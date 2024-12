Tras el pico de precios, la LPE cayó 4% en GDT Pulse – FONTERRA

Los precios para la leche en polvo entera de FONTERRA, tras alcanzar el precio máximo de 2024 en la licitación 59 de Global Dairy Trade (GDT) Pulse, marcaron ayer un descenso del 3,7% en el promedio de este producto. En tanto que la leche en polvo descremada (LPD) subió en su cotización.

Los volúmenes comercializados ayer fueron 12% superiores a la venta Pulse anterior, colocándose 2.209 toneladas en la suma de ambas leches en polvo (237 toneladas más). De LPE se colocaron 1.250 toneladas, un 2,3% más que el pasado 27 de agosto, mientras que de LPD se ofrecieron 959 toneladas, 27,9% más.

Leche en polvo entera

El precio promedio obtenido para la leche en polvo entera (LPE) fue de US$ 3.438 por tonelada, lo que representa una caída del 3,7% respecto a la venta anterior (US$ 131 menos). Este valor es el segundo más alto de 2024, solamente por debajo de la venta previa y además se posiciona 29,5% sobre los US$ 2.655 del año pasado en la misma venta.

- espacio publicitario -

En la oportunidad se ofrecieron 1.144 toneladas de LPE regular, que representa una suba del 3,3% en el volumen respecto a la venta 59 de Pulse. El precio para este producto se posiciono en US$ 3.430 por tonelada (-3,7%). En la última licitación Pulse de agosto de 2023, se comercializó únicamente leche en polvo entera regular, que cotizó a US$ 2.655 por tonelada, verificándose un incremento del 29,5% en el valor.

En el caso de la LPE instantánea se ofrecieron 106 toneladas a un promedio de US$ 3.525. El volumen de instantánea cayó 7,8% entre las ventas, con un valor que cae 3,6%. El año pasado, en la misma venta, no se registró comercialización de este producto.

Leche en polvo descremada

Por otro lado, la LPD continúo con subas en sus cotizaciones, incrementando su valor en un 4,9% entre ventas (US$ 130 más). El promedio fue de US$ 2.800 por tonelada.

Próximas ventas

La próxima venta en la plataforma Global Dairy Trade, será la licitación tradicional, número 364, que se realizará el 17 de setiembre. Para este próximo evento, GDT anunció que se sumará la oferta de queso Mozzarella, de su operador europeo Arla Foods. Recordemos que hasta el momento únicamente comercializa este producto la firma Solarec. La próxima venta de GDT Pulse será el 24 de setiembre, donde se comercializa únicamente leche en polvo, tanto entera, como descremada, y con FONTERRA como el único oferente.

Exportaciones de lácteos dieron un salto en agosto, con Argelia a la cabeza.

Agosto fue el segundo mes del año con mayor volumen de lácteos exportado. Sumaron 20.762 toneladas en agosto por un valor de US$ 76 millones, de acuerdo a datos de Aduanas. El valor promedio fue de US$ 3.663 por tonelada.

El volumen exportado muestra un incremento 8,5% frente a julio y un salto de 18% respecto a las 17.557 toneladas enviadas en mismo mes de 2023. En valor, la suba fue de 19% comparado con los US$ 63,7 millones de un año atrás.

Argelia fue el principal destino con 6.572 toneladas por US$ 23,5 millones. Bien de cerca estuvo Brasil, a donde fueron 6.099 toneladas por US$ 21,7 millones. Y en un lejano tercer lugar apareció Nigeria, con 1.488 toneladas por US$ 5,4 millones.

En lo que va del año Uruguay lleva exportadas 146.819 toneladas de lácteos por un valor de US$ 510,7 millones. Una mejora de 4% frente a las 141.629 toneladas enviadas al exterior en mismo periodo de 2023 pero una caída en valor de 6% respecto a los US$ 544,2 millones de un año atrás.

Índice FAO para los lácteos creció 14% frente a un año atrás

El índice de precios de FAO para los lácteos en agosto subió un 2,2 % frente a julio, y se ubicó un 14% por encima de su valor de hace un año.

Las cotizaciones internacionales de todos los productos lácteos aumentaron en agosto, especialmente las de la leche en polvo entera, asociado a un incremento de la demanda de importaciones y a la escasez de existencias en las principales regiones productoras.

Aumentaron los precios internacionales de la manteca y de la leche en polvo descremada. De hecho, las cotizaciones de la manteca registraron un máximo histórico. ¿Los motivos? Un aumento de la demanda y cierta incertidumbre en torno a la oferta de leche en Europa occidental, pese a que en Oceanía las cotizaciones descendieron a causa de una demanda más baja y de las expectativas de incremento estacional de la oferta de leche.

Por su parte, los precios internacionales del queso aumentaron por existencias limitadas y una menor producción de queso en Europa, a lo que se sumó un aumento de la demanda mundial de importaciones.

CONAPROLE cerró agosto con una caída de 6% en la remisión

Sigue la caída en la producción lechera. En agosto CONAPROLE registró un descenso interanual de 5,88% en la remisión a planta, con 139 millones de litros frente a 148 millones un mismo mes de 2023.

En el acumulado enero-agosto el retroceso fue de 5%. Y en el último año móvil (setiembre 2023-agosto 2024) la caída en la remisión fue de 3%.

Los datos de remisión de INALE muestran que entre enero y julio la remisión total a plantas industriales fue de 1.042 millones de litros de leche, 5,2% menos que en los primeros siete meses del año pasado. La baja fue menor en kilos de sólidos, del orden de 3,5%, con 81,6 millones de kilos entre enero y julio de 2024.

CONAPROLE anuncio de aumento de precio para setiembre 2024.

El vicepresidente de CONAPROLE, Alejandro Pérez Viazzi dio la buena noticia y explicó por qué se realiza el aumento.

El Directorio de CONAPROLE decidió un aumento de precio para el mes de setiembre según el siguiente detalle:

Aumento de la bonificación estacional de 14% a 18%, el cual rige desde el 1° de setiembre.

El vicepresidente de CONAPROLE, Alejandro Pérez Viazzi dio la noticia y explicó por qué se realiza el aumento.

Explicó que se han sucedido una serie de negocios que es lo que permite hoy anunciar el aumento en la bonificación estacional al 18%, lo que significa un incremento de US$ 0,01.

“Somos optimistas, y están soplando buenos vientos”, expresó.

Agregó que en primavera siempre es “más difícil corregir precios” por el “volumen importante de leche”.

Además a la fecha sólo hay un mes cerrado del próximo presupuesto 2024/2025, pero los negocios concretados “nos permiten, de manera responsable y sabiendo las necesidades del sector”, hacer la corrección.

“En el momento que se puedan ir capturando nuevas utilidades se van a trasladar al precio”, aseguró.