Lechería Hoy

Leche en polvo entera continúa con racha alcista en FONTERRA

La subasta 66 de Global Dairy Trade (GDT) Pulse volvió a mostrar un nuevo incremento (el cuarto consecutivo) en el precio promedio de la leche en polvo entera (LPE), mientras que la descremada registró un leve descenso, ofertadas únicamente por Fonterra.

En la subasta de este martes 26 de noviembre, se comercializaron 2.204 toneladas, 2% menos que lo colocado en la venta anterior (-46 toneladas). De LPE se comercializaron 1.251 toneladas, una tonelada más que la licitación anterior, en tanto que de LPD se comercializó 953 toneladas, 4,7% menos.

Leche en polvo entera

El precio promedio obtenido para la leche en polvo entera (LPE) fue de US$ 3.910 por tonelada, lo que representa una suba del 2,6% respecto a la licitación anterior del sistema Pulse (+US$ 99). En tanto que, respecto a la segunda venta Pulse de noviembre del año pasado, se observa un aumento del 31% sobre los US$ 2.979 de aquel momento.

En esta oportunidad se comercializó 1.184 toneladas de LPE regular a US$/ton 3.905, lo que marca una suba del 6,6% en el volumen comercializado y del 2,8% en el valor recibido frente a la venta anterior. Por su parte, de LPE instantánea se comercializaron 67 toneladas con un promedio de US$/ton 4.000, este volumen es un 51,8% inferior a las 139 toneladas de la subasta anterior, y el valor se ubicó un 2,6% sobre la venta previa.

Respecto a igual venta del año pasado, el valor de la leche en polvo entera instantánea se posiciona un 31,5% sobre los US$ 2.970 del pasado 28 de noviembre de 2023, mientras que la regular sube un 30,3%.

Leche en polvo descremada

De leche en polvo descremada se ofertó en esta oportunidad 953 toneladas, un 4,7% por menos que en la primera venta del sistema este mes. El valor promedio alcanzado se posiciona en US$ 2.895 por tonelada, lo que implica una baja del 0,7%. Respecto a la segunda venta de noviembre del año pasado, del 28 de noviembre de 2023, el precio se ubica 15,1% sobre los US$ 2.515 registrados en aquella venta.

Van 16 meses de caída para las importaciones chinas de lácteos

El octubre las importaciones chinas de lácteos volvieron a caer y van 16 meses consecutivos con números en rojo.

El descenso en volumen esta vez fue de 11% interanual. En dólares fue de 2,7%.

Las compras de leche en polvo entera se retrajeron 16%, con 15.521 toneladas frente a 18.529 en octubre de 2023, de acuerdo a datos procesados por OCLA.

Sueros, el producto más importado, sumó 58.891 toneladas y registró un crecimiento interanual de 7%. Leche fluida descremada fue el segundo de mayor volumen, con 33.016 toneladas, pero marcando un descenso 24% frente a un año atrás.

Entre enero y octubre las importaciones chinas de lácteos acumulan una retracción de 16% en volumen y de 13% en valor.

Por productos, leche en polvo entera cayó 13% en volumen en los 10 primeros meses del año y 16% en dólares.

Nueva Zelanda es el principal proveedor de leche en polvo entera de China con una participación de 89% en lo que va de 2024, muy similar a la participación del año, similar al 88% en igual período de 2023.

Remisión de leche reduce la brecha frente a 2023

La remisión de leche a plantas industriales cayó 1% en octubre frente a un año atrás con 218,79 millones de litros, de acuerdo a los datos actualizados por INALE este lunes.

Se trata de una caída interanual de 1%, igual a la del mes anterior, reduciendo la amplia brecha que se registró entre abril y agosto.

En el acumulado enero-octubre la remisión muestra un descenso de 4,2% frente a los primeros 10 meses de 2023.

CONAPROLE lleva a 8% suba del precio al productor en noviembre

Dado el aumento en el tipo de cambio —que se considera bastante estructural— y los buenos negocios de exportación que se vienen realizando en las últimas semanas por la firmeza del mercado internacional, el Directorio de Conaprole resolvió otorgar un nuevo ajuste en el precio de la leche para noviembre para sus remitentes.

Además del aumento de bonificación de 18% a 25% anunciado algunas semanas atrás, que representaba $ 0,67 por litro, se suma una suba de los básicos en 3,5%, que equivale a $ 0,5 por litro. Por tanto, el ajuste total del mes será de $ 1,17.

Teniendo en cuenta los parámetros de valorización (grasa, proteína y calidad) el precio promedio estimado para noviembre por la cooperativa se ubicaría en $ 16,37 (unos US$ 0,38 al tipo de cambio actual). El Inale reportó un precio medio de $ 15,21 para la remisión de octubre, por tanto, el aumento mensual de la cooperativa rondará el 7,6%.

A diferencia de lo ocurrido hasta agosto de este año —donde el dólar prácticamente estuvo por debajo de los $ 40—, en las últimas semanas el tipo de cambio parece consolidar un cambio de tendencia. En setiembre, la moneda estadounidense avanzó 3,2% frente al peso uruguayo y en lo que va de noviembre suma otro 3%, con un dólar que hoy prácticamente avanzó $ 3 en el último trimestre para posicionarse nuevamente sobre los $ 43 en el mercado mayorista al cierre de noviembre. En el acumulado del año, el dólar se aprecia 10,2% versus una inflación que en los últimos 12 meses avanzó a una tasa del 4,8%.

Precio al productor cayó 2% en octubre

De acuerdo a los preliminares que publicó el Inale, el precio promedio que pagaron las industrias por la eche remitida en octubre fue de $ 15,21 por litro, en baja de 1,7% versus los $ 15,48 de setiembre.

En dólares por su lado, el precio medio se bajó en 1 centavo (-2,8%) a US$/lt 0,37, el menor valor del año desde enero (US$/lt 0,36). La suba del tipo de cambio el pasado mes (+1%) y una menor producción de sólidos explicaron el menor precio que percibieron los tamberos el pasado mes. El kg de sólidos se mantuvo sin cambios en $ 204,4 por kg en promedio en octubre.

Conaprole había anunciado para noviembre un aumento en el precio de la leche elevando la bonificación estacional del 18% actual al 25%. Eso representa un incremento de unos $ 0,67, al que se sumó esta semana un adicional de $ 0,5, lo que totaliza $ 1,17.

Poder de compra de la leche cayó a un mínimo desde enero

El índice de poder de compra de la leche en pesos (marzo 2024=100) cerró con un valor de 91 en octubre y cayó 3% versus setiembre. Además, este indicador —que da indicios sobre la rentabilidad del negocio— tocó su menor nivel desde enero de este año (85).

Según el Inale, el empeoramiento leve del indicador respecto al mes anterior se sustenta en que el aumento del índice de costos (+1,3%) no pudo ser contrarrestado por el precio de la leche en pesos, que bajó 1,7% el pasado mes. Respecto a octubre del año pasado, el poder de compra en pesos de los tamberos está un 1,3% por encima.

La canasta de insumos y servicios considerada en el índice es fija y surgió de la encuesta 2019, por lo que no incluye ajustes de coyuntura relacionados a las cantidades lo que sí se actualizan mensualmente son los precios.