En la cancha de Saladero dejarán cicatrices: Marcelo Izaguirre carga con la mochila, Progreso y Almagro

-Para la Divisional «B», será la última fecha de la primera rueda. Domingo de acción y suspenso que es puntual. El equilibrio en la tabla, la suma de postulantes y desde el Colegio de Árbitros, la misión de «pegar en el blanco» si de designaciones se trata. Los dos partidos de cancha de Saladero, dejarán cicatrices. Pero no hay caso: Progreso y Almagro es especial. Para ese duelo, la hora de Marcelo Izaguirre. Una manera de recuperar protagonismo. Con «Medalla» todo es bien claro: cuando quiere ser árbitro de salientes aptitudes, lo es y punto.Válido pasar revista a las designaciones. De pleito en pleito, cada terna.

Programación de partidos – Domingo 8 de junio

Campo de Juego Hora Partido Árbitros Ingreso de Parciales Nacional 13:45 Cerro vs Palomar Fernando López, Johan Ghelfi, Ricardo González Cerro y Progreso al Oeste; Palomar y Almagro al Este 16:00 Progreso vs Almagro Marcelo Izaguirre, Danilo Urrutti, Diego Artave Parque Rufino Araújo 13:45 Parque Solari vs D. Artigas Rubén Ferreira, Guillermo Araujo, Sebastián Hernández P. Solari y El Tanque al Este (principal); D. Artigas y Chaná al Oeste 16:00 El Tanque vs Chaná José Carballo, Jonathan Guglielmone, Andrés Píriz Universitario 13:45 Fénix vs Dublín Central Robert Aguirre, José Ramallo, Didier Cuello Peñarol y Fénix al Oeste; D. Central y Saladero al Este 16:00 Peñarol vs Saladero José de los Santos, Pablo Sena, Gimena Rodríguez

Un sanducero en Nacional-Estudiantes y a Ferro lo arbitra un tacuaremboense

-El Consejo Técnico de la Organización del Fútbol del Interior, resolvió las ternas para la fecha que se viene. Será la última de la primera fase, que tiene a una buena mayoría de equipos salteños ya clasificados, pero a otros con la misión pendiente, como en los casos de Gladiador y Arsenal.Para el juego del Nacional de Alejandro Torrens, la suma de un sanducero, mientras al Ferro Carril local, le llega un tacuaremboense. Todos los partidos se iniciarán a la hora 15.30′ del domingo, a excepción hecha del juego de River Plate que despuntará a las 15. Se trata en este caso, de apelar a nombres concretos: los que serán árbitros centrales.

NACIONAL vs ESTUDIANTES: Charles Barreto (Paysandú).

ESTUDIANTIL vs UNIVERSITARIO: Daniel González Pérez (Río Negro).

PIRATA JUNIORS vs ARSENAL: Néstor Coelho (Rivera).

FERRO CARRIL vs PEÑAROL: Santiago Gómez (Tacuarembó).

RIVER PLATE vs INDEPENDIENTE: Carlos Paz (Artigas).

BARRIO ALBISU vs TABARÉ: Rafael Arrué (Soriano).

GLADIADOR vs OBREROS UNIDOS: Luis Ferreira (Rivera).

«Tenemos la soga en el pescuezo»

–Abel Rumi está asociado a la historia de Gladiador. ¿Por qué no establecerlo en esos términos, si definitivamente es así?. Ayer acudió a La Trastienda del Fútbol de Radio Arapey. Invocó tiempos vigentes, complicaciones clubistas, en razón de las economías salpicadas de incertidumbre. El cuesta arriba para contemplar presupuestos y apeló a una síntesis al margen de anestesia alguna: «tenemos la soga en el pescuezo». Ocurre que en un pasaje del diálogo, Abel Rumi no se guardó la convicción, «porque si del fútbol salteño hay que hablar no queda menos que calificarlo: es un fútbol caro». Al dirigente de Gladiador, no le faltan razones.

Tigre y Lazareto en Femenino: hoy es la copa para ganarsela

La hora de la final llegó para el fútbol femenino de la Liga Salteña, Será hoy desde las 21.45′ cuando se enfrenten en el gimnasio de Universitario; el duelo de Tigre vs Lazareto.La copa está servida, pero la consagración también. La idea potencial de crear la categoría y que el fútbol Sala en femenino ganase espacios. Mientras los neutrales van admitiendo «el acierto de la nueva propuesta, no solo por la clase de partidos que hemos tenido, sino por la aceptación de los aficionados que no han faltado». Desde EL PUEBLO, formulada la invitación. Una final que valdrá la pena. O es Tigre. O es Lazareto.