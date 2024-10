322.928 razones: Cabildo Abierto afirma que habrá plebiscito en Mayo.

Cabildo ha presentado casi 323mil papeletas firmadas en apoyo a la campaña “NO más Usura, por Una Deuda Justa” en el palacio Legislativo e pasado lunes 7 de Octubre.

Es esencial lograr esta solución para los uruguayos, ya que los afectados por este problema pertenecen a todos los partidos políticos, y Cabildo Abierto está poniendo al servicio de la ciudadanía una posibilidad real de solucionar este problema de una vez por todas Senador Guido Manini Ríos

Sen. Guido Manini Ríos y Dra. Lorena Quintana Dra. Lorena Quintana y Dra. Cecilia Eguiluz Sen. Guido Manini Ríos y Dra. Lorena Quintana Dra. Lorena Quintana y Dra. Cecilia Eguiluz Cajas con las papeletas de No+Usura, Por una Deuda Justa Cajas con las papeletas de No+Usura, Por una Deuda Justa Dra. Lorena Quintana

En su audición de este martes por AM 770 Radio Oriental, el Senador Guido Manini Ríos comenzó refiriéndose a la presentación de firmas del día anterior, afirmando:

“Fueron presentadas 322.928 firmas, lo que representa un 13% de los ciudadanos que votan en nuestro país. Cabildo Abierto cumplió así con el objetivo trazado en agosto del año pasado, cuando anunció públicamente el inicio de la recolección de firmas, un camino lleno de obstáculos en el que Cabildo Abierto quedó prácticamente solo. Quiero destacar a la diputada Nancy Núñez y al edil Tortorella, ambos de Paysandú por el Partido Nacional, a ADEOM Rocha y al PERI, quienes aportaron cerca del 1% de las firmas. Más del 99% del esfuerzo provino de los militantes cabildantes”.

los uruguayos tendrán por primera vez en su historia la oportunidad de cambiar una realidad que les ha golpeado fuertemente desde hace mucho tiempo

Manini Ríos continuó: “Es esencial lograr esta solución para los uruguayos, ya que los afectados por este problema pertenecen a todos los partidos políticos, y Cabildo Abierto está poniendo al servicio de la ciudadanía una posibilidad real de solucionar este problema de una vez por todas”. Agregó además: “Uruguay enfrenta grandes problemas como el delito, las drogas y el desempleo, que son gravísimos, pero no pueden resolverse a través de un plebiscito como sí puede hacerse con el tema de la deuda, al que hemos llamado ‘una deuda justa’. Por eso es fundamental que este plebiscito prospere, y estamos convencidos de que hoy estamos en el camino hacia ese plebiscito, que nada lo va a detener”.

No es momento de “echar en cara” quien estuvo en contra o quién trabajó o se esforzó menos… ¡es momento de mirar para adelante y empujar todos juntos! Senador Guido Manini Ríos durante su discurso en el Palacio Legislativo

El senador subrayó: “La Corte Electoral tiene unos meses para validar estas firmas y convocar a un plebiscito, a más tardar 90 días antes de las próximas elecciones, que serán las departamentales del 11 de mayo del año próximo. Ese día, los uruguayos tendrán por primera vez en su historia la oportunidad de cambiar una realidad que les ha golpeado fuertemente desde hace mucho tiempo. Es un motivo de alegría para todos los uruguayos, y quedó claro cuál es el partido que realmente trabaja por los ciudadanos de a pie, quienes han sido las víctimas de esta usura que se les ha aplicado y que contradice lo que está escrito en la Constitución, cuyo artículo 52 expresamente la prohíbe”.

Cecilia Eguiluz: es el triunfo de 320 mil personas que nos motiva a redoblar esfuerzos

Dra. Cecilia Eguiluz y Marcelo Nobre ayudando a llevar una de las cajas con 4000 papeletas cada una al Parlamento. Deuda Justa, No más Usura

Cecilia Eguiluz nos comenta la emoción de haber culminado con éxito una jornada decisiva que coloca a Uruguay como un pionero en América Latina. Las altas tasas de interés es el gran problema del momento en la región. Uruguay, una vez más, demuestra por qué es un ejemplo de democracia.

Consultada sobre este hito en la campaña, Cecilia nos contó que lo del lunes 7 de octubre…, “fue una demostración de lo que se logra cuando el PUEBLO le dice a sus gobernantes que no están siendo escuchados.

Si el parlamento se desconecta de las verdaderas necesidades de sus representados, el electorado tiene sus recursos constitucionales para hacer escuchar su voz. Faltó voluntad política y el PUEBLO mandó ese mensaje y le puso la firma.

Por eso es tan importante, votar bien, votar con conciencia, conocer a nuestros candidatos”.

Si bien aún falta la habilitación oficial por parte de la Corte Electoral, tanto Cecilia como Manini, tienen la convicción de que en mayo habrá plebiscito para ponerle fin a la usura en nuestro país.

Según ella, participar en la presentación de las cajas con las papeletas fue algo emocionante. “Mientras caminaba con las papeletas pensaba con orgullo — ¡de estas 320 mil firmas, 20 mil son de Salto!“

Sabe que Cabildo Abierto es un partido nuevo, pero pudo percibir una gran adhesión por parte de las vecinas y vecinos cada vez que recorría los barrios juntando firmas.

Tenemos 320 mil razones para pensar que Cabildo Abierto vino para quedarse. Es importante que la sociedad tenga una opción a los tres partidos tradicionales, le hace bien a la democracia.

Esto fue posible gracias a personas, hombres y mujeres, trabajadores, jubilados, jóvenes, madres solteras y miles de ciudadanas y ciudadanos angustiados por una deuda injusta que les roba su vida, su tranquilidad y su salud física y mental. Cecilia Eguluz

Al preguntarle sobre el dicho de otros actores políticos, que alegan que este tipo de soluciones es atacar directamente a la dignidad de las personas, Eguiluz responde enfáticamente: “¡Dignidad es no tener el futuro hipotecado por la usura!“

Por su parte, Marcelo Nobre, presidente de la agrupación Éxodo21 de Cabildo Abierto, habló sobre la realidad de las familias, de los niños y adolecentes que hoy ya tienen su futuro hipotecado por deudas que ellos no adquirieron, y agrega — “está claro que las deudas hay que pagarlas, nosotros no decimos lo contrario, pero lo que nos parece mal es que el negocio sea la refinanciación de deudas a costa del sacrificio de la gente.

…a ver, ¿qué trabajador no está complicado con alguna deuda hoy? Mucha gente se ríe porque muchas de esas deudas no llegan a los 15 mil pesos y que las cuotas son de 500 pesos, pero sólo uno sabe cuánto “pesan” esos 500 pesos cuando a fin de mes… Marcelo Nobre, presidente de Éxodo 21 de Cabildo Abierto

Senador Manini sobre el caso del ex senador Charles Carrera

En otro orden, el Senador Manini Ríos se refirió al caso del ex senador Charles Carrera, señalando:

“Algunas voces han intentado hacer un paralelismo entre la situación del Senador Carrera y nuestra situación de hace cuatro años, cuando el Senado votó en contra de mi desafuero ante el pedido de un fiscal que claramente actuaba con sesgo político. Este fiscal archivó actuaciones relacionadas con el presidente Vázquez, quien había ordenado archivar el expediente que yo presenté con todos los detalles. Absolutamente nadie puede decir que se ocultó nada, pero sin embargo, a quien realmente archivó el caso, se le dio cierre. Quedó en evidencia el sesgo político que tenía el fiscal, sumado a expresiones de algunos referentes del Frente Amplio, como decir que, una vez desaforado, no volvería más a la Cámara. Estas situaciones, junto a la aparición de un antiguo tribunal de honor, llevaron a que no se accediera al desafuero, ya que se entendió que no era solo para proteger al legislador, sino también a las 270 mil voluntades que lo colocaron en su banca”.

Manini concluyó: “Nada tiene que ver este caso con el que se consideró la semana pasada en el Senado. En este caso, hay indicios claros de un presunto delito, y por eso se solicita el desafuero. Además, es evidente que el propio senador Carrera no contaba con el apoyo de su partido, especialmente tras las declaraciones del propio José Mujica. Se está intentando confundir a la gente, trazando paralelismos donde no los hay. Son casos totalmente diferentes, y no se debe caer en la confusión”.