Remisión de leche a plantas industriales creció 3% en marzo

- espacio publicitario -

En marzo volvió a crecer la remisión de leche, de acuerdo a los datos preliminares publicados por INALE este lunes. Fue el mejor marzo desde 2022, con un crecimiento levemente superior al de enero y febrero, que había sido de 2%.

Los envíos de leche sumaron 140,48 millones de litros, 3% por encima del volumen enviado a plantas industriales un año atrás.

Colonización aplazará pagos a ex remitentes de CALCAR; parte de la deuda de US$ 2,4 millones podría salir del FOGALE

Ex productores de Calcar se reunieron con autoridades del Instituto Nacional de la Leche (Inale) y del Instituto Nacional de Colonización.

Tras la reunión, el productor Sebastián Perrachón dijo a Tiempo de Cambio de radio Rural que se anunciaron aplazamientos de pagos por parte de Colonización. “Lo que tenga que ver con la renta 2025, que abarca al 30% de los productores remitentes de Calcar que son productores Colonos, se va a aplazar”, adelantó el productor. “Se va a pagar en tres cuotas en 2026 y 2027”.

Otra gestión que se está canalizando a través de las autoridades de INALE es el uso de US$ 1,2 millones del Fondo de Garantía Lechero (FOGALE), que la mitad de la deuda pueda cubrirse de ahí, contó Perrachón. “Hay una necesidad urgente de que este dinero llegue rápidamente a manos de los productores”.

Justino Zavala, tesorero de la Agremiación de Tamberos de Canelones: «Hay margen para seguir creciendo en el precio de la leche”

Es tesorero de la Agremiación de Tamberos de Canelones y también representa a los productores remitentes en el Instituto Nacional de la Leche. Su vínculo con la lechería inició trabajando en la industria, primero en Conaprole y luego en una cooperativa de Paysandú. Desde hace 31 años lleva adelante su propio tambo en la zona de Aguas Corrientes, donde le ha tocado enfrentar diferentes circunstancias. Lo que sigue es lo principal de una charla con Justino Zavala

¿Cómo ve al momento productivo de la lechería?

Estamos viviendo un otoño que va de bueno a muy bueno según la zona, no tenemos barro y tampoco han iniciado las heladas, por lo cual tenemos un crecimiento razonablemente bueno en las pasturas. Igualmente, nuestra zona estuvo un poco más castigada que otras en lo que demoraron en llegar las lluvias, pero aparecieron y nos han permitido tener un horizonte productivo bueno, aunque aún no hemos llegado a lo que tenemos que llegar. Conaprole cierra el mes con un 5% del crecimiento en la producción, lo cual no es nada del otro mundo, porque en marzo y abril del año pasado había sido un desastre la remisión. Creo que hay buenas perspectivas, el precio se ha recuperado bien, y si bien todavía creo que hay margen para seguir creciendo en el precio, el que tenemos ahora no es malo, y permite un desarrollo de normal a bueno de la actividad.

Conaprole, en varias ocasiones, incrementó el precio de la leche a través de reliquidaciones y no directamente desde el precio de leche al productor, ¿cómo visualiza eso?

Personalmente, tengo una diferencia en esto; aunque al final es lo mismo porque la plata que se recibe es la misma, creo que tendría que haberse definido un aumento en el precio, porque eso permite tener más certeza y más confianza. Opino que se ha utilizado con demasiada frecuencia la reliquidación, me parece que teniendo para adelante todo vendido el resto del ejercicio, se podría dar un aumento de precios, que de alguna forma le fija un precio a la producción, y permite planificar mejor. Aunque reitero: la plata es la misma, pero no es la misma forma, y eso afecta un poco a la capacidad del productor para planificar.

¿Hasta dónde cree que se podría mejorar el precio de la leche?

No es algo que pueda contestar con certeza, pero creo que un par de centavos más le caben más a este precio. Lo digo con un razonamiento muy sencillo: miro la gráfica de precios de todos los países productores del mundo, que venden a los mismos precios que nosotros, todos tienen mejores precios que los que hay acá, por eso deberíamos de estar un par de centavos más arriba. Aclaro, es un razonamiento que no incluye el funcionamiento de la industria, quizás ahí está el problema. Si Conaprole no puede fijar el precio de la leche de la misma manera que otras industrias en el mundo, tenemos un problema que no está ni en los precios en las cuales se exporta, ni en los precios a los que se produce, sino que está en el medio. (Fuente: en base a El País)

Programa escolar en Indonesia abre potencial para proveedores de lácteos

Los programas de leche escolar tienen una larga trayectoria y se mantienen activos en muchos países del mundo. La implementación exitosa de un nuevo programa de leche escolar en Indonesia tiene el potencial de impulsar significativamente el mercado lácteo, con una mayor demanda de producción local, así como oportunidades para las empresas lecheras globales.

Indonesia ya es un mercado atractivo para el comercio y la inversión global, y está a punto de volverse aún más atractivo debido a las políticas gubernamentales que impulsan la demanda de leche líquida y las ambiciones de autosuficiencia. Sin embargo, aumentar el rebaño lechero nacional para cumplir con las ambiciones de autosuficiencia no será fácil.

De tener éxito, estas políticas podrían tener implicaciones significativas tanto para el sector lácteo local como para el global. Habrá oportunidades para diversas empresas lecheras, incluyendo proveedores de insumos para la nutrición, genética y salud animal del ganado lechero, exportadores de ganado vivo y exportadores de productos lácteos, para expandir sus mercados en Indonesia a medida que el país emprende su camino.

Indonesia es reconocida como un mercado de productos lácteos de alto crecimiento en comparación con las economías avanzadas, impulsado por su gran población y el aumento de la renta disponible. En un país con casi 280 millones de habitantes, el consumo medio de lácteos per cápita ronda los 15 kg anuales. Indonesia cuenta con un mercado de leche líquida vibrante, que en 2024 se estimó en 1.100 millones de litros, incluyendo leche saborizada y blanca. La creciente popularidad de los productos lácteos líquidos en porciones individuales, valorados por su comodidad y beneficios nutricionales, impulsa el mercado, que se expande a un ritmo de crecimiento de aproximadamente un dígito. La mayor parte de la leche es de larga duración y se vende a través de supermercados.

Indonesia se enfrenta a un importante déficit de importación de productos lácteos en su esfuerzo por satisfacer la creciente demanda.

Según RaboResearch, el país importó más de 2.000 millones de litros de leche (en equivalente a leche líquida) en 2024. Más del 80% de este volumen de importación correspondió a leche en polvo. Por ello, Indonesia desempeña un papel crucial en el mercado mundial de productos lácteos