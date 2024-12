Especial de Navidad

Padres de bebés nacidos sin vida

“En tu nombre”, una ONG para “hacer visible lo invisible, transformar el dolor en amor, acción y servicio”

Alguna vez EL PUEBLO habló de “Luz del Cielo Uruguay”, una ONG conformada por familias que al nacer un hijo, debieron enfrentar la realidad que este llegara sin vida. Hoy se denomina “En tu nombre”, pero la apuesta es la misma: hacer visible lo invisible, transformar el dolor en amor, acción y servicio. Su mensaje de fortaleza y esperanza ante la adversidad, parece un lema ideal para estas fechas de fin de año. En Salto, están por ejemplo Ana Rosa Carballo y Fabián Osorio, papás de la bebé Mía Elisabet, con quienes volvió a conversar este diario.

- espacio publicitario -

A modo de información, dijeron que “a los bebés nacidos sin vida se los registra como óbito fetal masculino/femenino, sin su nombre y solo con el apellido de la madre”. Por lo que se lucha por una ley “que permita incluir en el registro el nombre del bebé y el apellido del padre con expresa voluntad y mediante autorización de la madre”

Contención

“En tu nombre ahora es una ONG que se dedica a la contención y a luchar por leyes que amparen cuando un bebé nace sin vida”, comentó Fabián. Es un grupo que “también enseña”, destaca este matrimonio, y cuentan que “logramos traerlo, vino a la Universidad, fueron 120 profesionales que estuvieron presentes y se indicó, se proporcionó información de cómo tratar a una madre en el caso de que pierda un bebé, de cómo hablar con la familia, que era algo que acá en Salto, como que es algo pasajero, no se le brinda la importancia que debería tener debido a todo lo que acarrea perder un hijo”.

Contaron luego que en mayo próximo “va a hacer 4 años que perdimos a la bebé y eso fue lo que nos incentivó a buscar soluciones, buscar respuestas, buscar apoyo, nos encontramos con una ONG que en un momento era Luz del Cielo, y logramos traerla para brindar eso que nosotros creemos que es tan necesario y en el momento, si bien no somos parte activa de la ONG, logramos que sigan mandando las cajitas…”.

Estas “cajitas” se entregan a la familia cuando se retira del centro hospitalario: “es algo muy importante, mucha gente capaz piensa que la cajita después que perdés a tu hijo no tiene sentido, y sin embargo tiene mucho sentido -dice Fabián- porque ahí es donde vos tenés un osito, tenés una planilla donde está la medida, la huella del bebé…Es algo que se le brinda a la madre para que, aunque tenga ese dolor que lo tenés para toda la vida, tiene un presente, fue algo muy positivo”.

Ana Rosa es el nexo, “cuando faltan cajitas acá, que no hay más, ella llama a Belén, que es la encargada allá (en Montevideo) y le mandan las cajitas para el hospital. La verdad que es un duelo que no superás nunca, perder un hijo no es fácil, no es lindo, imaginate que vas con la ilusión de volver a tu casa con tu hijo y volvés con las manos vacías…Fue lo que nos pasó a nosotros. Por intermedio de nuestra hija, Mía Elisabet, logramos que vinieran a brindar esa charla”.

Coincidieron finalmente que “igualmente falta mucho por hacer, mucho por difundir, mucho por ayudar”. Y añadió Fabián: “yo creo que algo que está en el debe todavía dentro de la de la medicina en el Uruguay, es el tema de qué pasa cuándo uno pierde un hijo, con qué herramientas se cuenta para ayudarlo, qué apoyo psicológico se le brinda a la mamá, al papá y a la familia, es algo que no está pasando, o pasa pero debería ser mucho más”.

Con María Cristina Testa, Susana González y Mirta Ancellotti

“En el taller fui encontrando en las mujeres maravillosas que me acompañan el gusto por la lectura de la poesía, contar cuentos y leer ensayos”

María Cristina Testa es maestra y animadora sociocultural de UNI 3 del Taller “A puro cuento y poesía”. Vino hasta la redacción de Diario EL PUEBLO acompañada por Susana González, que nos contó que “una integrante del taller le puso el círculo mágico, porque a las 5 de la tarde de cada miércoles nos reunimos en un círculo a leer y compartir historias”, y Mirta Ancelotti, que dice haber despertado en el taller su condición de escritora de poesía en plena pandemia, “me cambio la vida”. Solo una pregunta alcanzó para que fuese el disparador para que nuestras tres invitadas expusieran sobre el trabajo que realizan semanalmente desde el taller de lectura y escritura en la UNI 3.

– ¿Qué balance hace del 2024 que ha tenido?

– Fue muy bueno desde que se empezó con el taller. A mí me invitó Susana a integrarlo, fue en plena pandemia que lo empezamos con apenas dos alumnas. Fue creciendo y al día de hoy asisten 18 inscriptas, porque como dice Machado, vamos haciendo camino al andar, y en la tarde. El taller se llama “A puro cuento y poesía” porque el cuento nos deleita, nos da placer, nos transporta a mundos inventados, podemos identificarnos con personajes, nos emociona, nos hace llorar o reír. Y la poesía, es el lenguaje más puro que tenemos que rescatar, hay que leer poesía. A medida que pasaron los años en el taller, fui encontrando en las mujeres maravillosas que me acompañan el gusto por la lectura de la poesía, el gusto por contar cuentos, y leer ensayos. En nuestro taller se ha conformado un hermoso grupo humano porque más allá de lo que leemos y de los autores a los que nos acercamos, que fueron muchos en estos años, destaco el grupo de amigas que se formó, que es unido, tiene mucha cohesión, los vínculos son muy buenos, algo que es fundamental para que las cosas funcionen bien.

Este año tuvimos muchas sorpresas, cada vez nos unimos más.Los hijos de Mirta le publicaron su libro “Dulce locura”, que en mayo lo presentamos en UNI 3. Pero hemos hecho otras muchas actividades. En mayo también hicimos una suelta de libros con el objetivo de reformar la biblioteca de UNI 3, donde hicimos un encuentro de lectura donde invitamos a los vecinos para realizar distintas lecturas.

Este año nos avocamos a los escritores uruguayos y sobre todo a los salteños, como en la poesía de los sentidos de Ida Vitale, nos permitimos volar también como las mariposas de Marosa Di Giorgio, nos adentramos en el mundo del nosotros de Circe Maia, nos abrazamos con el libro de los abrazos de Galeano, nos deleitamos con los cuentos de Benedetti y con Enrique Amorim nos dimos cuenta que no solo encontramos en él al escritor de la ciudad sino al pintor, porque su poesía es sencilla pero es de puro paisaje.

Pero además, fuimos a Artigas al encuentro regional de UNI 3. También fuimos invitados a APLAS, donde hicimos un pequeño espectáculo de poesía donde llevamos a Lorca, Machado y a Benedetti, donde se terminó armando una conjunción de las artes plásticas con la poesía y el canto, porque en el taller tenemos a una compañera que musicaliza los poemas con su guitarra. Nos invitaron al Hotel Concordia a un encuentro de poesía y música, que fue una de las cosas más lindas que hicimos. Y el otro día cerramos el año en UNI 3 en donde estuvimos con Nicolás Guillén, con guitarra, canto y tamboriles.

Claudia Curi, Espacio Dharma

“La verdadera felicidad es aquí y ahora”

EL PUEBLO dialogó con la terapeuta Claudia Curi, que tiene una maestría en Psicología y otra en Biodescodificación, que junto a la profesora Andrea Arbiza formaron el Espacio Dharma.

– ¿Qué balance se hace del 2024 que han tenido?

– Este 2024 fue una maravilla, año en que nace el Espacio Dharma.Los talleres fueron todos un éxito y a cupo lleno. O sea que con Andrea encontramos una necesidad que había en Salto de tener este espacio donde poder conectar con nosotros mismos, y de adentro un poco más hacia adentro. Cuando dimos el último taller la pregunta que nos hacían todos era cuándo arrancábamos de nuevo. Eso habla de que fue realmente un año maravilloso.

– ¿Cuáles serían entonces las expectativas para el año que se viene?

– Lo que hicimos este año fueron talleres bimensuales, además de las consultas individuales que hacíamos un día en particular, porque hay personas que no prefieren lo grupal, por más que jamás exponemos a nadie, participa del taller el que quiere participar y el que no quiere no lo hace, lo que obviamente respetamos, porque hay gente que le gusta esa instancia más privada, porque a veces está eso de que quiero hablar pero no en público. Por eso hicimos un día consulta y al otro día el taller. Nos estamos planteando con Andreaver la posibilidad de poder hacer el año que ya comienza talleres mensuales, lo mismo con las consultas individuales.

– En estos días que vivimos envueltos en el espíritu de las tradicionales fiestas de fin de año, ¿qué mensaje le gustaría dejar a nuestros lectores?

– Desde el punto de vista de lo que es la Biodescodificación y de lo que es la Psicología en sí, me parece súper importante que en estas fechas donde las personas se encuentran con determinadas añoranzas, donde creen que las fiestas son un momento en que el otro está feliz y yo no, que creen que el otro está pasando bien en estas fechas y yo justo estoy extrañando a alguien que no está o estoy sintiendo como que antes fue mejor. Lo más importante que podemos plantearles a todos es que puedan conectar con la verdadera felicidad que es el aquí y ahora. Lo que nosotros muchas veces trabajamos es justamente eso, lograr que la persona no esté tan disociada sino que esté más en tiempo presente. Y este tiempo presente nos invita a todos a tener una noche especial, a comer algo rico, a estar con esa persona que elegimos. Hasta nos vestimos distintos. Van a ser unas noches, como los días, únicos e irrepetibles.

Entonces, disfrutemos de los que sí están y transformemos a los que quizás hoy no están porque están de viaje o porque hayan trascendido, poder transformarlos en que sí están con nosotros y que sí viven en nosotros mientras los estamos recordando. Desde la Psicología recordar es revivir, desde la Biodescodificación cada vez que nosotros recordamos revivimos. Por eso, recordemos pero hagámoslo desde el amor, todos estamos añorando a alguien o todos estamos de alguna manera recordando un momento en el que creemos que fuimos felices, pero tenemos enfrente de nosotros una hermosa oportunidad de ser felices, que es hoy y que hay que aprovecharla. Si nos quedamos mirando para atrás, la vida se nos pasa por enfrente y no nos damos cuenta, y después añoraremos este momento. Así que lo que podemos plantear como súper importante, es que puedan estar en tiempo presente siendo feliz con esto que nos toca vivir hoy, mirarlo desde ese lugar, desde el lado de la felicidad y que nos encuentre en un 2025 con mucho amor propio yendo de adentro y mucho más hacia adentro.

Analía da Cunha Barros, Coach Vocacional y Ejecutivo

“Conectando con las virtudes y valores humanos es la forma de enfocarnos hacia dónde queremos ir”

Analía da Cunha Barros es Coach Vocacional y Ejecutivo, y en esta charla con EL PUEBLO nos cuenta detalles de su trabajo.

– ¿En qué consiste el trabajo de coach que realiza?

– Como soy un coach vocacional, acompaño a las personas a que puedan encontrar sus fortalezas y a su vez ir hacia dónde quieren ir. Por ejemplo, acompaño a los adolescentes que recién están empezando el camino para que puedan verse ellos mismos y tratar de ver qué es lo que quieren, porque la vocación es algo que se va descubriendo y construyendo. Y a las personas que están terminando su ciclo a determinada edad, pero que aún buscan algo nuevo. Entonces, la idea es acompañar a las personas a que puedan descubrirse a ellos mismos en el autoconocimiento y en el descubrimiento, ver qué fortalezas y debilidades tienen, qué herramientas necesitan adquirir para que puedan enfocarse hacia dónde quieren ir.

He acompañado a muchas personas que están en situaciones difíciles, que no saben cómo resolver ciertos problemas, y lo que en realidad les falta a veces es enfoque. Por eso es una conversación, es ir haciendo preguntas donde voy viendo en el comportamiento y en la emocionalidad del cuerpo cómo reaccionan yque ellos vayan descubriendo y reconociendo en su corporalidad. Por eso digo que se trata de un proceso de reconocerse y ver hacia dónde pueden ir. También trabajo con personas que pueden estar pasando por procesos difíciles en el trabajoporque pueden necesitar de una aceptación radical de dónde están, porque no pueden elegir. He acompañado a personas que por ejemplo, necesitan perdonar a alguien porque sí o sí tienen que estar con esa persona. O sea, ese proceso de aceptación que hay que tener por enfermedad, termina siendo algo sanador que trae paz, es hacer pequeños aportes en la sociedad que puedan ir sumando y que sean exponenciales.

– A veces es difícil poder mirarse frente al espejo…

– Tal cual. La autocrítica es una de las cosas más difíciles, es como que hoy se premia que seamos todos perfectos, que hagamos las cosas bien y que todo esté bien. Y en realidad, como que a veces vernos a nosotros es muy difícil, por eso debe estar el otro, para hacernos esa pregunta que a veces nos incomoda y que nosotros no nos haríamos. Cuando hay una persona a la que le estás pidiendo ayuda, que es lo más importante, porque una de las etapas del aprendizaje es pedir ayuda, cuando eso sucede, es el momento en que estamos prontos para aprender, y cuando hay alguien del otro lado en el servicio, se da esa relación, esa confianza.

– En estos días que vivimos envueltos en el espíritu de las tradicionales fiestas de fin de año, ¿qué mensaje le gustaría dejar a nuestros lectores?

– Para el nuevo año, lo más importante es que podamos conectarnos con las virtudes y con los valores humanos, reconociendo que es la forma de enfocarnos hacia dónde queremos ir. Reconocer que hoy tengo esto, pero este valor, esta virtud, son las que necesito para avanzar. Y en el trabajo que realicemos, descubrir cuáles son esos valores y virtudes, que son los que nos dan enfoque, porque hoy en día es tan difícil poder enfocarnos al haber tanta oferta, que se traduce en que haya mucho ruido de fondo que nos hace perder. Entonces, reconocer cuáles son nuestros valores y virtudes para ir hacia ahí y enfocarnos hacia dónde queremos ir, eso es lo más importante.