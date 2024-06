Vox Populi – 22-06-2024

Mañana será domingo y estaremos exactamente a una semana de las “Elecciones Internas de los Partidos Políticos”, para muchos tan esperadas. ayer nos transmitía una lectora esta muy buena pregunta: “¿A partir del lunes 1° se tranquilizará todo, o no habrá descanso y ya

empezarán (la campaña) fuerte para octubre?”.



Hace tiempo no recibíamos reclamos por caballos sueltos en la vía pública, tema que en algunos momentos ha dado mucho que hablar. Pero esta semana que pasó, al menos dos noches nos comentaron que se había presentado nuevamente esta problemática en la avenida Batlle, a pocos metros del Obelisco. A propósito, terminar con la tracción a sangre, ¿está dentro de las propuestas de algún político en esta campaña?



La costanera norte está muy oscura. Eso es un reclamo permanente; desde que el río volvió a su cauce normal luego de la última crecida, no ha vuelto a la normalidad el funcionamiento de los focos en varios tramos: por algunos parrilleros, por el Ayuí, etc.

Aunque cueste creer, hay muchísima gente que sigue sin entender algunas cuestiones de las calles preferenciales. Por eso no está de más recordar que quien transite por una preferencial, no pierde la preferencia en ningún caso, ni siquiera si dobla. Todo esto es motivo de muchos bocinazos en Beltrán, Zorrilla, Julio Delgado…