APOSTILLAS DE CAMPAÑA N°36

Edición Año I N° 36, jueves 21 de noviembre de 2024

HEMOS llegado a nuestra última columna periodística previo a conocer quién será el próximo Presidente de la República. Parece nada, pero han pasado 36 semanas desde que dimos inicio a esta aventura de mantener dos columnas semanales de información política, que al comienzo nos pareció algo osado por entender que no habría tanta información política que lo justificase, pero como dice la canción, “sorpresas te da la vida”, henos aquí.

VEDA. Esta noche dará inicio a una nueva veda electoral de cara a la elección de este domingo. Es decir, que a partir de hoy a las 24 horas o de mañana viernes a las 0.00 horas, dejará de pasarse automáticamente publicidad electoral en los medios masivos de comunicación y se ingresará en la recta final rumbo al balotaje.

ACHE. Han habido declaraciones y contra declaraciones esta semana que abruma ver cuánta gente dice que votará a fulano o a mengano. Desde un reconocido tataranieto de Aparicio Saravia que nadie conoce que dice que votará a Orsi como Fernando Parrado diciendo que el video que se viralizó con un supuesto apoyo a Orsi es falso porque él vota a Delgado, pero nada podía prepararnos a las declaraciones de la exvicecanciller de la República.

LA FRASE: “Carolina Ache no votará a Delgado porque cree en “el Estado de Derecho” y por lo ocurrido en la Torre Ejecutiva” (Título de nota de semanario Búsqueda, 19.11.24).

EXPLICACIÓN. “Ache señaló al semanario que el 27 de octubre votó al Partido Colorado, del cual es parte y al que representó con su precandidatura en junio, y que se define como “colorada y batllista”. “Nadie me va a correr por ese lado”, apuntó. “Justamente como colorada también soy republicana y creo en el Estado de Derecho”. Entre las razones por las que no va a votar a Delgado, señaló: “Los hechos que denuncié son de público conocimiento y no hay dos versiones como han pretendido instaurar, entre otros el candidato blanco; la verdad es una sola” (Fuente: La Diaria, 19.11.24).

CONDORITO. Como suele decir el popular personaje chileno, “exijo una explicación”, fue prácticamente lo que nos respondió el Diputado Electo Carlos Albisu cuando le consultamos anoche en el programa “Palabras Cruzadas” de Canal 4 Flow sobre estas declaraciones de Ache, dijo no entender qué es lo que quiso decir y que necesitará que alguien se lo explique.

SORPRESA. Aparentemente los primeros sorprendidos por estas declaraciones de Ache a pocas horas del inicio de la veda fueron sus propios compañeros de partido, que dicen que actúa por “resentimiento” pero que tienen claro que tampoco votará por Orsi el domingo.

LA DEL ESTRIBO. Cuando volvamos con nuestras Apostillas la semana que viene, ya tendremos el nombre del Presidente de la República elegido por el voto sagrado de los uruguayos. Que viva la Democracia, la República y Tilo pa’la barra!