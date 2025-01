No vivimos en una simulación (aunque a veces lo parezca)

Estoy cansado, lo admito. Cansado de escuchar a gente seria decir que vivimos en una simulación, bueno, en realidad hay que admitir que la seriedad se va al piso con ese comentario. Como si la vida fuera un videojuego mal diseñado por un programador con déficit de atención.

¿En serio, gente? ¿Tan difícil es aceptar que esto que vivimos es la realidad? ¿Que ese vecino que corta el césped a las siete de la mañana un domingo no es un bug del sistema, sino simplemente un tipo que nos quiere hacer la persona más infeliz? ¿O que los precios del súper no son una falla en la matriz, sino el resultado de un sistema económico que decidió abrazar el caos como estilo de vida y recordarnos que te rompés el lomo laburando todo el mes para no poder darte un gusto?

Matrix nos hizo mucho daño porque instaló, de forma gratuita, la idea de que todo esto es falso, que somos prisioneros en un mundo digital creado por máquinas súper inteligentes, pero la realidad, si es que es la realidad, ni siquiera nuestras computadoras pueden mantener una videollamada sin congelarse, ¿y vamos a creer que las máquinas gobiernan nuestra existencia?

Además, si esto fuera una simulación, ¿no podríamos pedirle al «programador» que nos haga la vida un poco más fácil? Tipo: “Hola, soy el Usuario 0001357, me gustaría solicitar un parche que arregle mi migraña, y ya que estamos, un actualización que mejore mi cuenta bancaria. Gracias.”

Y ni hablemos de los que usan esto como excusa. “No pago la tarjeta porque todo es una simulación, man.” Claro, bro, probá decirle eso al cobrador cuando te golpee la puerta. Spoiler: te va a recordar muy rápido que la simulación no incluye perdón de deudas.

En fin, basta. Aceptémoslo: esto no es una simulación. Esto es la vida, con toda su aleatoriedad, absurdos y momentos de «¿pero qué carajos?». Y está bien así. Porque si fuera una simulación, estoy seguro de que alguien ya habría encontrado el truco para evitar el tráfico o los semáforos en rojo. Y no lo han hecho. Así que, por favor, basta de conspiraciones. Mejor enfoquémonos en algo más importante, como descubrir de una vez si el pancho es hervido o a la plancha. Porque eso sí es un tema real.

Fin de la transmisión.

No me pidan reiniciar el sistema.