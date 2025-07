“Pequeños gestos, grandes ayudas: así es la feria de Casa Amiga”

By



Feria americana en Casa Amiga, Por tal motivo, dialogamos con Alicia Blardoni:



“Hoy estamos con una venta de ropa y calzados, una feria americana. Esta es ropa que nos van donando, en muy buen estado, porque lo que no está en buen estado, nosotros ya lo sacamos aparte.”

“Los precios son muy módicos y nosotros, con lo que recaudamos acá, compramos comestibles que son donados a los oncológicos del Hospital Regional Salto, que es gente que no se hospeda en Casa Amiga porque son personas de Salto. Acá en Casa Amiga se hospedan personas de otros departamentos.”

“Son personas que están haciéndose tratamiento en el hospital de Salto y son muy carenciadas. Tratamos de darles una mano en estos días tan fríos que estamos viviendo. El mes pasado les entregamos una canasta, este mes ya les entregamos otra y queremos entregar otra antes de fin de mes. Por eso estamos haciendo esto, para ver si podemos recaudar. Nosotros no tenemos otro fondo de donde sacar.”

- espacio publicitario -



¿Qué días se realiza esta feria americana, la cual comenzó hoy?

“Hoy, mañana, el 8 y 9 de julio de 13 a 16 hs. Le pedimos a las personas que tengan interés que vengan a ver. Hay ropa linda y muy módica, porque ya te digo: lo que recaudamos lo destinamos para eso”.

¿Cómo fue la venta de hoy? “No fue mucha venta. Igual estamos contentos porque la gente pasa, llega y mira”.

“Lo importante es que la gente se entere. El año pasado nosotros ya realizamos esta feria y fue muy lindo. Fueron muy buenas las ventas y este año van a ser también, si Dios quiere”. Con un fin realmente importante:

“Nosotros destinamos ese dinero a la compra de comestibles, que no es barato. Porque después la ropa que nos queda, nosotros no la guardamos. Nosotros la donamos, se la damos a los mismos oncológicos del hospital o la llevamos a diferentes lugares. Al hogar de ancianos de calle Piedras siempre estamos llevando ropa. No nos quedamos con las cosas, eso va donado”.

¿Son muchos los pacientes oncológicos que se encuentran en el hospital?

“El mes pasado fueron 8 canastas, este mes ya fueron 12 canastas. Porque la que nos pasa a nosotros las necesidades es la nurse del hospital, que trabaja con ellos ahí en el hospital de día. Entonces, ella sabe las necesidades de cada uno y es la que nos pasa los nombres y las direcciones, para que nosotros llamemos por teléfono para que vengan a buscar las cosas”.

Se invita a la población a visitar esta feria americana, la cual tiene un fin solidario muy importante.