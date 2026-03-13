Panadería Panonno: 10 años de trayectoria y certificación ISO 9001.

En la jornada de ayer, jueves 12 de marzo, la empresa salteña Panadería Panonno marcó un hito en su trayectoria al celebrar su décimo aniversario. El acto institucional se desarrolló en su planta de elaboración, ubicada en Ruta 3 km 485, donde la firma reafirmó su liderazgo y consolidación en el mercado del litoral uruguayo.

Bajo la consigna «10 años produciendo confianza», la actividad contó con la destacada presencia del Intendente de Salto, junto a otras autoridades departamentales y representantes institucionales. En un clima de profunda emoción, la familia Luzardo-Balatti acompañó el desarrollo de la ceremonia, subrayando el carácter familiar y profesional que ha impulsado este exitoso proyecto empresarial.

Calidad certificada: Un respaldo internacional para Panonno

Uno de los momentos centrales del evento fue la presentación pública de la certificación internacional ISO 9001. Este reconocimiento acredita formalmente el sistema de gestión de calidad implementado por la empresa en todos sus procesos productivos y operativos, validando la excelencia y la seguridad alimentaria que la marca proyecta hacia el futuro.

Durante la parte central del acto, el director de Panonno, Martín Luzardo, compartió una reflexión sobre el proceso de crecimiento de esta primera década y los desafíos proyectados para el próximo ciclo. Luzardo destacó que la inversión en infraestructura y tecnología ha sido el motor fundamental para alcanzar este estándar de calidad internacional, permitiendo que la firma compita con los más altos niveles de exigencia.

Compromiso con el desarrollo productivo y el equipo humano

El encuentro logró reunir a los pilares que han sostenido el crecimiento de la empresa: desde proveedores y clientes comerciales, hasta el cuerpo de funcionarios y colaboradores. La elección de la planta de elaboración como sede buscó mostrar la transparencia y la organización de un proceso productivo que es orgullo para el departamento de Salto.

La celebración también incluyó un emotivo reconocimiento a los funcionarios que cumplen diez años de labor ininterrumpida. Se subrayó el rol fundamental del equipo humano que ha acompañado el desarrollo de la empresa desde sus cimientos, consolidando la identidad de la firma.

Agenda de aniversario y presencia en Salto

Este acto institucional marca el inicio de una agenda de celebraciones que se extenderá durante todo el mes de marzo. La empresa reforzará su presencia en la ciudad mediante campañas publicitarias y una renovada identidad visual en su casa central de Avenida Blandengues, donde ya lucen ploteos conmemorativos por estos diez años de compromiso, calidad y producción local.

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