Cuenta con un Centro de Especialización Hotelera Gastronómica para sus estudiantes en termas de Gauviyú

Días pasados se inauguraba en las termas de Guaviyú, departamento de Paysandú un nuevo parador.

Este se sumó a los demás servicios del centro turístico que venían siendo gestionados por la UTU a través de sus carreras profesionales para el sector.

El complejo de cabañas y parador se ha transformado así en un centro de especialización para los estudiantes de turismo de la UTU y ya hay varios de ellos participando como becarios y pasantes.

El Director del IAE Robert Alvez dijo a EL PUEBLO que esta oportunidad de fortalecimiento de las competencias tiene gran impacto en los estudiantes y en el propio instituto que ha aumentado su matricula

“El Centro de Especialización Hotelera Gastronómica de Guaviyú es un anexo del IAE Salto.Nosotros accedemos a él gracias a un convenio entre la Intendencia del Paysandú y la UTU en el cual tenemos 46 cabañas y el parador, que está siendo gestionado por nuestros estudiantes como centro de práctica.”



Pasantías y becarios

“Allí pueden hacer sus pasantías profesionales, en el carácter de pasantes, no solamente estudiantes del IAE, sino también de la Escuela Catalina Herrera de Castaño, en el curso de Gastronomía, y también de las técnicas de Paysandú. La visión del centro es ser un centro de referencia a nivel regional, con lo que refiere a turismo. Nosotros ahora tenemos 13 becarios, que es un tiempo de un año y medio, en el cual reciben un salario y desempeñan su tarea en diferentes áreas . Tenemos becarios en Administración, Recreación, Mantenimiento, Gastronomía, y después el pasante, que es otro carácter, en el cual el estudiante cumple una cierta carga horaria para terminar su carrera. En algunos cursos eso depende, varía la carga horaria de acuerdo al curso. Por ejemplo, un curso de Gestión de Empresas Turísticas son 80 horas, en tecnología son 40 en cada año. O sea que depende del curso la carga horaria de práctica profesional que tenga”

Explicó que el objetivo del Centro es fortalecer todo el desarrollo competencial de los estudiantes mediante la práctica.

“El centro, el año pasado, cuando comenzó a funcionar en marzo, empezó con la gestión de las cabañas, entonces ahí está la parte de Administración, la parte de Mantenimiento , esa fue la primera parte. Ahora, la segunda parte que se suma es la parte Gastronómica, con el Parador. Ahí fortalecemos, ahí cerramos toda la parte del convenio que tenemos con la Intendencia. Tenemos ahí estudiantes de Servicios Generales, que son estudiantes becarios de la Escuela Catalina Herrera de Castaño, que ellos hacen servicios de mantenimiento , de electricidad, de sanitaria.”



El impacto en los estudiantes y el IAE

“El centro es un fortalecimiento de sus aprendizajes y también la motivación, que ellos puedan ver el desarrollo competencial y también proyectar el curso que están haciendo, ver la importancia a futuro, en qué lo pueden volcar, en qué se pueden desenvolver en el sector turístico luego.

Y acerca más estudiantes , este año tuvimos un incremento importante en la matrícula, porque también se han sumado nuevos cursos, pero sí, la verdad que también digo que sí, eso impacta y mejora también la calidad de los aprendizajes también de ellos.”

Alvez agradece a la Intendencia de Paysandú “por la oportunidad de tener este centro de relevancia para los estudiantes porque estamos orgullosos de tener un centro de práctica dependiendo del IAE en esta región, porque por ejemplo algunos estudiantes si no, tienen que hacer su pasantía e irse al Este, pensando en la gestión de gastronomía, ahora lo hacen allí ,la verdad que es muy importante y agradecido por la Intendencia también que facilitó ese proceso.”



Porqué en Paysandú y no en Salto

Seguramente muchos se preguntarán porqué se concreta este centro en Paysandú y no en Salto, consulta que trasladamos a nuestro entrevistado.

“El IAE tiene una visión también regional y nacional, porque estos institutos que son nueve en el país, cada uno de ellos tiene una orientación diferente y la idea es que sean de referencia a nivel regional y nacional, entonces en ese sentido no es solamente IAE para Salto, sino que también trabaja con Paysandú, con otros departamentos en forma sinérgica y también que estos institutos se complementen entre ellos”, aclaró el Director de IAE Salto.