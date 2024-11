Todos debemos saber… Javier de Haedo, es tiempo de darle un lugar a la Educación Financiera

Javier de Haedo es un reconocido economista uruguayo. Actualmente, es el Director del Observatorio de la Coyuntura Económica y también se desempeña como docente en la Universidad Católica del Uruguay (UCU).

Además, ha sido consultor independiente y ha ocupado cargos públicos como Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y Subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante el periodo 1990-1995.

La semana pasada estuvo en Salto para brindar una charla a estudiantes de la UCU local. En un aparte que mantuvimos con el Economista, lo consultamos sobre el tema del endeudamiento de los uruguayos, cómo está en ese aspecto la situación del país, además teniendo en cuenta la movida de Cabildo Abierto.

De Haedo nos respondió. “Sí, es un tema que Cabildo puso sobre la mesa, que creo que se va a plebiscitar conjuntamente con las elecciones departamentales.

Cómo reacción a eso, se juntaron los bancos, con el Banco Central y sacaron una normativa para que la gente se acogiera a ella. Evidentemente no hubiera salido esto si no hubiera estado lo otro primero”.

FALTA UNA EDUCACIÓN FINANCIERA

De Haedo fue claro y contundente al afirmar que: “Yo creo que en el fondo lo que hay, todos estos líos, son consecuencia de la falta de educación financiera. Porque si la gente estuviera más informada de lo que realmente está endeudándose cuando toma un crédito, seguramente serían más cautelosos, más precavidos. Entonces, más que hablar de deuda, yo quiero volver a hablar de lo importante que sería que a nivel, quizás no de las escuelas, que es muy pronto, pero preparatorios, en todas las carreras hubiera una materia de educación financiera”

“ECONOMÍA PARA MATÍAS”

Javier de Haedo ha sido muy activo en la promoción de la educación financiera en Uruguay. Uno de sus proyectos más destacados es el libro «Economía para Matías», que escribió pensando en su hijo y en los adolescentes en general. Este libro busca explicar de manera sencilla y clara conceptos económicos esenciales, como la macro economía, el funcionamiento del sistema político y cómo las decisiones económicas afectan la vida cotidiana. A propósito de ello nos dijo: ·Ccuando presenté mi libro Economía para Matías hace dos años, yo decía de un curso que tenga micro, macro y educación financiera.

Micro es oferta, demanda, monopolio, competencia, regulación, teoría de precios.

Macro es lo que hablamos en general los economistas cuando ustedes nos entrevistan, que fue la primera parte de las preguntas anteriores de la entrevista, qué pasa con la inflación, con el desempleo, con el Producto Interno Bruto, las finanzas públicas.

Y después la educación financiera. ¿Me conviene endeudarme o no me conviene endeudarme? A ver, yo como familia tengo ingresos permanentes y algunos que no son permanentes y ocasionales.

Tengo gastos, algunos son imprescindibles, otros son más bien opcionales.

¿Tengo ahorro o des ahorro?, Llego a fin de mes o no llego? Si no llego, ¿me endeudo?, ¿Qué parte del balance? Trato de trabajar más horas, pero si no consigo, no consigo. Pero hay cosas que estoy gastando que podría no gastar. Este tipo de cosas sería bueno que se hablara en los liceos.

LA RECEPTIVIDAD DE LOS JÓVENES

De Haedo se entusiasma con el tema y afirma que: “ Y la gente es receptiva, yo tuve experiencias cuando presenté mi libro y algunas otras, y los chicos son receptivos y entienden perfectamente. Más que sus padres, porque hoy están más aggiornados y con las tecnologías que tenemos para comunicar, podría ser mucho más fácil hacerlo con TikTok, con esto, con lo otro. Se podría hacer un montón de pastillas, digamos, de micros explicando cosas.

¿En general hay una deuda muy grande? Bueno, los números que trascendieron a partir de la movida de General Manini… ¿Inciden?. No, no, son números públicos. Es decir, los números de endeudamiento son los que son, y a veces como que se arrastra la cosa.

Y bueno, lo que pretendió el Banco Central con la Asociación de Bancos es limpiar de repente algún tipo de deudas menores de tanto y que tienen tanta extensión y tanta antigüedad, porque si no la gente queda atrapada con una cruz roja en su legajo, y bueno, ya no se le puede prestar ni nada porque tiene esa deuda.

Muchas de estas deudas vienen, como usted decía, porque a veces no se llega a fin de mes por los sueldos o por las jubilaciones, que tampoco alcanzan”.