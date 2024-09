Los Ediles trajeron varias preocupaciones de vecinos en la media hora previa 

Sesionó anoche de manera ordinaria el legislativo departamental, donde en la media hora previa se realizaron diversas exposiciones por parte de los Ediles referidos, por ejemplo, al proyecto de reforma constitucional sobre la seguridad social, a la pobreza e indigencia en Salto, se trajeron planteos de vecinos de barrio Artigas solicitando la colocación de contenedores debido a la acumulación de basura en el barrio y la presencia de perros que rompen las bolsas con residuos buscando alimentos, así como el reclamo del Edil colorado Carlos Rey ante la ausencia institucional de la Junta Departamental ante la visita del Presidente de la República Luis Lacalle Pou al departamento de Salto, lo que fue inmediatamente respondido por el propio Presidente de la Corporación, el Edil Pablo Alves Menoni, quien manifestó que adhería a la preocupación del planteo del Edil Rey ya que la Junta no recibió ninguna invitación a participar de dicha actividad en Villa Constitucional, lo que lamentó.

MEDIA HORA PREVIA

En la media hora previa hicieron uso de la palabra los Ediles Marcela da Col (FA), Marlene Dornelles (FA), Nancy González (PN), Rosana Figueroa (FA), Menalvina Pereira das Neves (PN), Mirtha Berguñán (PN) y Carlos Rey (PC).

HAY POBREZA EN SALTO

La Edil oficialista Dornelles aprovechó la oportunidad para referirse al flagelo de la pobreza en Salto. “Hace unos días desde la ventana de mi casa veía cómo una persona revolvía una volqueta para sacar cosas para comer y vestir. Realmente me rompió el corazón, por eso hoy quisiera hablar de este tema tan sensible. La indigencia de nuestro país crece descomunalmente y en nuestra ciudad, Salto, no somos ajenos a esa realidad, acá también hay pobreza, y se ve a diario”.

“Podemos jactarnos que Uruguay tiene la tasa de pobreza más baja de Latinoamérica, pero como la pobreza es un problema prevalente en los países latinoamericanos, no basta afirmar que nuestro país tiene la tasa de pobreza más baja”.

“A quienes hacen estadística y cálculo los números le pueden dar bien, les puede resultar bajo, pero para quienes vemos con el corazón, no. La pobreza de las personas se ubicó en un 10,1%, eso, en una población de poco más de tres millones significa que hay unas 350 mil personas por debajo de la línea de pobreza. Un disparate para un país sin guerra, con poca población y con una producción agrícola ganadera es inconcebible que haya tantas personas pobres. Lo que resulta peor es que según la ONU, el 44% de esas personas son niños y adolescentes. Sin embargo, lo más duro es saber que entre los menores de 6 años, la indigencia de la pobreza es del 20%”.

“Entonces uno se pregunta, ¿hasta qué punto vamos a mirar para el costado? ¿Vamos a seguir echando la culpa a otros? ¿Hasta qué punto pensamos que no tenemos nada que hacer para cambiar la realidad? Sinceramente hay quienes piensan que la pobreza no existe en nuestro país o que la pobreza es algo que pasa en otros lados, no en nuestro departamento”.

“Hay quienes piensan que el que revuelve la volqueta es pobre porque quiere, pero en verdad no tienen en cuenta la tasa de desempleo de más del 8%, y que dentro de la tasa de empleo hay quienes consideran el subempleo y la precariedad de muchas fuentes laborales”.

“Después están algunos actores políticos que se la pasan hablando de lo que hicieron o que no hicieron otros gobiernos, y son incapaces de pensar y generar soluciones para la gente que está pasando mal. Tampoco entiendo eso de hacer promesas electorales para el próximo período cuando es ahora que existen 350 mil uruguayos por debajo de la línea de pobreza, y cuando ahora se dispararon los números de pobreza infantil. Esta situación no necesita de soluciones a partir del 1° de marzo, requiere soluciones ya”, sostuvo la Edila Dornelles.

CONTENEDORES PARA BARRIO ARTIGAS

Por su parte, la Edila nacionalista Nancy González trajo un planteo concreto de vecinos de barrio Artigas solicitando la colocación de contenedores en algunas calles. “Traigo un reclamo de vecinos de barrio Artigas referido a la recolección de residuos, quienes me manifiestan la necesidad de la colocación de contenedores de basura en las siguientes calles que paso a nombrar. En calle Ansina en su intersección con calle Pascual Harriague, calle Andresito, calle Aguiar y calle Pedro Campbell. Además piden que se instalen contenedores en las intersecciones de Pedro Campell con calle 18 de Mayo e Instrucciones del Año XIII”.

“El motivo de la solicitud se debe a que el camión recolector pasa solo tres veces a la semana, por lo cual se acumula mucha basura, generando problemas con su deposición. Además que los propios perros de la zona rompen las bolsas, provocando que la basura se disperse en la zona mencionada”, concluyó la Edila nacionalista.