APOSTILLAS DE CAMPAÑA

NO VIENEN. La noticia que este lunes cayó como balde de agua fría a la interna frenteamplista, fue la confirmación que su fórmula presidencial había decidido como estrategia concentrar su esfuerzo en el sur, donde se encuentra cerca del 70% del electorado y por tanto, ya no vendría a Salto a realizar su cierre de campaña.

MALESTAR. Esta situación trajo malestar en parte de la dirigencia de la coalición de izquierdas por entenderlo como un nuevo ninguneo del centralismo capitalino.

OTRO que decidió que tampoco vendrá a hacer una última presencia a Salto (de acto ni hablemos) fue el candidato a presidente colorado, por las mismas razones que tomó el equipo que dirige la campaña de Orsi y Cosse. Es así que Andrés Ojeda concentrará sus últimos esfuerzos a la zona que es conocida en política como “la palangana” del sur del país.

ALIVIO. A diferencia de la interna frenteamplista salteña, pudimos saber que de acuerdo a la polarización que hay en la interna colorada, que no venga Ojeda termina siendo un alivio.

EL AVIÓN. En cambio quien sí vino, aprovechando el vuelo inaugural de la empresa Paranair al Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides fue el némesis de Ojeda, nos referimos al candidato al Senado Pedro Bordaberry, que vino acompañado por los Senadores Tabaré Viera y Germán Coutinho, que terminaron la jornada con un acto en el Club Uruguay.

DESENCUENTRO. El candidato a presidente por Identidad Soberana, Gustavo Salle, tuvo un tenso cruce con el periodista y panelista del programa Esta boca es mía, Alfredo García, y la conductora Victoria Rodríguez tuvo que mandar la pausa (Fuente: El País, 8.10.24).

CRUCE. García definió a Salle como un “bufón con megáfono”, por lo que Salle respondió que eso era un ataque a su persona. “Usted no tiene argumentos”, le recriminó el candidato. “Todavía no terminé de hablar. ¿Usted se siente aludido por ser bufón con megáfono?”, respondió García. Salle le afirmó: “Si me trata de bufón, yo no se lo voy a permitir”. García indicó a Salle: “Trata de ladrones al sistema político, no tiene autoridad moral para hablar”. El abogado contestó: “Trato de ladrones a los ladrones” (Fuente: idem).

ARGENTINIZACIÓN. La periodista argentina Viviana Canosa era entrevistada en un programa de emisora Del Sol cuando de pronto sacaron al aire al presidenciable Andrés Ojeda, a quien preguntó si “ya estás vestido como para meterte en la cama”, rematando con otra pregunta “¿dormís vestido o desnudo?”, a lo que Ojeda respondió que “por ahora, vestido”. Y remató con picardía: “si yo pregunto lo mismo estamos en un lío”. Todo terminó con el compromiso de ambos de concretar una entrevista en Buenos Aires (El País, 9.10.24).