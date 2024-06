Promoviendo la Afrodescendencia: Conferencia de Prensa y Mesa de Diálogo en Salto

Dialogamos con la profesora Miguelina Biassini, coordinadora de Género y Generaciones de la Intendencia de Salto, quien manifestó que vienen trabajando con uno de los ejes cuyo objetivo es la coordinación de Género y Generaciones. Uno de los mencionados ejes es la afrodescendencia, reajustado en el objetivo general de la coordinación, que es visibilizar y sensibilizar sobre estas temáticas.

A días de presentar lo que será la conferencia de prensa de una agenda departamental afrodescendiente, su primera actividad se celebrará en el Cenur del Litoral Norte, en el aula Magna de la universidad.

Miguelina recalcó que es imposible realizar actividades por su cuenta, tanto en el trabajo como a nivel personal. Por lo tanto, para presentar la agenda departamental, la Intendencia de Salto se compromete a sensibilizar y visibilizar estos temas, y envía un saludo a toda la comunidad civil que se suma a la presentación de la agenda, así como a las instituciones públicas y privadas que están junto a ellos para darles la contención y estructura que necesita una agenda departamental. También saluda al área de Desarrollo Social de la Intendencia, a todo el equipo de Género y Generaciones, que hace posible un trabajo ordenado, planificado y secuenciado para llevar adelante esta iniciativa, al conservatorio departamental, a la Junta Departamental de Salto y demás instituciones.

“Estamos muy contentos y expectantes de lo que va a pasar a partir del 25 de junio.”

“Cuando asumimos la responsabilidad de trabajar en este gran desafío, en las primeras reuniones de trabajo, reuní al equipo y con él me puse al mismo nivel en un trabajo horizontal y les dije: si no trabajamos y nos ponemos todos la camiseta de un trabajo que tiene que sensibilizar y visibilizar, así como tenemos el armado de un flyer, como ahora en una nota, como atender al público, a los grupos de trabajo, tenemos que estar en todos lados, cada uno poniendo de su parte para que todo funcione. Pero lo podemos hacer recostados en la dirección de Desarrollo Social, ya que estas son políticas sociales que tienen que ver con el desarrollo social. Cuando presentamos agendas departamentales, no podemos hacerlo solos como institución departamental; nos reúnen y representan todas las instituciones en un departamento. Entonces, el primer nivel de gobierno, el segundo y el tercero también dicen presente”. Expresó Miguelina.

Biassini invitó a la población a una actividad el 25 de junio. A las 16:00 hrs se llevará a cabo una actividad enmarcada en la conferencia de prensa, en la que se presentará una mesa de diálogo social sobre afrodescendencia. Habrá una mesa de apertura, donde acompañarán la dirección de la sede de la Udelar y el secretario general de la Intendencia. Vendrán invitados desde Unfa y ONU, lo que le da una perspectiva departamental, nacional e internacional. Estará presente la gerente del área de Promoción Sociocultural del MIDES, Rosa Méndez, y Miguelina Biassini, quien dirigirá algunas palabras. Luego se pasará a la mesa de diálogo social sobre afrodescendencia, donde asistirá un consultor de derechos humanos e inclusión de políticas públicas, Mauricio Coitiño, quien hablará sobre las brechas de desigualdad para jóvenes afrodescendientes. El biólogo Julio Da Luz presentará estudios genéticos de Uruguay y la población de Salto. También estarán presentes representantes del mundo afro, como la profesora María Luisa Casalet, profundizando en las políticas públicas para los afrouruguayos. En el segundo segmento, también estarán presentes la licenciada Melina Godoy y Lourdes González, con la presentación del Consejo Consultivo Departamental Afroindígena de Salto, destacando que es el primero en Uruguay.