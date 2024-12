La Oficina Departamental de Policía Comunitaria Orientada a Problemas, continua trabajando en cuanto a la prevención del delito de Estafa.

Continuando con el 4to proyecto por parte de esta Oficina, se continua tratando de concientizar y prevenir a la población en general en cuanto a este Fraude, por tal motivo se continua realizando visitas a diferentes complejos habitacionales donde sus moradores principalmente son adultos mayores.

Dicha iniciativa tiene como fin pasar por cada uno de los domicilios, donde los funcionarios de Policía Comunitaria oficina se acercan a la población comentando el trabajo realizado y aportan números de contacto y referencia, adjuntando folletos los cuales contienen información como la que se detalla.

Señales que pueden indicarte que estas ante una posible estafa.

* Los estafadores SE HACEN PASAR por una organización conocida (Gobierno, compañías de servicios públicos como UTE, ANTEL y/o negocios conocidos).

* Dicen que hay un PROBLEMA o un PREMIO, que usted o un miembro de su familia debe dinero, o ésta ante una emergencia

* Lo PRESIONAN para que actúe de inmediato, antes de tomarse un tiempo para pensarlo.

* Los estafadores suelen insistir que PAGUE de una manera específica (aplicaciones de pagó, depósitos)

A efectos de promover el uso responsable y seguro de los instrumentos financieros y electrónicos se recomienda:

* No dé información personal o financiera en respuesta a un pedido inesperado.

* Verificar la autenticidad de las fuentes.

* Bloquee las llamadas y mensajes de texto indeseados.

* Cuidar los datos personales y reportar cualquier irregularidad.

* No permita el ingreso de extraños a su hogar.

* Resista la presión, no actué apresuradamente.

*Cuando tenga dudas hable con alguien de su confianza. Hablar sobre el tema podría ayudarlo a darse cuenta de que se trata de una estafa.

Entre otros lineamientos que nos ayudaran a prevenir ser víctima de dicho fraude.