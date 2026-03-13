ASSE advierte por estafas en WhatsApp y niega pedir códigos

ASSE reiteró que no solicita códigos por WhatsApp ni por SMS y alertó sobre una modalidad de estafa que busca clonar cuentas mediante engaños.

ASSE vuelve a advertir por estafas en Whatsapp: no solicita códigos ni datos personales

Ante nuevas consultas recibidas por llamadas telefónicas y mensajes vía Whatsapp, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) reiteró que no solicita ningún código ni datos personales a usuarios particulares ni a la población en general.

Según informó el organismo, en el último año se han repetido distintas maniobras fraudulentas en las que delincuentes utilizan el nombre de ASSE para intentar engañar a las personas a través del celular. Los contactos suelen llegar desde números desconocidos, incluso algunos con característica correspondiente a Argentina (+54).

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La modalidad es variada. En algunos casos los estafadores se comunican ofreciendo supuestos servicios de salud, avisando sobre presuntas esperas con especialistas o informando cambios en la atención. También se han detectado llamados en los que se intenta convencer a la persona de que puede obtener un supuesto “pase sanitario”, instancia en la que los delincuentes solicitan datos personales.

En otras situaciones, el objetivo es obtener el código de verificación que llega por SMS al teléfono de la víctima. Si la persona entrega ese código, los estafadores pueden clonar la cuenta de Whatsapp y acceder a todos sus contactos, utilizando luego esa cuenta para continuar el engaño con otras personas.

Desde ASSE remarcaron que no es necesario que los delincuentes obtengan previamente datos como nombre, cédula de identidad o dirección para concretar la maniobra. Muchas veces basta con conseguir el código enviado por SMS para tomar control de la cuenta.

Cómo evitar la estafa

Una de las formas más simples de reducir el riesgo es activar la función de verificación en dos pasos en Whatsapp. Para hacerlo se debe ingresar a los tres puntos ubicados en la parte superior derecha de la aplicación, luego entrar en “Ajustes”, seleccionar “Cuenta”, ir a “Verificación en dos pasos” y activar la opción.

Posteriormente se deberá crear un PIN de seis dígitos que se pueda recordar y, además, se recomienda añadir un correo electrónico para recuperar el acceso en caso de olvidar ese PIN.

Desde el organismo recordaron que ante cualquier contacto sospechoso lo recomendable es no compartir códigos ni datos personales y verificar la información por los canales oficiales.

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