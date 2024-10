FONTERRA con subas para las leches en polvo en su venta GDT Pulse

La subasta 63 de Global Dairy Trade (GDT) Pulse mostró un leve incremento en el precio promedio de la leche en polvo entera, al igual que en el caso de la leche en polvo descremada que revierte dos bajas consecutivas en la venta de este sistema.

En esta oportunidad, con ventas únicamente de FONTERRA como es tradicional, la leche en polvo entera (LPE), tanto regular como instantánea, y leche en polvo descremada (LPD) cerraron con subas en sus cotizaciones, siendo aún mayor la suba si se observa el comportamiento de los valores con respecto a un año atrás.

En la subasta este martes 22 de octubre, se comercializaron 2.154 toneladas, 3,9% menos que lo colocado en la venta anterior (87 toneladas). De LPE se comercializaron 1.222 toneladas, un 1,9% menos que la licitación anterior, en tanto que de LPD se comercializó 932 toneladas, un 6,3% menos.

- espacio publicitario -

Leche en polvo entera

El precio promedio obtenido para la leche en polvo entera (LPE) fue de US$ 3.551 por tonelada, lo que representa una suba del 0,5% respecto a la licitación anterior del sistema Pulse (US$ 18). En tanto que, respecto a la segunda venta Pulse de octubre del año pasado, se observa un aumento del 19% sobre los US$ 2.981 de aquel momento.

En esta oportunidad se comercializaron 1.022 toneladas de LPE regular a US$/t 3.535, lo que marca una caída del 10,8% en el volumen comercializado y un aumento del 0,3% en el valor frente a la venta anterior. Por su parte, de LPE instantánea se comercializaron 200 toneladas con un promedio de US$/t 3.630, este volumen es 100% superior a las 100 toneladas de la subasta anterior, y el valor se ubicó 0,3% sobre el registro de la venta previa.

Respecto a igual venta del año pasado, el valor de la leche en polvo entera instantánea se posiciona 18,2% sobre los US$ 3.070 del pasado 24 de octubre de 2023, mientras que la regular sube un 18,8%.

Leche en polvo descremada

La leche en polvo descremada registró una oferta de 932 toneladas, un 6,3% por debajo de la última venta del sistema. El valor promedio alcanzado se posiciona en US$ 2.805 por tonelada, lo que implica una suba del 1,8%, revirtiendo la pérdida del 1,6% acumulada en las dos últimas ventas de Pulse.

Respecto a la segunda venta de esta leche en polvo instantánea en el sistema Pulse, del pasado 24 de octubre de 2023, el volumen ofertado es un 8% inferior, mientras que el precio se ubica 10% sobre los US$ 2.540 registrados en aquella venta.

La próxima licitación está prevista para el martes 29, con la tercera venta de GDT Pulse. Las ventas tradicionales de GlobalDairyTrade, se desarrollarán los días martes 5 y 19 de noviembre, mientras que las Pulse del próximo mes serán los martes 12 y 26.

Faena de vacas lecheras en su mayor volumen desde 2021

En el primer semestre del año se faenaron 33.294 vacas lecheras, el mayor volumen registrado para un primer semestre desde 2021.

La cifra representa una suba de 2,3% frente al periodo enero-junio de 2023, según se desprende de los datos publicados por INALE.

En el último año móvil (julio 2023-junio 2024) la faena de vacas lecheras sumó 59.412 cabezas, un incremento de 1% frente a mismo periodo anterior.

Los últimos datos del Sistema Nacional de Información Ganadera muestran una leve suba del stock de ganado lechero, sumando 683.573 cabezas frente a 679.843 en el periodo anterior.

Por categorías, las vacas en ordeñe sumaron 294.940 cabezas, las vacas secas 90.230, vaquillonas de más de 2 años sin entorar 27.418 y vaquillonas de 1 a 2 años 93.122. En todos los casos mostrando leves mejoras frente al periodo anterior.

La remisión de setiembre se arrimó a la del año pasado

Tras haber sufrido caídas interanuales superiores al 10%, la remisión de leche a plantas industriales en setiembre fue menos de 1% inferior a la del mismo mes de 2023, dejando detrás el fuerte impacto negativo de los excesos de precipitaciones sobre la producción lechera.

El Instituto Nacional de la Leche (INALE) informó que se remitieron a plantas industriales en setiembre 206,17 millones de litros, solo 1,55 millones (0,7%) menos que en el mismo mes del año pasado. La diferencia en la comparación anual se recortó fuertemente luego de haber alcanzado un máximo de 23 millones de litros en junio, una caída anual de 13,1%. Desde entonces, la diferencia se fue recortando hasta el mencionado menos de 1% del mes pasado, pero no se revertirá en octubre.

Alejandro Pérez Viazzi, vicepresidente de CONAPROLE, dijo a Informe Tardáguila que la diferencia en la comparación anual se amplió levemente en octubre. En el caso de la remisión a la cooperativa, setiembre tuvo dos segmentos distintos: una caída interanual en la primera quincena del mes de algo más de 4% y una reversión en la segunda mitad que se ubicó incluso por encima en la comparación anual. Sin embargo, esto no se logró sostener en octubre y hasta esta semana la remisión es algo más de 1% inferior a la de los mismos días de 2023. “Hay expectativa de que las lluvias de esta semana mejoren la remisión”, vaticinó el vicepresidente de CONAPROLE.

En el acumulado de los primeros nueve meses del año INALE informó que la remisión a plantas industriales acumuló 1.443 millones de litros, con una caída interanual de 4,5% (68,8 millones de litros). Pérez Viazzi comentó que, en el caso de CONAPROLE, en lo que va del año a la fecha la remisión cayó en 50 millones de litros anuales. Sin embargo, entre marzo y setiembre la caída fue de 60 millones de litros, lo que refleja “la magnitud del impacto de los excesos de lluvias” sobre la producción lechera. En los dos primeros meses del año la remisión había sido superior a la de 2023.

Como siempre, la remisión en lo que resta del año será dependiente de la evolución del clima. Lo favorable es que los pronósticos iniciales de primavera Niña —que implican mayores probabilidades de lluvias por debajo de lo normal en el país— finalmente no se confirmaron para buena parte del país y se está transitando por una primera mitad de la primavera con un régimen hídrico adecuado para la producción de forraje. La excepción es el litoral sur donde, al menos hasta esta semana, estaba faltando agua y la situación ya estaba preocupando.