Lechería Hoy

La leche entera en polvo volvió a la senda alcista en GDT Pulse

La subasta 74 de Global Dairy Trade (GDT) Pulse, luego de las caídas en la última venta de febrero y de la primera licitación tradicional GDT del pasado martes, marcó subas en el promedio tanto de la leche en polvo entera como descremada.

En esta oportunidad, con ventas únicamente de FONTERRA, la leche en polvo entera (LPE), tanto regular como instantánea, y leche en polvo descremada (LPD) sumaron 1.987 toneladas comercializadas, 1,1% más que lo colocado en la venta anterior. De LPE se comercializaron 1.241 toneladas, un 0,7% menos que la licitación anterior, en tanto que de LPD se comercializó 746 toneladas, un 4,3% más.

Leche en polvo entera

El precio promedio obtenido para la leche en polvo entera (LPE) fue de US$ 3.997 por tonelada, lo que representa una suba del 0,6% respecto a la licitación anterior del sistema Pulse (US$ 25).

En la oportunidad se comercializó 956 toneladas de LPE regular a US$/ton 3.975, lo que marca una caída del 13,1% en el volumen comercializado y una suba del 0,4% en el valor. Por su parte, de LPE instantánea se comercializaron 285 toneladas con un promedio de US$/ton 4.070, este volumen subió 90% respecto a las 150 toneladas de la venta previa y el valor también registró subas, en este caso del 0,2%.

Frente a la primera venta Pulse de marzo del 2024, se registró un aumento del 25,4% en el valor promedio de la LPE, frente a los US$ 3.188 de aquel momento. En este sentido la leche regular aumentó un 26% su cotización, en tanto que la instantánea un 25%.

Leche en polvo descremada

Por otro lado, la venta de leche en polvo descremada en el sistema Pulse también registró aumento en las cotizaciones, siendo en este caso del 0,5%. De este producto se ofertaron 746 toneladas, un 4,3% más que en la licitación Pulse anterior. El promedio fue de US$ 2.795 por tonelada, registrando así una suba de US$ 15 respecto a la venta anterior. Frente a las ventas del 12 de marzo de 2024, el valor promedio creció un 7,1%.

Las próximas ventas para el mes de marzo están previstas para el martes 18 de marzo, con la licitación tradicional N° 376. En el caso de GDT Pulse, la próxima venta será el martes 25 de marzo.

Para el mes de abril, habrá cinco licitaciones. Los martes 1° y 15 de abril, serán las ventas tradicionales de GDT, en tanto que los días 8, 22 y 29 serán las licitaciones Pulse.

Precio de la leche en polvo entera exportada subió 8% en primer bimestre

El acumulado a febrero de 2025, la exportación de productos lácteos cerró con una facturación de US$ 155,1 millones, lo que evidencia un aumento de 14% respecto al año anterior. A nivel de producto aumentaron las exportaciones de manteca (+34%, a US$ 12,4 millones), LPE (+23%, a US$ 103,5 millones) y LPD (+1%, a US$ 9,3 millones). Los quesos en cambio descendieron 24% (US$ 17,1 millones), según el informe mensual en base a Aduanas que divulgó el Inale.

En cuanto a los volúmenes, en el acumulado a febrero aumentaron las cantidades de LPE (7%, a 27.048 tons) y manteca (3%, a 1.948 tons). Los volúmenes de la LPD se mantuvieron (3.063 tons). Por su parte, las cantidades exportadas de quesos descendieron (24%, a 3.516 tons).

En la comparación interanual del bimestre enero-febrero, aumentaron los precios medios de la LPE (US$/t 3.949) y manteca (US$/t 6.429) en 15% y 30%, respectivamente. En cambio, los precios de la LPD (US$/t 3.178) y los quesos (US$/t 4.932) se mantuvieron respecto al mismo periodo del año anterior. Si se compara el precio recibido en febrero de 2025 con el de diciembre de 2024 se registraron aumentos en el precio de la LPD (13%), LPE (8%) y manteca (2%). En cambio, el precio de los quesos se mantuvo, según el Inale.

Ricardo de Izaguirre vuelve a liderar el INALE.

En la jornada, con la presencia del presidente saliente y del entrante, se destacó la labor de la Presidencia que finaliza y se reafirmó el compromiso de Inale con el desarrollo de la cadena láctea.

El lunes 10 de marzo, en la sede del Instituto Nacional de la Leche (Inale), se realizó la ceremonia en la que Ricardo de Izaguirre asumió como nuevo presidente del Instituto, en relevo de Juan Daniel Vago.

De Izaguirre ya había estado al frente del instituto lácteo del Uruguay.

El evento contó con la presencia del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, así como de representantes del sector productivo, industrial y diversas instituciones vinculadas a la lechería.

En la jornada, se destacó la labor de la Presidencia saliente y se reafirmó el compromiso de Inale con el desarrollo de la cadena láctea, informó la web de Inale.

De Izaguirre subrayó la importancia de la lechería como una actividad que asienta a las familias en el campo, generando empleo y desarrollo en el medio rural. Además, destacó la necesidad de un enfoque colaborativo y cooperativo para fortalecer la producción y la industria, impulsando el crecimiento del sector de manera sostenible.

Desde la web de Inale se destacó que esa institución continúa su labor en favor del crecimiento del sector, promoviendo políticas y acciones que beneficien a todos los actores de la cadena láctea.

Exportaciones de lácteos crecieron 39% interanual

Un informe de Uruguay XXI destaca el fuerte crecimiento de las ventas externas y la consolidación de EE.UU. como destino clave.

Las exportaciones de lácteos lograron repuntar luego de que el sector tenga que atravesar momentos difíciles en relación a las facturaciones, como así también por problemas sindicales.

Así, se percibió un aumento del 39% interanual en las colocaciones en el exterior durante febrero, siendo Estados Unidos uno de los actores principales.

Acorde a los datos de Aduana, el total de solicitudes de exportación de productos lácteos en febrero fueron de 19.500 toneladas, lo que representó 72 millones de dólares de facturación para el sector. De esta manera, se logró un aumento del 39% frente a febrero del año pasado donde se exportaron 15 mil toneladas de productos lácteos, totalizando 52 millones de dólares. La diferencia también estuvo en el valor medio de exportación que se ubicó en 3.670 dólares por tonelada este año, mientras que en el mismo período pero en 2024 fue de 3.370 dólares por tonelada. Por su parte, el principal producto embarcado en febrero fue la leche en polvo entera, que representó el 72% del total con 13 mil toneladas a 3.950 dólares cada una, en valor promedio.