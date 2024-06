Una cuestión de agenda

Prof. Jorge Pignataro

Una vez más vuelvo sobre un tema que ya he tocado en varias oportunidades y que me sigue pareciendo importante, más aún a medida que avanza este año tan lleno de instancias electorales y que por ende, tanto material da a los medios de comunicación. Es el tema de la famosa “agenda de tema”.

Hay quienes dicen permanentemente: “por favor, toquen otros temas que no sean de política”. Una lectora hace unos días, desde otro departamento nos decía que, como salteña, le gustaba leer todos los días EL PUEBLO (y nos agradecía) porque “siempre incluyen cosas variadas que no son solamente de política”.

Es que por supuesto que lo político importa, ahora y en otras épocas del año también. Pero no perdamos de vista que no es lo único que sucede. Es cierto, como dicen algunos, que en definitiva “es política todo”, pero no se puede vivir de campaña electoral, ¿se entiende?

Daré un ejemplo que seguro ayuda a entender lo que planteamos…Fíjese usted las fotos (si es que no va personalmente) de un acto patrio en Plaza Artigas. Verá en ellas autoridades políticas pero también maestros, policías, soldados, etc. Bien, esos políticos es probable que cuando ya no estén en los cargos que están, ya no vayan a ningún acto; los demás sí: estuvieron, están y seguirán estando.

Hay muchas otras cosas que pasan, que no son zafrales, y que también merecen nuestra atención. No lo olvidemos.