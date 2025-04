Lecheria Hoy

- espacio publicitario -

Precio récord para la leche en polvo en GDT Pulse de FONTERRA

La subasta 77 de Global Dairy Trade (GDT) Pulse de Fonterra, la segunda del mes de abril de 2025 en este sistema, volvió a registrar subas en las dos leches en polvo. Según los datos de GDT, las ventas de la leche en polvo entera (LPE) registraron un aumento del 4,5% y regresó a valores de febrero, mientras que la leche en polvo descremada (LPD) subió 2,9%.

En la subasta de este martes 22 de abril, se comercializaron 1.721 toneladas, 2% más que en la subasta anterior (34 toneladas), pero un 3,6% por debajo de igual venta del año pasado. De LPE se comercializaron 1.250 toneladas, 5,3% más que la licitación anterior, en tanto que de LPD se comercializó 471 toneladas, 5,8% menos.

Leche en polvo entera

El precio promedio obtenido para la leche en polvo entera (LPE) fue de US$ 4.166 por tonelada, lo que representa una suba del 4,5% respecto a la licitación anterior del sistema Pulse (US$ 178), y un máximo desde que se lleva adelante ese sistema de subasta por parte de Fonterra. En tanto que, respecto a la segunda venta de abril de Pulse del año pasado, se observa un aumento del 30,6% sobre los US$ 3.189 de aquel momento.

En esta oportunidad se comercializaron 875 toneladas de LPE regular a US$/t 4.130, lo que marca una caída del 19,7% en el volumen comercializado y una suba del 3,8% en el valor frente a la venta anterior. Por su parte, de LPE instantánea se comercializaron 375 toneladas con un promedio de US$/t 4.250, este volumen es muy superior a las 98 toneladas de la venta de hace 15 días.

Respecto a igual venta del año pasado, el valor de la leche en polvo entera instantánea se posiciona 28,9% sobre los US$ 3.375 del pasado 23 de abril de 2024, mientras que la regular sube un 30,1%.

Teniendo en cuenta que las ventas de LPE en Pulse, son únicamente ofertadas por Fonterra, los valores alcanzados en esta oportunidad son 0,6% superiores respecto a la licitación tradicional de GDT del pasado martes 15 de abril, en ambos casos, tanto para la regular como la instantánea.

Productores remitentes de Calcar siguen sin cobrar deuda de US$ 2,4 millones. Esta semana se reúnen con INALE

Los productores lecheros que remitían a Calcar se reunirán este viernes con autoridades del Instituto Nacional de la Leche, aguardando algún tipo de asistencia que cubra aunque sea parte de la deuda de casi US$ 2,4 millones que dejó Calcar tras su cierre.

Extraoficialmente se espera la obtención de algún tipo de fondo que cubra, al menos, parte de la leche remitida no cobrada, comentó a Conexión Agropecuaria Sebastián Perrachón, exremitente de Calcar.

“Está claro que por parte de Calcar la posibilidad de cobrar es cero”, dijo el productor.

Si bien los productores redireccionaron casi inmediatamente su remisión cuando se confirmó el cierre de la planta, no llegaron a cobrar unos tres meses de producción enviada previamente.

“Y reestructurar algunas cosas como Microfinanzas, o aparece la planta o tienen que aplazar el programa porque el 5 de mayo caemos todos en el clearing si no pagamos”, sostuvo Perrachón.

Tormenta de viento y granizo golpeó a productores lecheros de Castellanos

Unos 15 establecimientos lecheros registraron daños y pérdidas tras el temporal de viento y granizo del jueves pasado, que afectó a varias zonas de Canelones, principalmente en el eje de la localidad de Castellanos.

La Asociación Nacional de Productores de Leche ha hecho un relevamiento. Tres productores registraron daños por granizo en las bolsas de silo. “Los 15 tuvieron pérdidas totales a nivel de pasturas”, comentó a Conexión Agropecuaria el presidente de ANPL, Álvaro Quintans. “La piedra fue de tal magnitud que no hay nada a nivel de cultivos de inverno, de praderas y de maíces también. La situación fue muy grande”, apuntó.

“Recorrimos el establecimiento de un productor a las 4 de la tarde y todavía quedaba hielo”, contó Quintans.

También se registraron daños a nivel de edificación, con alguna voladura de chapas y roturas de vidrios.

“Hemos tenido contactos con el Ministerio de Ganadería, con Prolesa, con Conaprole. La cadena láctea se mostró solidaria como siempre”, señaló el presidente de la gremial.

El pasado jueves 17 se registraron fuertes vientos, precipitaciones abundantes y caída de granizo en varias zonas del país, principalmente en los departamentos de Canelones, Florida y Lavalleja.

El Sistema Nacional de Emergencias informó que las estaciones meteorológicas midieron rachas máximas de 70 km/h, aunque debido a los daños observados, se estima que en algunos momentos las ráfagas alcanzaron los 100 km/h.

La localidad de Castellanos, en Canelones, fue la zona más afectada, con aproximadamente 90 familias que se vieron afectadas en Canelones y quienes se ha brindado asistencia. Desde el SINAE se informó que “se está realizando un relevamiento para evaluar el impacto en la producción agrícola y agropecuaria”.

La europea Arla Foods venderá su leche descremada en GDT Pulse

El programa piloto Pulse de Global Dairy Trade (GDT), iniciado en agosto de 2022, hasta el momento comercializaba únicamente leche en polvo descremada (LPD) y leche en polvo entera (LPE) regular e instantánea. Esta semana, GDT y la cooperativa láctea Arla Foods anunciaron que, a partir de la licitación 79 del próximo 12 de mayo, comenzará a ofrecer leche en polvo descremada de origen europeo en el sistema Pulse.

«Nos entusiasma dar la bienvenida a Arla a GDT Pulse», afirmó Justin Matijasevich, director ejecutivo interino de Global Dairy Trade. «Su participación ampliará las oportunidades para los compradores y dará un mayor impulso al programa piloto de GDT Pulse», señaló en un comunicado oficial.

La LDP de Arla Foods, que congrega aproximadamente 8.000 agricultores en Dinamarca, Suecia, Alemania, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Reino Unido, estará disponible a través de las subastas de GDT Pulse que se realizan durante las semanas en que no hay eventos de GDT, lo que ofrece a los compradores señales de precios más frecuentes y oportunidades de compra. «Unirnos a GDT Pulse es una evolución natural de nuestra estrategia de ventas», afirmó Thomas Carstensen, vicepresidente sénior de Arla Foods. “Nos permite una nueva y flexible forma de conectar con los clientes y ofrecer nuestros productos con mayor frecuencia”, destacó.