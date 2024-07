Protagonistas

Salvo alguna excepción, en la que tal o cual dirigente político se atrasó unos minutos de la hora prevista, todos llegaron al lugar de votación a la hora que habían señalado que lo harían. Y hablaron en ese preciso momento con EL PUEBLO…

Álvaro Lima destacó “el hecho histórico de contar Salto y el norte del país con un precandidato a la Presidencia de la República”

Pocos minutos pasadas las 13.30 llegó a la Escuela de Administración y Servicios el Diputado frenteamplista Álvaro Lima, quien sostuvo que se venía llevando a cabo “una gran operativa organizacional”, para luego reflexionar: “al ser una elección interna que no es obligatoria, se debe trabajar mucho más, comenzando por el aspecto motivacional.

Después, creo que lo más importante, más allá de las preferencias partidarias, es valorar la instancia democrática, sobre todo en un contexto latinoamericano bastante complejo, con situaciones críticas, como lo que pasó en Bolivia hace unas horas con un intento de afectación directa a la democracia, más la situación de Ecuador…Creo que en ese sentido tenemos que valorar la instancia de poder cada tanto presentarnos a la ciudadanía, rendir cuentas, presentar nuestras plataformas y propuestas y sobre todo levantar la mirada. Creemos que el sistema político en general necesita empezar a recuperar algo de credibilidad que ha perdido”. Consultado acerca de si había algún componente especial en esta instancia, dijo que “como elemento particular tiene el hecho histórico de contar Salto y el norte del país con un precandidato a la Presidencia de la República. Más allá naturalmente del parentesco directo, es un hecho histórico que por primera vez el Frente Amplio tiene una candidatura por fuera de la zona metropolitana. Eso es de destaque”. Agregó las próximas horas serán “un poco de descanso” para luego ya iniciar una etapa “de evaluación” y “ver si se cumplió el objetivo de elevar el número de votantes…Hay que planificar octubre y también una eventual segunda vuelta”, manifestó.

Francisco Merino: “pujando mayormente por el grupo y por Marcelo Malaquina, que es la renovación”

El precandidato a Diputado por el partido Colorado Francisco Merino arribó a las 9 de la mañana a la Escuela 5 y dijo que vota siempre allí “porque viví toda mi niñez y mi adolescencia acá en el barrio Baltasar Brum”. Luego enfatizó en que “estas elecciones significan muchísimo para mí porque estamos apostando de lleno al cambio, a la renovación del Partido Colorado. Estas elecciones, dependiendo de lo que diga la gente hoy, son el comienzo de ese cambio y renovación. Vamos a ver si la gente acompaña y opta por un cambio o va a seguir siendo más de lo mismo, o sea las mismas caras de hace veinte años. Entonces estamos trabajando en eso. Así que estas elecciones son muy importantes, y además porque tengo una precandidatura a la Diputación, que no es poca cosa. Antes, yo nunca me había postulado a nada, así que es todo un desafío también. Ahora me tocó estar en un papel más preponderante, de más relevancia, pero pujando mayormente por el grupo y por Marcelo Malaquina, que estamos convencidos que es la renovación del partido.

Ramón Fonticiella: “estamos tranquilos, tratando de llevar siempre una palabra de esperanza”

Puntualmente a las 11.30 estaba en la Escuela 2 Ramón Fonticiella pronto para votar. Respecto a cómo había visto la jornada hasta ese momento, dijo: “muy pobretona…Creo que jugó muy fuerte el grado bajo cero que había a las 7 de la mañana… Eso influye mucho. Lo otro que influye es la apatía generalizada que el mundo de hoy tiene. Hay un descreimiento nada menos que en la democracia, que para mí es la forma más digna de los humanos, sean cristianos, marxistas, ecologistas o lo que sea, pero unos iguales a los otros”. Dijo además que en cada elección “se renueva la esperanza de un país organizado, de una sociedad equilibrada, de una sociedad y un país en paz…”. Refiriéndose a su trabajo durante el día, dijo que.”hay algunas deficiencias en la dotación de listas de algunas mesas y por eso nos estamos dedicando a recorrer un poco el pueblo… Es algo que en todas las elecciones pasa, que faltan listas. Pero estamos tranquilos, tratando de llevar siempre una palabra de esperanza a todo el mundo”.

Pablo Constenla: “es el derecho más lindo de esta democracia, poder expresar nuestra voluntad”

“Mi escuela, qué lindos recuerdos”, expresó Pablo Constenla cuando arribó a la Escuela 3 a la hora 10.30, entonces explicó: “soy de la zona entre el Centro y Palomar, tengo lindos recuerdos de esta escuela”. Ya hablando de la instancia electoral, dijo que le significa “mucha responsabilidad y también mucho orgullo de poder representar a tantos compañeros que han puesto en mí esa fe y esa esperanza”. Después reflexionó: “También estamos trabajando con mucha humildad como venimos actuando siempre y, como digo, con responsabilidad, honestidad, firmeza… Me parece que ese es el camino y el ejemplo que hay que dar en esta actividad”. En cuanto a expectativas manifestó: “Esperemos que sea una buena votación, si bien no es obligatoria, es el derecho más lindo de esta democracia, poder expresar nuestra voluntad, nuestra preferencia. Siempre las elecciones internas son de baja votación, pero como dije, esperamos que la gente concurra a expresarse por las diferentes ideas, partidos, candidatos”. Asimismo destacó la labor de los jóvenes: “nuestra lista tiene gran empuje de los jóvenes, militancia y sobre todo participación en la política. Antes, el joven tenía un rol quizás más de colgar carteles, hoy en cambio hay una mayor participación. El involucramiento de los jóvenes, por suerte en nuestra agrupación se da y es algo que nos gusta mucho. En definitiva acá lo que estamos haciendo es elegir nuestro futuro, el futuro que queremos, o el que estamos convencidos que queremos”.

Agustina Escanellas: “Quiero ser de las generaciones que vean a mi partido crecer”

La dirigente colorada Agustina Escanellas llegó a la Escuela 1 a la hora 11 puntualmente. Contó que “a las 7 de la mañana abrimos el local y empezamos a armar el comando para la acreditación de todos los circuitos, eso es lo primero, y después todos los circuitos barriales, donde ahora comenzó a moverse un poquito más. Ahora viene la parte más emocionante, así que a disfrutar la jornada y seguir estando al pie para lo que necesiten los dirigentes. La idea es seguir así el resto del día, que no le falte nada a la gente para ir a votar, seguir con toda la logística de autos por ejemplo, llevando y trayendo a la gente y seguir repartiendo listas”. Respecto al significado que le asigna a esta instancia en particular, dijo emocionada que “es la elección más distinta de mi vida y no sé si no es la más importante de mi vida, por todo lo que representa a nivel personal”. Luego indicó que solo restaba “esperar con cautela y con la esperanza que el Partido Colorado se renueve. Si se renueva crece y nosotros queremos ser una generación capaz de ver a nuestro partido crecer, ese es el mayor anhelo. Quiero ser de las generaciones que vean a mi partido crecer, como cuando éramos chicos, y no morir o seguir estando muy abajo en la tabla”.

Rodrigo Albernaz: “estamos pidiendo un poco más, estamos pidiendo el apoyo para poder lograr una candidatura a la Intendencia”

“Un domingo especial, de elecciones no obligatorias, por ende diría yo, más importantes aún porque en función de esto medimos cuál es la salud de nuestra democracia”, comenzó expresando el diputado cabildante Rodrigo Albernaz. Sostuvo luego que “como representante de Cabildo Abierto y en nombre de Manini Ríos, estoy invitando a votar en la interna de Cabildo, a renovar la confianza de ese voto que nos fue dado en 2019 y que hemos sabido cumplir, como partido y también en lo personal creo que he sabido cumplir como representante nacional. Esta vez estamos pidiendo un poco más, estamos pidiendo el apoyo para poder lograr una candidatura a la Intendencia. Como legisladores hemos podido aportar al departamento todo lo posible”. Se refirió además a su aspiración a ser Intendente: “Pero también hemos aprendido que el lugar desde el que más podemos incidir en la vida de los vecinos es la Intendencia. Por eso, y por solicitud de nuestro sector hemos asumido el desafío de intentar ser elegido Intendente de Salto, por la simple razón de que queremos ser protagonistas y hacer las cosas importantes para Salto. El perfil será el de trabajo, constancia y compromiso con nuestros vecinos”.