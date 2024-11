Salto: 268 Años de Historia y Teorías sobre su Fundación

A 268 años de su fundación, cuatro teorías históricas explican el proceso de formación de la ciudad de Salto

Teorías sobre el Origen de Salto

1. Fundación Española

El investigador Gilberto García Selgas sostiene que el origen de Salto se remonta a la expedición del gobernador español del Río de la Plata, Andonaegui, quien se encontraba en una misión durante la Guerra Guaranítica. Su ejército acampó en el Paso del Campamento Viejo, y esta primera incursión sería el punto de partida de un proceso de colonización. Posteriormente, en una segunda campaña, Don Joaquín de Viana —entonces gobernador de Montevideo— construyó un fuerte y otros alojamientos en la zona, consolidando una estructura de ocupación y asentamiento en lo que se convertiría en la ciudad de Salto.

García Selgas afirma: “El proceso de la Fundación del Salto se inicia con la primera expedición del gobernador del Río de la Plata Andonaegui…”. Viana partió del Pueblo San Juan el 6 de octubre de 1756 con 400 Dragones, llegando a Salto el 7 de noviembre, donde se iniciaron las construcciones militares que asentaron presencia española en la región.

2. Fundación Portuguesa en 1817

Otra teoría postula que el origen de Salto como centro poblado ocurrió en 1817, con el establecimiento de un campamento del ejército portugués en la región. Julián Serrano, Rafael Firpo y Aníbal Barros Pintos argumentan que Salto se pobló debido a la invasión portuguesa de la época, cuando el ejército bajo el mando del general Sebastián Barreto Pereira Pinto estableció un campamento en el Rincón de las Gallinas para observar las fuerzas orientales. Este campamento habría dado origen al asentamiento de Salto.

- espacio publicitario -

3. Fundación Gradual

José María Fernández Saldaña y César Miranda ofrecen una perspectiva alternativa, defendiendo la idea de que Salto no tuvo una fundación puntual, sino que su formación fue un proceso gradual y no intencional, impulsado por su ubicación estratégica. En su obra “Historia general de la ciudad y el departamento de Salto”, señalan: “La ciudad de Salto nació no por el capricho de un soldado, ni por la estudiada decisión de un estadista, sino por la imperiosa necesidad geográfica…”.

4. Origen Indígena

Una hipótesis más reciente sugiere que la región de Salto ya estaba habitada como aldea indígena desde 1739, mucho antes de la llegada de expediciones europeas. Esta teoría propone que Salto se asentó primero como una comunidad indígena, lo cual refuerza la idea de un origen independiente de la intervención colonial.

Conclusión

Cada una de estas versiones refleja las complejidades y los intereses en juego durante la época de colonización y expansión en el área del actual departamento de Salto. Aunque los documentos históricos arrojan diferentes luces sobre estos eventos, el 8 de noviembre de 1756 marca un hito importante que hoy es reconocido como el inicio de un proceso que consolidaría a Salto como un centro fundamental en la región del Uruguay.