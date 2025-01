Lecheria Hoy

Máximo en casi tres años para la leche en polvo entera en FONTERRA

En la licitación 372 de la plataforma electrónica Global Dairy Trade (GDT), la segunda del mes de enero, revirtió las caídas registradas en la primera venta del 2025, y se acercó al pico de valores registrado en diciembre del año pasado para el promedio de todos los productos. Salvo el queso mozzarella, los principales productos ajustaron al alza todas las cotizaciones.

El promedio ponderado para todos los lácteos, donde mayormente se comercializan productos de Fonterra, cerró en US$ 4.146 por tonelada, registrando un aumento del 1,4% versus la licitación previa. El volumen comercializado en la jornada fue de 27.785 toneladas, 2.371 toneladas menos que la subasta anterior. Respecto a igual venta del 2023, el volumen comercializado en esta oportunidad fue un 12% mayor, mientras que el promedio se ubica 19% sobre los US$ 3.493 registrados el 16 de enero del año pasado.

Leches en polvo

El valor promedio para la leche en polvo entera (LPE) fue de US$ 3.988 por tonelada en esta licitación y marcó una suba del 5% respecto a la venta anterior (US$/ton 184), en tanto que respecto a 2023, la suba fue del 19%. Para encontrar un nivel de precio de la LPE superior a los niveles actuales hay que remontarse a junio de 2022 (US$/t 4.125).

El volumen comercializado de este producto fue de 13.678 toneladas, 8,2% menos que la licitación previa, siendo los oferentes Solarec y Fonterra. Los contratos de LPE a futuro cerraron con subas en todas las posiciones, entre febrero y junio de 2025. Los negocios de marzo y abril, que son los de mayor volumen comercializado (suman el 72%), se posicionaron en US$ 3.978 por tonelada con subas del 5,1% y US$ 3.994 con aumento del 5,4%, respectivamente.

Por su lado, la leche en polvo descremada (LPD) cerró en US$ 2.729, US$ 91 más por tonelada frente a la venta anterior (2%). El volumen comercializado fue de 7.719 toneladas, 4.3% menos que en la primera licitación de enero siendo los tres oferentes Arla, Solarec y Fonterra. Respecto a la venta del 16 de enero de 2023, este producto sube un 3% sobre los US$ 2.638 que registró en dicho momento.

Exportación de leche en polvo descremada aumentó 66% en 2024

En un año en que las ventas al exterior de leche en polvo entera se mantuvieron estables, la exportación de leche en polvo descremada aumentó 66% en volumen y completó 18.809 toneladas en 2024.

En términos de facturación, mientras que la leche en polvo entera se redujo 1% respecto a 2023 a US$ 563,7 millones en el año, los ingresos por leche en polvo descremada mostraron un crecimiento de 36% hasta US$ 55,1 millones.

Si bien fue el producto con un mayor incremento en la facturación, la baja de precio de 18% en el promedio anual conspiró contra un año de mejores ingresos.

Mientras que el precio de la leche entera no mostró variaciones en el promedio anual, que fue de US$ 3.664 por tonelada según INALE, la manteca fue el producto del complejo lechero con mayor incremento en la rentabilidad.

El volumen exportado creció 13% en el año y los ingresos 28% hasta US$ 70,6 millones fruto de un incremento anual de 38% en el valor promedio durante 2024 hasta US$ 6.291 por tonelada, según datos de INALE.

Rechazo de tamberos a declaraciones del futuro ministro de Trabajo

Las declaraciones del futuro ministro de Trabajo, Juan Castillo, tras reunirse con la FTIL sobre la realidad de la industria láctea no cayeron bien en las gremiales lecheras. Según Castillo, “el diagnóstico que nos llevamos es de preocupación por la situación que viven los trabajadores y el compromiso que tienen en poder resolverlo cuanto antes. La única forma de que el Uruguay pueda distribuir mejor la riqueza es que haya mejores industrias, que sus principales industrias traten mejor a los trabajadores y que haya mejores salarios. Hay muchos anuncios de cierre de empresas. Por eso hay analizar cada situación que se vive», advirtió. Castillo advirtió que en el sector se han perdido puestos de trabajo. “Hoy hay menor cantidad de trabajadores en actividad y más producción, está claro que hay más carga horaria y menos trabajadores que se siguen llevando el mismo salario. ¿Dónde está la parte de la ganancia que se está produciendo de más?», cuestionó.

Justino Zabala, integrante de la Agremiación de Tamberos de Canelones (ATC), dijo a El Observador que la producción de leche está estancada hace 10 años, que no hay más carga horaria porque la producción se dirige a productos con menor intensidad de mano de obra (como leche en polvo) y que los salarios en la industria láctea están cómodamente ubicados entre los mejores del país. “La pregunta que (Castillo) hace al final parece insinuar que hay quienes se enriquecen en la cadena a expensas de los trabajadores”, señaló.

En tanto, el presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida (SPLF), Horacio Rodríguez, dijo a Valor Agregado que “estaba preocupado e impactado” porque Castillo demostró “un gran desconocimiento de la situación” que está atravesando la cadena láctea en general. “Las industrias que hoy tienen problemas por despidos y demás, hace 15 años que vienen complicadas, desde los gobiernos del Frente Amplio”, recordó. Añadió que es “inviable” que una industria que recibe 10-12 mil litros, como acontece hoy, pueda contar con una plantilla de 45 trabajadores. En cuanto a los salarios, comentó que la industria que procesa el 70% de la remisión (CONAPROLE) tienen salarios que están por encima de lo que perciben más del 50% de los tamberos, “que son los más pequeños”.

“Lo primero que parece ignorar nuestro futuro ministro es que en los últimos 10 años hemos asistido a la caída del número de productores lecheros, en 2014 había 2.927 remitentes y hoy 10 años después remiten a plantas 1.989, según el dato de octubre 2024. En esos casi 1.000 tambos también había trabajadores y productores, en su enorme mayoría chicos y medianos, pero parecen importar menos que los privilegiados trabajadores industriales”, expresó Zavala, según El Observador.

Nueva suba para el precio de la leche en Brasil en enero

Según información de MilkPoint Mercado, el precio de la leche spot aumentó en la segunda quincena de enero, alcanzando un promedio de R$ 2,80 por litro (US$ 0,47). Este valor representa un incremento de R$ 0,13/litro respecto a la quincena anterior, cuando el promedio brasileño fue de R$ 2,67/litro.