Detuvieron en Bolivia al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset

Sebastián Marset fue detenido en Santa Cruz de la Sierra y trasladado bajo custodia de la DEA. Es uno de los prófugos más buscados por narcotráfico en la región.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue detenido este viernes en un operativo realizado en Santa Cruz de la Sierra, en el marco de una acción coordinada entre autoridades bolivianas y organismos internacionales que lo buscaban desde hace años por su presunta participación en una de las mayores estructuras criminales de la región.

Considerado uno de los prófugos más buscados de Sudamérica, Marset está señalado como líder de una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos con ramificaciones en varios países. Su captura representa un golpe significativo para las redes del crimen organizado que operan en el Cono Sur.

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Tras el procedimiento, el detenido fue puesto bajo custodia de agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) y trasladado en un vuelo con destino a Lima. Desde allí, se prevé que continúe su traslado hacia Estados Unidos, donde enfrenta causas abiertas vinculadas a tráfico internacional de drogas y operaciones financieras ilícitas.

En paralelo, autoridades de Paraguay también siguen de cerca el proceso judicial, ya que Marset figura como una pieza clave en la investigación de la Operación A Ultranza Py, una de las mayores pesquisas contra el narcotráfico en ese país, que desmanteló una extensa red dedicada al envío de grandes cargamentos de cocaína y al blanqueo de capitales.

La detención del ciudadano uruguayo marca un nuevo capítulo en la lucha contra el crimen organizado internacional y abre un escenario judicial complejo, en el que varios países podrían disputar su extradición para que responda ante la Justicia por los delitos que se le atribuyen.

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