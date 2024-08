“Todo lo hablado con la gente está incluido en nuestro programa de gobierno”

Dip. Rodrigo Albernaz

Cabildo Abierto

Para los cabildantes la campaña política es continuar con el trabajo que venimos desarrollando desde que comenzó esta legislatura en febrero de 2020. Nunca hemos dejado de recorrer los barrios, las diferentes localidades del interior de nuestro departamento así como siempre hemos visitado otros departamentos, escuchando a la gente, sus pedidos, reclamos y sugerencias y también llevando nuestro pensamiento y puntos de vista sobre diferentes temas, respondiendo siempre con la verdad. Me gustaría referirme a este último enunciado ya que alguna vez se nos ha reclamado que no hemos podido cumplir con algún que otro justo reclamo, y quiero recordarles que Cabildo Abierto a pesar de formar parte de este gobierno, no tiene los votos suficientes dentro de la coalición republicana para concretar lo que muchas veces solicitamos. Tal es el caso del reclamo de los ex obreros de Salto Grande, a quienes he acompañado en la plaza, nuestro propio líder el Senador Guido Manini Ríos estuvo allí presente, todos los años de esta legislatura hemos incluido esta justa reparación en las respectivas Rendiciones de Cuentas. En cada reunión con el Presidente no he dejado de pedirle por los ex obreros aún cuando no fuera el tema del encuentro, y hasta el día de hoy espero una respuesta por sí o por no.

Con la honestidad y compromiso que tuvimos desde la fundación del partido con la ciudadanía, cada cosa que no hemos podido llevar a cabo porque la decisión no dependía exclusivamente de Cabildo Abierto, la hemos incluido en nuestro programa de gobierno 2025-2030. En el capítulo 12, el apartado 2.5 dice “Contemplar el reclamo de los ex obreros de la construcción de la represa de Salto Grande que fueron despedidos hace más de 45 años sin indemnización. Reconocer esa deuda histórica y beneficiar a los trabajadores y sus familias en caso de que hayan fallecido”.

Quiero que sepan que todo lo que hemos hablado los cabildantes con la gente en estos años, está contemplado en nuestro programa, y lo único que necesitamos para poder llevarlo a cabo es que nos den su voto de confianza. Estaremos compartiendo con toda la gente capítulo tras capítulo del programa por distintas vías de comunicación para que sepan nuestros objetivos y prioridades Y si alguien necesita saber de algún tema en el que tenga especial interés, puede solicitarlo por redes o en cualquiera de nuestros locales.

Cada viernes a las siete de la noche nos reunimos en nuestra sede central de calle Brasil 1851 en cabildos abiertos para discutir y deliberar promoviendo el diálogo entre los vecinos, focalizados en el principio artiguista de que los más vulnerables sean los más privilegiados. También en esta ocasión invito a los vecinos de Belén para el cabildo abierto que realizaremos el domingo a las 5 de la tarde en la sede partidaria de esa localidad.

En otro orden de cosas un grupo de parlamentarios unidos en el Foro América Libre, procedentes de varios países y comprometidos con la democracia, firmamos una carta dirigida a los Presidentes de Brasil Lula Da silva, de México Andrés López Obrador y de Colombia Gustavo Petro, pidiéndoles que se pongan del lado del pueblo venezolano respetando su voluntad popular contra el fraude electoral y por una Venezuela libre. Deseo expresar también mi solidaridad con los hermanos venezolanos que residen en nuestro país, muchos de ellos que dejaron sus familias en su tierra natal y que están sufriendo la dictadura de Nicolás Maduro.