, que implica una serie de ajustes y acomodos distintos a los que veníamos acostumbrados.

– Este miércoles el Frente Amplio eligió los nombres de quienes serán sus tres candidatos a Intendente y que trabajarán para retener el gobierno departamental. Hablando con el Presidente del FA nos decía que en ese sentido ya habían sacado ventaja a la Coalición Republicana porque aún no están sus candidatos, ¿qué tiene para decir sobre esa observación?

– Que eso es parcial. En realidad, las vertientes más importantes de la Coalición Republicana ya tienen definido desde hace rato sus candidatos, quizás lo que haya faltado es la presentación pública, pero Marcelo Malaquina por el Partido Colorado fue designado como candidato ya hace más de dos meses, mientras que por el Partido Nacional las internas arrojaron un candidato indiscutible que es Carlos Albisu. Simplemente no hemos cumplido con la formalidad de ungirlos, pero tanto el Partido Nacional como el Colorado ya tienen definidos a sus candidatos, falta definir qué va a hacer Cabildo Abierto, que sería la tercer candidatura. De manera que es algo que no nos preocupa, ya está resuelto, simplemente falta formalizarlo a través de la convención de la Coalición Republicana que seguramente la convocaremos para más adelante, por ese lado no tenemos ninguna urgencia ya que la ciudadanía ya sabe cuáles son los principales candidatos. En todo caso, adelantarse y designar candidatos donde también sorprende el retorno de algún candidato que parecía ya en el ostracismo, pero bueno, necesitan sumar.

– Desde el Frente Amplio se insiste en sostener que el único objetivo de la Coalición Republicana es simplemente sacarlos del gobierno, ¿es así, es lo único que los inspira?

– Si fuera ese el objetivo, no sería simplemente. La ciudadanía de Salto clama por un cambio en la administración municipal, es un clamor popular, y en todo caso nosotros respondemos a ese clamor presentando lo que entendemos son las mejores candidaturas. Por supuesto, más allá de eso, hay una forma totalmente distinta de encarar la acción política y la pública fundamentalmente, el cuidado de los dineros públicos y de la gestión, que obviamente es lo que vamos a marcar en la campaña electoral en la confrontación de modelos de administración municipal. Esto no es poca cosa, es algo que ha generado un hastío en la ciudadanía que se nos presenta cada vez que salimos a reunirnos con la gente y escucharla. Sea en el centro o en los barrios, el reclamo es siempre el mismo.

– La expectativa marcaba que si se sumaba linealmente los votos obtenidos por cada uno de los partidos integrantes de la Coalición Republicana recibidos en el mes de octubre, se partía de una ventaja de poco más de 9 mil votos sobre el Frente Amplio. Sin embargo, como usted mismo marcó hace instantes, en el balotaje les gana el Frente Amplio por 900 votos. ¿Hay preocupación en la Coalición Republicana ante este antecedente de lo que pueda ocurrir en mayo?

– Cada elección ha sido distinta, no solo en este ciclo sino que recorriendo otros antecedentes históricamente, podemos afirmar que no hay elección ganada de antemano. No hay trayectorias que por sí solas ganen elecciones, hay que presentar los mejores candidatos, los mejores programas y después convencer a la gente de que eso es efectivamente así. Es lo que estamos encarando nosotros. Insisto, creo que tenemos excelentes candidatos, hemos venido trabajando y ahora estamos terminando el armado de programas y planes para llevar adelante en la administración, que obviamente es para mejorar y reposicionar a Salto en un lugar que hasta no hace mucho tiempo todos los salteños con orgullo clamábamos. Salto era la segunda capital del país, hoy estamos allá por el lugar 15 o 16, y eso nos ofende, pero sobre todo nos provoca como salteños hacer lo mejor posible para recuperar al departamento.

– El 1° de marzo asumirá Yamandú Orsi la Presidencia de la República, ¿cómo piensa que pueda ser el relacionamiento de un posible Intendente de la Coalición Republicana con un gobierno nacional del Frente Amplio?

– No creo que haya problemas. Justamente algo que uno puede destacar con cierto orgullo de ser oriental es cómo funciona el sistema democrático y cómo funciona con republicanismo la administración tanto en el gobierno nacional como en el departamental. A mí me ha tocado participar, y de alguna manera, trabajar con gobiernos departamentales de un signo y un gobierno nacional de otro, como también me ha tocado del mismo signo. En todos los casos es importante el diálogo, la negociación, la propuesta, tener planes y proyectos. Tengo multitud de ejemplos de proyectos que marcharon muy bien con gobiernos de distinto signo o proyectos que se estancaron con gobiernos departamental y nacional del mismo signo. De manera que el desafío es el mismo, es tener propuestas, gestión y mucha capacidad de articulación y negociación.

– En el marco de las tradicionales fiestas y el nuevo año que se avecinan, y que en breve se viene el último mojón de este largo proceso electoral, ¿cuál sería su mensaje a los salteños?

– Por un lado, celebrar el espíritu republicano y democrático de nuestra sociedad, que con paz y en orden genera cambios y alternancia en los gobiernos, eso es saludable. Y mucho más saludable es en la forma en la que se hace, con diferencias pero con diálogo y articulación. Esperemos que la etapa departamental y municipal transcurra en los mismos términos, y obviamente tenemos la convicción, y para eso trabajamos, de que vamos a obtener el gobierno departamental y seguramente además, varios Municipios del departamento de Salto. En ese sentido, saludar al gobierno nacional con nuestro respeto, y estar prontos para negociar todo lo que haya que negociar para llevar adelante un buen plan para Salto.