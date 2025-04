Los pequeños o medianos citricultores de Salto y . . . ¡el que no llora, no . . . !

- espacio publicitario -

Hoy hace diez días del funesto episodio en Canelones, una franja de granizo con más inclemencias, lluvias y otros; provoco destrozos múltiples en el sector productivo agropecuario, fue el jueves Santo. El granizo es asegurable, aunque por la violencia del suceso, desde todos los sectores públicos y privados se llegaron a los damnificados, en una instancia que a cualquiera le provoca un gran abatimiento, solo con verlo. Cuesta mucho sembrar para servir a la comunidad y perderlo todo de un solo golpe del destino.

Están abocadas las autoridades a encontrar una forma de ayudarlos, aun no se sabe bien como, pero están trabajando con ahínco en ello. Y van a encontrar esa solución. Sin que sea perfecta, pero podrán paliar esta lamentable circunstancia.

Los productores se movieron, las gremiales rurales, también; todos al unísono. Convocando a cuanto medio de comunicación estuviese disponible para sensibilizar a la población, que ellos, los productores y allegados, debían ser objeto de atención para poder seguir sirviendo a la comunidad con producción primaria.

Aparentemente, con un huracán humano responden a un dañino huracán meteorológico. Es esperanzador y aleccionadora esa dinámica socio-institucional en un desastre de esa naturaleza.

Eso pasa en el sur, de momento no se ha declarado emergencia alguna, pero donde los recursos a administrar son escasos, la voluntad de los dirigentes gubernamentales se hace sentir de diferentes modos. Además, la cercanía a los centros tomadores de decisiones sectoriales está en la proximidad. Hoy día, la capital trasciende su área departamental con el apelativo de área metropolitana. Indudablemente, que ese hecho geográfico y la densidad poblacional, opera como una ventaja competitiva que no es menor, considerando el sempiterno centralismo que caracteriza a Uruguay.

En Salto

Aquí en el mes de julio del año pasado, las dos primeras semanas, las chacras fueron arreciadas por heladas que destruyeron un 25% de la producción anual de cítricos. Un suceso como hacía décadas no se veía. Afectando principalmente a pequeños y medianos productores. Muchos se quedaron sin ingresos. Cayo la fruta y diezmo la producción de primavera de naranjas y mandarinas; y, a posteriori. Con la consecuente afectación en la floración de dichos cultivos en la estación siguiente. También fue y es una tragedia en la continuidad de la menguada cosecha. Lo que se pudo salvar, no era fruta de la mejor calidad, obviamente que estaba disminuida en apariencia, pero intrínsecamente era fruta inocua, sana, apetecible, y comercializable en alguna cuantía.

Los chacreros de la mano de técnicos, voluntarios locales, armaron la solicitud de asistencia y lo plantearon al ministerio. En los hechos, el ministerio se ocupó, recabando y confirmando la información de los productores, fehacientemente con un farrago de carpetas muy importantes. Al decir de algunos de ellos, del sector productivo, ¨hicimos todos los deberes para el ministerio¨.

No se declaró la emergencia del caso, en su momento, no permitieron activar los mecanismos financieros para asistir como se había hecho en el 2012, en un suceso similar, donde frente a una contingencia no asegurable, heladas, frio extremo, una situación excepcional como la presente, el estado a través del Fondo de Fomento de la Granja, los asistió con un desembolso no retornable en el orden de los U$S 500 por hectárea. No fue perfecta la solución, pero ayudo a salir del paso, sin comprometer el futuro de la producción.

Ahora recibieron oferta de préstamos con intereses subsidiados, ya que las autoridades parece que no entienden que los más afectados se quedaron sin ingresos. Y tomar préstamos en esas condiciones, es pan para hoy, y, hambre para mañana. Publicamos en ¨Dígale al ministro Fratti que . . . ¨, el decir de algunos citricultores, gritaban ¨no precisamos préstamos baratos, no los podemos pagar, necesitamos el subsidio del 2012, U$S 500 por hectárea¨

El silencio es aterrador a esta problemática por parte de las autoridades, hace que algunos entiendan que quedaron a su suerte, que no es otra que embromarse; y, castigar a los montes haciendo lo que se puede; y, no lo que necesitan, recoger las frutas, podas, curas, fertilización, riego, etc.; ¡no hay plata!.

Y para colmo de males, aparte de estar tirando Satzumas aquí y en la UAM, ya que no se vende como debería; ahora empiezan a tirar la cola de zafra de Valencia. Miles de cajones, miles de cajones de fruta comestible.

Aquí no tienen donde venderla, la Central Hortícola del Norte sigue cerrada. Se junta entre las filas de árboles cítricos en las chacras y se pudre, no paga levantarla

Por estos días de infortunio, también, se escuchaba decir que solo en febrero y marzo de 8.000 toneladas de naranja que se comercializaron en la UAM, 1.000 toneladas eran importadas de Egipto y España. Menudo favor, otorgando AFIDI´s para defender una mala zafra nacional.

Los productores sostienen que las autoridades aún están a tiempo de revertir en algo esta situación, el mecanismo lo conocen. Solo se necesita esa buena voluntad, como la que se manifiesta en el sur, en Canelones, para seguir en la huella de la mejor producción local, para exportación y el mercado interno.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, U.A.M., a saber:

Jueves, 24 de abril del 2025: La jornada se presentó con una alta concurrencia de compradores y un mayor interés por mercadería, especialmente del grupo de hortalizas secas como zapallo y boniato, en comparación con la semana anterior, según comentarios de informantes calificados. Con respecto al último relevamiento de precios se verificó el descenso en zapallo Kabutiá, zanahoria, calabacín, boniatos, repollo Colorado, apios, albahaca, mandarina, limón y naranja. Por otro lado, se registraron aumentos en los precios de tomates, morrones, ajíes catalanes, tomates, pera y uva.

Informe Semanal de Precios e Ingresos a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana.

Semana del 19 al 25 de Abril del 2025

Se instala la zafra de la manzana Cripps Pink

Frutas de hoja caduca: durante esta semana, se observó un aumento marcado en la oferta de manzana, explicado fundamentalmente por el ingreso de las primeras partidas de Cripps pink. Con ello prácticamente todas las variedades presentes en la producción nacional están en oferta en plaza. Esto ha generado un leve descenso en los precios, especialmente en aquellos tipos de manzana que ya venían mostrando una oferta sostenida en las últimas semanas como el grupo Red Delicious y Gala.