Retroceso para el precio de los lácteos en FONTERRA: leche en polvo entera cae un 3,7%

Esta tendencia a la baja afectó el índice general de precios, que descendió un 1,6%, aunque aún se mantiene en niveles similares a los observados en 2022

En la primera subasta de junio, la multinacional neozelandesa FONTERRAregistró una caída generalizada en los precios de sus productos, destacándose el retroceso del valor de la leche en polvo entera, el principal producto de exportación láctea del país, alcanzando US$ 4.173 por tonelada que representa una caída del 3,7%.

En tanto el queso cheddar, disminuyó un 4,2%, quedando en US$ 4.759 por tonelada, el suero de mantequilla en polvo cayó un 6,1%, alcanzando US$ 2.834 por tonelada, la leche desnatada en polvo retrocedió un 1,1%, hasta los US$ 2.807 por tonelada y la lactosa bajó un 2%, situándose en US$ 1.371 por tonelada.

En contraste, se tuvo un aumento del 1,4% en la grasa láctea anhidra alcanzando un precio promedio de US$ 7.373 por tonelada y la manteca se mantuvo sin variaciones alcanzando los US$ 7.811.

Leche en tambo sube 11% y por primera vez el litro cruza los $ 18

En abril el precio del litro de leche pagado al productor mejoró en pesos y en dólares comparado con el mismo mes de 2024 (+11% y +1% respectivamente) con mejora del pago por sólidos (+10%), informó el Instituto Nacional de la Leche (INALE) este lunes.

Comparado con el mes anterior el precio en pesos por kilo de sólidos se mantuvo pero dado el aumento en el contenido de sólidos se mejoraron los precios en dólares y pesos por litro (2,5% y 2,6% respectivamente), indicó INALE.

Sumado esto a la corrección que supuso la reliquidación de US$ 0,262 por kilo de sólido remitido entre enero y marzo, los precios por litro superaron por primera vez los $ 18 en marzo ($ 18,18) y en abril ($ 18,05) con una referencia en dólares de US$ 0,43, por debajo del récord histórico sobre los US$ 0,45 que se mantuvo entre abril y julio de 2023.

Cayó 10% la exportación de lácteos en mayo.

Los ingresos por exportación de productos lácteos se ubicaron en US$ 66 millones en mayo de 2025, una caída interanual de 10% en dólares y una reducción del volumen exportado de 20 a 17 mil toneladas.

El principal producto exportado fue la leche en polvo entera, que generó ingresos por US$ 54 millones y representó el 82% del valor total del rubro, aunque registró una baja tanto en valor como en volumen, según el informe de mayo de Uruguay XXI.

Lo siguieron los quesos con US$ 7 millones, las mantecas con US$ 3 millones y en menor medida el lactosuero y otros productos lácteos.

Argelia encabezó los destinos con compras por US$ 25 millones y fue seguido por Brasil con US$ 21 millones. También se destacaron las colocaciones hacia Chile, Argentina, México y Panamá.

Crece la presencia de productos lácteos uruguayos en góndolas argentinas

Las exportaciones de ese rubro hacia el país vecino tuvieron un marcado aumento en los primeros cinco meses del año.

Una serie de medidas adoptadas por las autoridades argentinas consiguieron flexibilizar las importaciones que previamente habían atravesado una etapa de fuertes restricciones con trabas burocráticas y cambiarias. Con ese cambio, comenzó a registrarse el ingreso de artículos del exterior y actualmente los supermercados argentinos ya exhiben alimentos uruguayos.

Un relevamiento realizado por Infobae constató la presencia de productos lácteos en las góndolas de Carrefour y otras grandes superficies. Además, en la página web del grupo supermercadista se ofrece manteca con sal y sin sal y leche larga vida (UHT) descremada, ambos productos de Conaprole. Además, la cadena de supermercados Jumbo tiene a disposición leche larga vida entera de 1 litro, producto que también se ofrece en Changomás.

El aumento de la oferta de productos lácteos coincide con el crecimiento de las exportaciones de ese segmento. Entre enero y mayo de este año se realizaron ventas por US$ 3,8 millones frente a US$ 1,4 millones del mismo período de 2024, con una marcada suba interanual.

Los principales productos fueron leche y nata en polvo, otros productos lácteos derivados, manteca y leche larga vida (UHT), según datos aduaneros. El mes con mayor dinamismo fue mayo con operaciones por US$ 1,3 millones. Las ventas fueron realizadas por tres empresas, entre las que estuvo Conaprole.

Sin embargo, las mayores exportaciones fueron realizadas por Alimentos Fray Bentos. La empresa colocó productos lácteos por US$ 2 millones en los primeros cinco meses (frente a US$ 726 mil del mismo período del año pasado). Esa compañía forma parte del Grupo Los Lazos, dedicado a la actividad agroindustrial en Uruguay y Argentina.

Según información de la empresa, Alimentos Fray Bentos produce marcas propias y marcas privadas de otros clientes. El tercer exportador fue Estancias del Lago que tiene producción láctea en Durazno.

Caputo fue categórico al momento de realizar el anuncio. “Se termina la discrecionalidad y se garantiza la transparencia de aprobación de las importaciones. Es decir, el que quiera importar podrá hacerlo y punto”, señaló.

También quedó sin efecto la autorización previa de licencias para la compra de mercadería en el exterior. El nuevo mecanismo estableció, en primera instancia, que los pagos de las operaciones se comenzaban a realizar en cuatro cuotas consecutivas, entre 30 y 120 días.

En ese momento había exportaciones uruguayas con facturas pendientes por US$ 200 millones, que se comenzaron a saldar con el nuevo esquema. Después hubo otras disposiciones que acortaron los plazos para abonar las transacciones.

Pero la noticia más importante para el sector lácteo fue en marzo de 2024. Una resolución del Banco Central (BCRA) indicó que las importaciones de determinados productos pasaban a tener un plazo de liquidación de 30 días.

El nuevo listado de posiciones arancelarias incluyó productos lácteos, café, té, cacao, grasas y aceites y productos de limpieza, entre otros.

Además, en diciembre del año pasado, el gobierno argentino eliminó el Impuesto País que gravaba las operaciones de compra de dólares para el pago de importaciones.

A nivel general, las exportaciones uruguayas a Argentina fueron por US$ 693 millones, con una suba interanual de 22%.